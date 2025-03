Brenntag: Vorsichtige, aber stabile Prognose🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 13.03.2025

AKTIE IM FOKUS: Brenntag

WKN: A1DAHH | ISIN: DE000D1DHHO | Ticker: BNR

‚Äč‚Äč‚Äč‚ÄčAktuelle Analyse und Einsch√§tzung sowohl f√ľr kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einsch√§tzungen und Prognosen f√ľr l√§ngerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Nettoerl√∂se sind im vergangenen Jahr zur√ľckgegangen, das Konzernergebnis hat deutlich gelitten. Dennoch schreibt Brenntag nach wie vor schwarze Zahlen und ist auch f√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr vorsichtig optimistisch.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 65,88 EUR Marktkapitalisierung 9,51 Mrd. EUR Umsatz 2023 16,82 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2023)  41,99 KGV 2025* 14,62 % 4 Wochen Performance + 5,79 % Bewertung stark unterbewertet Div. Rendite 2025*  3,30 % Branche Chemie

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Trotz des R√ľckgangs bei Umsatz und beim operativen Ergebnis will Brenntag an einer stabilen Dividende festhalten. Dies steht auch in Zusammenhang mit einer vorsichtigen, aber stabilen Prognose f√ľr das laufende Jahr. Treiber der unbefriedigten Gesch√§ftsentwicklung war vor allen der starke Preisdruck f√ľr Industriechemikalien.

Im Jahr 2024 hat der Chemikalienh√§ndler einen Umsatzr√ľckgang von 3,4 Prozent auf 16,1 Mrd. EUR verzeichnet. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITA) ist sogar um 12,9 Prozent auf 1,10 Mrd. EUR zur√ľckgegangen. Der Konzerngewinn belief sich auf 543,7 Mio. EUR. Dies entspricht einem R√ľckgang von gut 25 Prozent. Analysten hatten mit einem Umsatz von 16,3 Mrd. EUR gerechnet. Beim EBITA war die Erwartung bei 1,14 Mrd. EUR gelegen, der Konzerngewinn wurde auf 618 Mio. EUR prognostiziert. Damit lagen die Erwartungen √ľber den tats√§chlichen Ergebnissen.¬†

F√ľr das laufende Gesch√§ftsjahr erwartet das Management ein EBITA in einer Spanne von 1,1 Mrd. bis 1,3 Mrd. EUR. Der Ausblick 2025 entspricht den Erwartungen des Marktes, was auf eine vorsichtige, aber stabile Entwicklung hindeutet. Da Brenntag zuversichtlich ist, die Herausforderung auf Marktseite zu meistern und auch davon √ľberzeugt ist, langfristig wachsen kann, wurde als Zeichen dessen die Dividende stabil gehalten. Ausgesch√ľttet werden 2,10 EUR pro Aktie.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Mitte Mai hat die Aktie im Rahmen von Schw√§che unter die 70 EUR-Marke zur√ľckgesetzt. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie sich ab Ende Mai zwar stabilisieren konnte, es aber nicht geschafft hat sich wesentlich zu erholen. Es ging bis Mitte / Ende Oktober in einer Box seitw√§rts weiter. Anfang November machte sich weitere Schw√§che breit, die aber nur einen moderaten Charakter hatte.¬†Mitte November ging es mit einem GAP down an das Tief bei 54,90 EUR. Die R√ľcksetzer wurden nachfolgend zur√ľckgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,28 EUR) schlie√üen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits Mitte Dezember stellte sich erneute Schw√§che ein, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 54,13 EUR gebracht haben. Dieses Tief wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging sukzessive aufw√§rts. Mitte Februar schwenkte die Aktie erneut in eine Seitw√§rtsbox ein. Zwar konnte das Papier in der letzten Handelswoche das Jahreshoch bei 68,59 EUR formatieren, das Level konnte aber nicht gehalten werden.¬†

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelsmonaten immer zwischen der 20-Tage-Linie (aktuell bei 64,46 EUR) und der 50-Tage-Linie (aktuell bei 60,94 EUR) hin und her gependelt ist. Ging es einmal abw√§rts unter die 20-Tage-Linie (November / Dezember 2024) so hatte die 20-Tage-Linie immer ihre Anziehungskraft. Im Rahmen der j√ľngsten Erholung konnte sich das Papier an und √ľber die 200-Tage-Linie (aktuell bei 62,70 EUR schieben, hatte aber erkennbare Probleme hier weiter aufw√§rtszulaufen. Allerdings konnte die 20-Tage-Linie im Rahmen der Schw√§che bis jetzt immer einen guten Support bieten.

