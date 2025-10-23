Einleitung

Die wesentlichen Kennzahlen sind im zweiten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum teilweise deutlich zurückgegangen. Auf das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Management mit einem EBITA von 950 bis 1,050 Mio. EUR.

► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

Key Takeaways

🔹 1. Rückläufige Geschäftszahlen, aber stabile Prognose

Brenntag musste im zweiten Quartal 2025 deutliche Rückgänge bei Umsatz und EBITA hinnehmen. Dennoch bestätigt das Management seine Jahresprognose mit einem EBITA-Ziel von 950 bis 1.050 Mio. EUR, was auf Vertrauen in eine mittelfristige Erholung hindeutet.

🔹 2. Technisch unter Druck – Widerstände im Fokus

Die Brenntag-Aktie befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrendkanal. Entscheidende technische Marken liegen bei SMA20 (50,64 EUR) und SMA50 (51,65 EUR). Erst ein nachhaltiger Ausbruch über 53,86 EUR würde ein bullishes Signal liefern.

🔹 3. Seitwärts-/Abwärtstrend wahrscheinlich, aber Chancen für Trader

Kurzfristig ist eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung möglich. Langfristig überwiegen jedoch die Risiken, solange die Aktie unter den zentralen gleitenden Durchschnitten notiert. Für aktive Anleger ergeben sich daraus Chancen bei kurzfristigen Rebounds.

Die Brenntag-Aktie steht im Fokus der Anleger. Im zweiten Quartal 2025 hat der Chemiekonzern schwächere Zahlen vorgelegt: Sowohl Umsatz als auch EBITA sind im Jahresvergleich rückläufig. Dennoch blickt das Management optimistisch nach vorn und rechnet für das Gesamtjahr mit einem EBITA zwischen 950 und 1.050 Mio. EUR.

Fundamentaldaten zur Brenntag-Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 50,72 EUR Marktkapitalisierung 7,29 Mrd. EUR Umsatz 2024 16,24 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 40,24 % KGV 2025* 19,47 4-Wochen-Performance -4,36 % Bewertung Stark unterbewertet Dividendenrendite 2025* 4,22 % Branche Chemie * Prognose

Brenntag Prognose und Geschäftsentwicklung

Im zweiten Quartal 2025 erzielte Brenntag einen Umsatz von 3,9 Mrd. EUR, ein Rückgang von 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBITA) sank um 13,9 % auf 246 Mio. EUR. Der Gewinn nach Steuern fiel deutlich von 151,3 Mio. EUR auf 43,2 Mio. EUR.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein EBITA im Bereich von 950 bis 1.050 Mio. EUR – ein Signal für Stabilisierung nach einem schwierigen ersten Halbjahr.

Chartanalyse: Brenntag Aktie im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tageschart

Die Brenntag-Aktie markierte im März ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR, bevor ein deutlicher Abverkauf einsetzte. Seit Anfang Juni befindet sich der Kurs in einem stabilen Abwärtstrendkanal.

Aktuell bewegt sich das Papier nahe der SMA20 (50,64 EUR). Diese Durchschnittslinie stellt momentan einen entscheidenden Widerstand dar. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (51,65 EUR) könnte ein erstes bullishes Signal liefern.

Wichtige Marken:

Widerstände: 51,65 / 52,64 / 53,86 / 54,88 / 56,32 / 57,31

Unterstützungen: 50,64 / 49,25 / 47,33 / 43,36 / 39,00

Einschätzung Tageschart: neutral

Bull-Szenario: 40 %

Bear-Szenario: 60 %

4-Stunden-Chart

Kurzfristig betrachtet zeigt sich die Aktie ebenfalls in einer spannenden Phase: Der Kurs hat sich über die SMA20 (49,25 EUR) geschoben, kämpft aber an der SMA50 (50,67 EUR). Gelingt der Ausbruch darüber, wäre ein Anstieg in Richtung SMA200 (52,64 EUR) möglich.

Scheitert die Aktie, droht ein Rückfall auf die SMA20 oder tiefer.

Einschätzung 4h-Chart: neutral

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Langfristige Brenntag Prognose 2025

Langfristig hängt die Kursentwicklung stark von einer Erholung der globalen Chemienachfrage ab. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Erst ein Schlusskurs über 53,86 EUR würde die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Erholung erhöhen.

Prognose für die nächsten 12–18 Monate:

Seitwärts bis leicht abwärtsgerichtet, mit Chancen auf technische Erholungen bei positiven Marktimpulsen.

Fazit: Brenntag Aktie im Fokus

Die Brenntag Aktie bleibt im Fokus technischer Trader und fundamental orientierter Anleger gleichermaßen. Trotz rückläufiger Zahlen bietet die hohe Dividendenrendite und die moderate Bewertung Chancen für langfristig orientierte Investoren.

Kurzfristig bleibt die Entwicklung volatil, mittelfristig entscheidet die Stärke an den gleitenden Durchschnitten über die weitere Richtung.

