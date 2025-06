US Börsenstart: Märkte trotz leicht heißerer Kern-PCE stabil

S&P 500 durchbricht Februar-Hoch

Unklare Inflationsaussichten stützen Renditen von Staatsanleihen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Kerninflation der PCE stieg im Mai um 0,2 % und damit auf 2,7 % im Jahresvergleich, was leicht über den Erwartungen lag. Während die Gesamtinflation moderat blieb, unterstreicht der hartnäckige Kernwert die anhaltenden Schwierigkeiten, die Inflation wieder auf das Ziel der Fed von 2 % zurückzuführen. Dies bestärkt die Fed in ihrer vorsichtigen Haltung, die sich auch in der heutigen Marktreaktion widerspiegelt, wobei der Rückgang der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zum Stillstand gekommen ist. Die Wall Street handelt am Freitag mit großer Zuversicht, nachdem die Inflationsdaten „nicht so tragisch” ausgefallen sind und zusammen mit den Hoffnungen auf den Abschluss wichtiger Handelsabkommen die Sorgen vor einer durch Zölle ausgelösten Inflationsspirale beruhigen. Der S&P 500 legt um 0,5 % zu und durchbricht damit den Höchststand von Mitte Februar (derzeit bei 6172). Auch andere wichtige Indizes liegen im Plus (DJIA: +0,7 %, Nasdaq: +0,5 %, Russell 2000: 0,35 %). Volatilität in den Sektoren des S&P 500. Quelle: Bloomberg Finance LP Nasdaq 100 Chart (H1) Der US100-Index-Futures-Kontrakt fällt heute um fast 100 Punkte von seinem Allzeithoch bei 22.787. Allerdings erholt er sich schnell wieder um etwa 50 % des Rückgangs. Die technischen Indikatoren deuten derzeit auf eine weitgehend neutrale Haltung gegenüber dem Markt hin. Von den im Chart dargestellten Indikatoren signalisiert nur der exponentielle gleitende Durchschnitt über 25 Perioden (EMA 25) ein Aufwärtspotenzial, da der Kurs von diesem Niveau abgeprallt ist. Der RSI, der MACD und die Bollinger-Bänder zeigen hingegen keine klare Richtung – der RSI bleibt im Bereich zwischen 30 und 70, der MACD bewegt sich nahe der Signallinie und der Kurs liegt genau in der Mitte der Bollinger-Bänder. Dennoch können weitere Gewinne im Nasdaq 100 nicht ausgeschlossen werden, solange keine bedeutenden und unerwarteten geopolitischen Ereignisse eintreten und die wichtigen makroökonomischen Daten der nächsten Woche die Stimmung der Anleger nicht verändern. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: Nike (NKE.US) stieg um über 15 %, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Umsatzzahlen gemeldet und mehrere Kurszielanhebungen erhalten hatte. Analysten sehen Anzeichen für eine Trendwende, da sich das Unternehmen auf die Bereinigung seiner Lagerbestände und die Stabilisierung seiner Margen konzentriert.

Atlantic Union Bankshares legte um 1 % zu, nachdem das Unternehmen gewerbliche Immobilienkredite im Wert von 2 Mrd. USD an Blackstone verkauft hatte. Durch diesen Schritt kann die Bank ihre Finanzierungskosten senken und ihr Wertpapierportfolio stärken.

BioCryst (BCRX.US) verlor 1,5 %, nachdem das Unternehmen sein europäisches Orladeyo-Geschäft für bis zu 264 Millionen US-Dollar an Neopharmed Gentili verkauft hatte. Der Erlös wird zur Tilgung von Schulden und zur Verbesserung der operativen Margen verwendet.

Li Auto (LI.US) fiel um 3 %, nachdem das Unternehmen seine Prognose für die Fahrzeugauslieferungen im zweiten Quartal aufgrund einer vorübergehenden Aktualisierung des Verkaufssystems gesenkt hatte. Das Unternehmen bekräftigte jedoch seine langfristige Zuversicht im Hinblick auf das kommende Modell Li i8.

CorMedix brach um 18 % ein, nachdem das Unternehmen den Preis für eine Aktienemission auf bis zu 13,09 USD festgesetzt hatte, was einem Abschlag von 14 % gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag entspricht. Die Mittel werden für das Betriebskapital und strategische Projekte verwendet.

