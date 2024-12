Broadcom AI Push treibt Nasdaq in die Höhe 📈

Nasdaq 100 legt 0,88 % zu, da Halbleiterriese Rekordlauf fortsetzt Der Nasdaq 100 legte heute um 0,88 % zu, was hauptsächlich auf den bemerkenswerten Anstieg von Broadcom (AVGO.US) um 9,2 % auf 245,57 $ zurückzuführen ist, da die Anleger weiterhin den hervorragenden Gewinnbericht des Chipherstellers und seine erweiterten KI-Ambitionen verdauen. Der Anstieg verlängert die außergewöhnliche Dynamik von Broadcom nach dem rekordverdächtigen Anstieg von 24 % am Freitag, der seine Marktkapitalisierung um 206 Milliarden Dollar erhöhte. Wichtige Höhepunkte: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Broadcom wird zu 245,57 $ gehandelt, was den Gewinn seit Jahresbeginn auf 120 % erhöht

Das Handelsvolumen stieg auf 22,4 Millionen Aktien, fast das Fünffache des 20-Tage-Durchschnitts

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt deutlich über dem Meilenstein von 1 Billion US-Dollar

Der Nasdaq 100 profitiert von der breiteren Stärke des Halbleitersektors KI-Momentum baut sich auf Die jüngsten Gewinne von Broadcom zeigten ein beeindruckendes KI-bezogenes Wachstum, wobei die KI-Verkäufe in seinem Halbleitersegment im Geschäftsjahr 12,2 Milliarden US-Dollar erreichten – mehr als das Dreifache des Vorjahres. Die Erweiterung des KI-Kundenstamms des Unternehmens, der neben bestehenden Partnerschaften mit Technologiegiganten wie Google, Meta und ByteDance nun auch Apple und OpenAI umfassen könnte, hat die Anleger begeistert. Die optimistische Haltung der Wall Street Analysten sehen die KI-Entwicklung von Broadcom zunehmend optimistisch, wobei Stacy Rasgon von Bernstein darauf hinweist, dass das Unternehmen seinen eigenen „Nvidia-Moment“ erlebt. Das Unternehmen geht davon aus, dass sein adressierbarer Markt für KI-Dienstleistungen bis zum Geschäftsjahr 2027 60 bis 90 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, obwohl einige Analysten, darunter Raymond James, vor einer möglichen Verlangsamung der Investitionen Anfang 2025 warnen. Die Rallye von Broadcom bietet dem Nasdaq 100 erhebliche Unterstützung und unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach KI-fokussierten Halbleiteraktien. Die starke Leistung des Unternehmens sowohl in den Kerngeschäften als auch im kürzlich übernommenen VMware-Geschäft deutet darauf hin, dass eine anhaltende Dynamik den technologieintensiven Index weiter ankurbeln könnte. Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im Tageschart Der Nasdaq-100-Index, der durch den US100-Kontrakt repräsentiert wird, wird auf einem Allzeithoch gehandelt. Das Hoch von Mitte November bei 21.255 dient den Bullen als anfängliche Unterstützungsstufe, während das Hoch von Mitte Juli bei 20.895, das eng mit dem 50-Tage-SMA bei 20.851 korreliert, zusätzliche Unterstützung bietet. Bei Bären sind die 100-Tage-SMA und die August-Hochs bei 19.917 wichtige Ziele, die als kritische Abwärtsniveaus dienen. Der RSI konsolidiert sich in der Nähe der überkauften Zone, was auf eine anhaltende Aufwärtsdynamik hindeutet. Unterdessen verengt sich der MACD, zeigt aber weiterhin eine bullische Divergenz, was die Stärke des vorherrschenden Aufwärtstrends unterstreicht. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2024 bei Brokerwahl.de ist XTB

