Sollte es die Aktie jetzt schaffen, die SMA50 zu nehmen, als sich auch über die SMA20 zu schieben, so könnte das GAP (27,61 EUR) geschlossen werden. Als bullisch würde das Chartbild wieder interpretiert werden können, wenn sich das Wertpapier über dem noch offenen GAP etabliert hat. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so könnte es direkt weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

DAX Gewinner am 13.08.2025 – Bayer Aktie mit größtem Tagesplus

Am Mittwoch, den 13.08.2025, beendeten 29 der 40 DAX-Aktien den Handel im Plus, während 11 Werte Verluste verzeichneten. Klarer DAX Gewinner war die Bayer Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017 / Kürzel: BAYN) mit einem Kursanstieg von +3,38 % per Xetra-Schluss. Dahinter folgten Fresenius (+3,37 %) und Fresenius Medical Care (+3,12 %).

Chartanalyse – Bayer Aktie im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Bayer Aktie zeigte im Jahr 2024 zunächst eine längere Seitwärtsbewegung bis Ende September, bevor sie im Oktober kurz anzog, jedoch im November auf ein Jahrestief bei 18,40 EUR fiel. Anfang 2025 folgte eine deutliche Erholung über die Marke von 24 EUR.

Im März stoppte der Aufwärtstrend, und die Aktie schwankte seitwärts in einer engen Handelsspanne. Im April fiel sie auf 18,60 EUR, startete aber eine dynamische Erholung bis zu einem Hoch bei 26,90 EUR Mitte Mai. Trotz Gewinnmitnahmen konnte sich der Kurs stabilisieren und im Juni erneut zulegen.

Die SMA200 (23,24 EUR) stellte mehrfach einen Widerstand dar. Nach Rücksetzern wurde die Aufwärtsbewegung von der SMA20 und SMA50 gestützt. Aktuell notiert die Bayer Aktie wieder in Schlagdistanz zur SMA50 (27,10 EUR). Ein Anstieg über SMA20 und SMA50 könnte das offene GAP bei 27,61 EUR schließen und den Weg zum Jahreshoch ebnen. Unterhalb der SMA50 bleibt jedoch die Gefahr von erneuten Gewinnmitnahmen bestehen.

4-Stunden-Chart – Bayer Aktie mit Erholungspotenzial

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung von Mai bis Juni 2025 lief, bevor eine Konsolidierung einsetzte. Die SMA20 und SMA50 boten zunächst Unterstützung, wurden aber im Zuge von Schwächephasen unterschritten. Die SMA200 bei 26,39 EUR konnte zuletzt wieder zurückerobert werden, was das Chartbild aufhellt.

Hält die Bayer Aktie die SMA200, ist ein Anstieg über die SMA50 wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild klar bullisch machen. Rücksetzer könnten an der SMA200 oder SMA20 aufgefangen werden.

Prognose:

Kurzfristig (Tagesprognose): Aufwärts

Übergeordnete Einschätzung Daily & 4h: Neutral

Wichtige Widerstände: 27,10 / 27,45 / 27,61 (GAP) / 28,27 (GAP) / 29,75

Wichtige Unterstützungen: 26,38 / 23,24 / 20,87 (GAP) / 18,05

💡 Fazit: Am 13.08.2025 war die Bayer Aktie klarer DAX Gewinner und konnte mit einer starken Tageskerze Richtung Norden überzeugen. Ein Überwinden der SMA50 wäre ein bullisches Signal mit Potenzial zum GAP-Close und in Richtung Jahreshoch.

