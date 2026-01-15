Brenntag Prognose 2025: Aktie im Fokus – Großaktionäre stocken auf

Die Brenntag Aktie im Fokus: Zwei Großaktionäre haben zuletzt ihre Beteiligungen erhöht und damit ein deutliches, langfristig orientiertes Signal gesendet. Für Anleger ist das ein wichtiges Indiz für Vertrauen in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die aktuelle Brenntag Prognose bleibt dabei von charttechnischen Schlüsselmarken und der Stabilisierung oberhalb wichtiger Durchschnitte geprägt.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

✅ Drei Key Takeaways

Großaktionäre stocken auf: Kühne (über 20 %) und Artisan (15,9 %) erhöhen ihre Anteile – ein klares langfristiges Vertrauenssignal für Brenntag.

Brenntag Prognose kurzfristig stabiler: Die Aktie hat die 50-EUR-Marke zurückerobert, im 4h-Chart bullisch – entscheidend bleibt die Verteidigung der SMA20/SMA50 .

Schlüsselmarke SMA200 entscheidet über Potenzial: Ein nachhaltiger Ausbruch über 53,70 EUR (SMA200) könnte Ziele bei 62/63 EUR und darüber 68,70 EUR aktivieren; unter SMA50 steigt das Rückschlagrisiko.

Fundamentaldaten Brenntag

Kennzahl Wert Aktueller Preis 51,94 EUR Marktkapitalisierung 7,50 Mrd. EUR Umsatz 2024 16,24 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 40,24 % KGV 10,58 4 Wochen Performance -5,65 % Bewertung stark unterbewertet Dividendenrendite 2025* 4,20 % Branche Chemie

*Prognose

Parkettgeflüster: Großaktionäre erhöhen ihren Anteil

Zum Jahresende wurde bekannt, dass Großaktionär Kühne eine weitere Aufstockung seiner Beteiligung nicht ausschließt. Die Holding des Unternehmers hatte ihren Anteil an Brenntag Anfang Dezember von gut 15 Prozent auf knapp über 20 Prozent erhöht. Damit ist Klaus-Michael Kühne wieder größter Aktionär des Unternehmens. Der aktuelle Anteil hat einen Wert von rund 1,4 Mrd. EUR.

Zweitgrößter Brenntag-Aktionär ist der US-Investor Artisan Partner Limited Partnership, der seine Beteiligung ebenfalls ausgebaut hat – von gut 10 Prozent auf 15,9 Prozent. In der Pflichtmitteilung betonte der Investor, dass ein weiterer Zukauf von Aktien und Stimmrechten in den kommenden 12 Monaten nicht ausgeschlossen wird. Im Vordergrund steht laut Aussage die Umsetzung strategischer Ziele – weniger eine Veränderung der Kapitalstruktur oder ein Einfluss auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsratsorganen.

Chartcheck Brenntag – Betrachtung im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Brenntag-Aktie markierte im März ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR. Danach wurde dieses Hoch abverkauft, zunächst mit moderaten Abgaben. Ende März folgte ein dynamischer Rückgang mit Momentum. Zwar konnte sich die Aktie zügig stabilisieren und erholen, die Gegenbewegung endete jedoch bereits im Bereich von 63 EUR.

Seit Anfang Juni bewegt sich das Papier in einem stabilen Abwärtskanal. Erholungen wurden im Handelsverlauf regelmäßig wieder verkauft, wodurch die Aktie die Abwärtsbewegung wiederholt aufgenommen hat. Erst ab Mitte Oktober stellten sich Stabilisierungstendenzen ein, die Aktie konsolidierte in der Folge über einen längeren Zeitraum. In den letzten Handelstagen kam neues Kaufinteresse auf: Brenntag konnte sich wieder über die 50-EUR-Marke schieben.

Auffällig: Erholungsbewegungen wurden in den vergangenen Monaten häufig durch die SMA50 (aktuell 48,88 EUR) ausgebremst. Die Aktie lief immer wieder an diese Durchschnittslinie heran, verlor anschließend an Kraft und fiel wieder an bzw. unter die SMA20 (aktuell 49,68 EUR). Aus dem Chart lässt sich jedoch ableiten, dass Brenntag im Rahmen der Stabilisierung Ende des vergangenen Jahres einen Boden gefunden hat. In den letzten Tagen gelang ein dynamischer Anstieg von SMA50/SMA20 nach oben.

Brenntag Prognose (Tageschart)

Entscheidend ist nun, ob die Aktie das Tempo beibehält und direkt an die SMA200 (aktuell 53,70 EUR) heranlaufen kann. Die letzten beiden Ausbruchsversuche scheiterten an dieser Linie. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 wäre daher als bullisches Momentum zu interpretieren – insbesondere dann, wenn sich die Aktie oberhalb dieser Marke etabliert und sich nach oben lösen kann.

