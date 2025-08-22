🗽Wall Street erholt sich nach den zurückhaltenden Äußerungen von Fed-Chef Powell in Jackson Hole Börse Aktuell: Dow Jones Aktuell nach Powell-Rede im Aufwind Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average (Dow Jones Aktuell) legten während der Rede von Jerome Powell beim Jackson-Hole-Wirtschaftssymposium deutlich zu. Powell signalisiert steigendes Risiko für den US-Arbeitsmarkt Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Vorsitzende der Federal Reserve deutete an, dass der Arbeitsmarkt aktuell stärker unter Druck steht, während die Gefahr einer wieder anziehenden Inflation geringer eingeschätzt wird. Laut Powell dürften die inflationssteigernden Effekte von Zöllen eher vorübergehender Natur sein. Börse Aktuell: Zinssenkungen rücken in den Fokus An den Finanzmärkten stiegen nach Powells Rede die Wetten auf eine weitere geldpolitische Lockerung. Händler rechnen nun vollständig mit zwei Zinssenkungen der Fed bis Jahresende. Besonders überraschend war der insgesamt sehr dovishe Ton, der an der Wall Street für Aufsehen sorgte. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September stieg nach Powells Worten von zuvor 75 % auf nun 90 %. Dow Jones / US30 im Tageschart Futures auf den Dow Jones / DJIA erreichen heute ein neues Allzeithoch. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Wall Street Indizes im Plus

Die Reaktion an den Börsen war unmittelbar spürbar: Der Russell / US2000 legte fast 3 % zu

Der S&P 500 / US500 stieg um 1,3 %

Der Nasdaq / US100 kletterte um 1,5 % Auch die Futures auf den Dow Jones Aktuell (US30, D1-Intervall) erreichten ein neues Allzeithoch.