Die Aktie muss versuchen sich unbedingt per Tagesschluss √ľber der 20-Tage-Linie zu halten und zu etablieren. Gelingt dies, so w√§re es weiterhin nachfolgend zwingend, dass sich das Papier rasch von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen kann. Je dynamischer die Aufw√§rtsbewegung ist, desto belastbarer kann der Aufw√§rtstrend definiert werden. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnten sich weitere Erholungen einstellen, die unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 77,40 (GAP) und dann bei 86,98 EUR erreichen k√∂nnten.

R√ľcksetzer k√∂nnen sich nach wie vor im Bereich der 20-Tage-Linie stabilisieren und erholen. H√§lt dieser Support aber nicht, so k√∂nnte die 200-Tage-Linie darunter noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn die Aktie wieder unter die 50-Tage-Linie f√§llt. Um einen b√§rischen Anklang im Chart zu umgehen, sollten sich die Notierungen sp√§testens im Bereich der 50-Tage-Linie erholen.

Einschätzung Tageschart, Prognose:  bullisch  

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann sich die Aktie √ľber der 20-Tage-Linie halten, so k√∂nnte es √ľbergeordnet zum GAP close gehen. Sollte im Zuge von Schw√§che die 200-Tage-Linie aufgegeben werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich der¬†50-Tage-Linie einen Richtungswechsel abbilden.¬†

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Papier konnte sich Mitte Januar zun√§chst moderat von seinem Tief erholen. Es ging im Zuge dessen zur√ľck an und √ľber die SMA20 (aktuell bei 65,56 EUR), die die Aktie gut gest√ľtzt hat. Von hier aus ging es problemlos √ľber die SMA20 und √ľber die SMA200 (aktuell bei 60,67 EUR). Im Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier an die SMA200 zur√ľckgesetzt hat, um Schwung zu holen. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich das Papier im Zuge von R√ľcksetzern im Bereich der SMA20 bzw. der SMA50 (aktuell bei 64,48 EUR) stabilisieren. Die R√ľcksetzer gingen, nachdem das Jahreshoch formatiert war, erneut an die SMA20 / SMA50. Es ist gut erkennbar, dass sich die Aktie im Bereich dieser Linien stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen konnte.

Wichtig wird sein, dass es die Aktie schafft, sich mindestens √ľber der SMA50 zu halten. Selbst ein Unterschreiten der Linie w√§re zun√§chst nicht als kritisch zu interpretieren, solange es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen. Geht der Kontakt aber im Zuge von Schw√§che verloren, so tr√ľbt sich das Chartbild ein, verbunden mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA200 ausdehnen k√∂nnten. Die SMA200 war in den letzten Handelswochen zweimal ein guter Support f√ľr R√ľcksetzer. Wird diese Linie aber aufgegeben und etabliert sich der Anteilsschein unter der SMA200, so tr√ľbt sich das Chartbild b√§risch ein. Der Fokus w√§re dann wieder auf die Unterseite zu richten.¬†

Kann sich die Aktie aber auf der anderen Seite wieder √ľber die SMA20 schieben und festsetzen, so w√ľrde sich die Perspektive auf der Oberseite dann aufhellen, wenn es das Wertpapier es schafft, sich z√ľgig weiter in Richtung Norden zu schieben. Stellen sich diese Bewegungen ein, so k√∂nnte es zun√§chst an das Jahreshoch und dann weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Sollte sich die Aktie wieder unter der¬†SMA50 etablieren, w√ľrde sich das Chartbild wieder eintr√ľben. Weitere Schw√§che k√∂nnte bis in den Bereich der SMA200 gehen. Perspektive auf der Oberseite h√§tte das Papier erst dann wieder, wenn es nachhaltig √ľber die SMA20 geht und sich die Aktie √ľber dem aktuellen Jahreshoch festsetzen kann.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

65,92

68,77

77,40 (GAP)

86,98

Unterst√ľtzungen

65,56

65,08

64,48

64,46

64,22 

62,70

60,94

60,67

58,71

54,85

54,13

53,74