Gelingt dieses Muster, könnten auf der Oberseite zunächst 62,00 EUR und 63,10 EUR angesteuert werden. Darüber wäre eine Bewegung bis an das Jahreshoch bei 68,70 EUR möglich.

Sollten hingegen Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte sich die Aktie zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Hält dieser Support nicht, wäre die SMA50 ein weiterer relevanter Unterstützungsbereich. Sollte die SMA50 per Tagesschluss aufgegeben werden und sich Brenntag darunter etablieren, müsste der Fokus wieder klar auf die Unterseite gelegt werden.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick (Tageschart) – langfristig orientierte Anleger (12–18 Monate)

Für eine nachhaltige Trendwende muss sich Brenntag über der SMA200 etablieren und anschließend zügig weiter nach Norden laufen. Ein Rückfall per Tagesschluss unter die SMA50 würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die übergeordnete Abwärtsbewegung wieder aufgenommen wird.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Betrachtung im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist die Seitwärtsbewegung noch deutlicher erkennbar. Die Aktie prallte an der SMA200 (aktuell 49,11 EUR) ab (der Docht lief exakt an diese Linie) und fiel zwischenzeitlich unter die SMA20 (49,80 EUR) sowie die SMA50 (49,58 EUR). Anschließend konnte sich Brenntag jedoch im Umfeld dieser drei Durchschnittslinien festsetzen.

Mehrere Versuche, die SMA200 nachhaltig zu überwinden, blieben zunächst erfolglos. Dennoch gelang es der Aktie, sich im Bereich aller drei gleitenden Durchschnitte zu etablieren. In den letzten Handelstagen nahm das Kaufinteresse zu, wodurch Brenntag die 50-EUR-Marke zurückerobern und darüber bleiben konnte.

Damit lässt sich das kurzfristige Chartbild bullisch interpretieren. Solange die Aktie über der SMA20 notiert, kann sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Die möglichen Anlaufziele auf der Oberseite wurden bereits in der Tagesbetrachtung beschrieben.

Kommt es zu Gewinnmitnahmen, könnte Brenntag zunächst bis zur SMA20 zurücksetzen. Sollte diese Unterstützung nicht halten, könnten SMA50 und SMA200 weitere Unterstützungszonen darstellen. Um die bullische Struktur nicht zu gefährden, sollte die Aktie spätestens im Bereich der SMA50 wieder nach oben drehen. Ein erneutes Abrutschen und Festsetzen unter der SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick (4h-Chart) – kurzfristig orientierte Anleger (nächste 3 Monate)

Die Aktie könnte die Aufwärtsbewegung fortsetzen, solange sie oberhalb der SMA20 bleibt. Eine Eintrübung wäre wahrscheinlich, wenn die SMA200 aufgegeben wird und Brenntag sich darunter etabliert.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts bis aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Widerstände und Unterstützungen (Brenntag Aktie)

Widerstände

53,70

53,86

56,32

62,14

63,00

66,60

68,70

Unterstützungen

50,50

49,82

49,80

49,68

49,58

48,88

47,92

46,40 (GAP)

45,70

FAQ – Brenntag Prognose / Aktie im Fokus

Was ist die aktuelle Brenntag Prognose?

Die Brenntag Prognose ist kurzfristig seitwärts bis leicht aufwärts, solange sich die Aktie über wichtigen Unterstützungen (SMA20/SMA50) hält.

Warum ist die Brenntag Aktie im Fokus?

Die Aktie ist im Fokus, weil zwei Großaktionäre ihre Beteiligungen erhöht haben und damit ein langfristiges Commitment zum Unternehmen signalisieren.

Welche Rolle spielt die SMA200 bei Brenntag?

Die SMA200 (53,70 EUR) ist die zentrale Hürde: Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen und neue Kursziele ermöglichen.

Welche Kursziele sind bei Brenntag möglich?

Bei einem stabilen Ausbruch über die SMA200 sind zunächst 62,00–63,10 EUR möglich, darüber könnte das Jahreshoch bei 68,70 EUR wieder erreichbar werden.

Wo liegen wichtige Unterstützungen der Brenntag Aktie?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 50,50 EUR, im Bereich 49,68–48,88 EUR (SMA20/SMA50) sowie darunter bei 47,92 EUR und 46,40 EUR (GAP).

Wie ist die Bewertung der Brenntag Aktie aktuell?

Die Brenntag Aktie gilt laut Kennzahlen als stark unterbewertet (KGV 10,58) und bietet eine prognostizierte Dividendenrendite 2025 von 4,20 %.

Was wäre ein negatives Signal im Chart?

Ein negatives Signal wäre ein Rückfall unter die SMA50 per Tagesschluss – dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen wird.

Ist Brenntag eher für kurzfristige oder langfristige Anleger interessant?

Kurzfristig ist das Setup bullisch im 4h-Chart, langfristig hängt die Perspektive vor allem davon ab, ob die Aktie sich über der SMA200 etablieren kann.