Erdgaspreise schließen rolling Gap aufgrund von Erwartungen eines deutlichen Nachfragerückgangs NATGAS News: Erdgaspreise setzen Abwärtstrend fort Die NATGAS News der letzten Tage zeigen deutlich, dass die Preise für Erdgas weiterhin unter Druck stehen. Der Abwärtstrend, der bereits letzte Woche begann, setzt sich ungebremst fort. Zwar kam es nach dem Futures-Rollover zunächst zu einer kurzen technischen Erholung, doch am Freitag setzte sich der Preisrückgang fort. ►NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS Ausschlaggebend dafür sind neue Wetterprognosen, die eine deutliche Abkühlung für Ende August und Anfang September erwarten lassen. Gleichzeitig sorgt die Rekordproduktion von Erdgas in den USA bei unterdurchschnittlichen Exporten für ein Überangebot am Markt. Dadurch konnten die Lagerbestände deutlich aufgebaut werden – selbst bei leicht überdurchschnittlichem Verbrauch.

In großen Teilen der USA werden die Temperaturen unterhalb des Durchschnitts erwartet. Das könnte die Nachfrage nach Gas in den kommenden Wochen weiter belasten. Quelle: Bloomberg Finance LP, NOAA

Nach einer Phase erhöhter Nutzung von Gaskraftwerken (siehe mittleres Chart) kehrt der Verbrauch aktuell wieder zu durchschnittlichen Werten zurück. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass der Gasverbrauch unter den 5-Jahres-Durchschnitt fällt. Ein solcher Rückgang der Nachfrage würde den Bestandsaufbau in den kommenden Wochen weiter beschleunigen.. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse: Wichtige Unterstützungszonen im Blick Die NATGAS News zeigen außerdem, dass der Preis die Lücke nach dem Wechsel vom September- auf den Oktober-Futures-Kontrakt vollständig geschlossen hat. Aktuell testet der Markt die jüngsten lokalen Tiefs vom 19. und 20. August, die gleichzeitig den niedrigsten Stand seit November des Vorjahres markieren. Sollte es keine Nachfragebelebung oder eine Reduktion der Produktion geben, rücken für viele Marktteilnehmer die Unterstützungszonen um 2,50 USD/MMBTU in den Fokus. Manche Prognosen gehen sogar davon aus, dass die Preise bei anhaltender Überversorgung in den kommenden Monaten in Richtung 2,00 USD/MMBTU fallen könnten. Dennoch ist wichtig zu beachten, dass der November-Kontrakt derzeit bei rund 3,11 USD gehandelt wird – etwa 40 Cent höher als der aktuelle Preis.

Quelle: xStation5 Fazit: NATGAS News & Marktausblick Die aktuellen NATGAS News deuten auf einen anhaltend schwachen Markt hin. Rekordproduktion, geringere Exporte und eine abnehmende Nachfrage setzen die Preise massiv unter Druck. Sollte sich die Wetterlage bestätigen, könnten die Lagerbestände weiter steigen – was den Preisverfall noch verstärken würde. Anleger sollten die kommenden Wochen genau beobachten, da sich entscheidende Signale für die mittelfristige Preisentwicklung abzeichnen.

