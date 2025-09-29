CarMax Aktie stürzt ab – Aktien kaufen oder lieber Abstand halten? 🚗

Einleitung Die CarMax Aktie erlebte zuletzt einen massiven Kursrutsch von rund 20 % und fiel damit auf den niedrigsten Stand seit der Corona-Pandemie 2020. Grund waren enttäuschende Quartalszahlen mit Rückgängen bei Umsatz und Gewinn. Anleger fragen sich: Sollte man jetzt CarMax Aktien kaufen oder besser abwarten? ► CarMax ISIN: US1431301027 | WKN: 662604 | Ticker: KMX ✅ Drei Key Takeaways 📉 Quartalszahlen deutlich unter Erwartungen Umsatz: 6,6 Mrd. USD (erwartet: 7,01 Mrd. USD)

Gewinn je Aktie: 0,99 USD (erwartet: 1,05 USD)

Nettogewinn: 95,4 Mio. USD (–28 % YoY) 🚘 Rückgang beim Fahrzeugabsatz Gesamtfahrzeugabsatz –4,1 % YoY

Belastungen durch Zollängste und Wertminderungen im Lagerbestand

CEO Nash: „Jeder Monat im Quartal schwächer als im Vorjahr“ ⚠️ Aktie auf Tiefstand seit 2020 Schlusskurs: 45,60 USD – tiefster Wert seit März 2020

Aktie 2025 bereits –44 % YTD

Marktkapitalisierung: 6,84 Mrd. USD 📊 Fundamentaldaten zur CarMax Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert Umsatz 6,6 Mrd. USD (–6 %) Gewinn je Aktie 0,99 USD Nettogewinn 95,4 Mio. USD (–28 %) Fahrzeugabsatz –4,1 % Aktienkurs 45,60 USD Marktkapitalisierung 6,84 Mrd. USD Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: CarMax Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die CarMax Aktie leidet unter schwachen Zahlen, rückläufigem Absatz und einer allgemein schwierigen Marktstimmung. Für langfristig orientierte Investoren könnte der aktuelle Kursrücksetzer zwar eine Chance darstellen, doch kurzfristig überwiegen Risiken wie Konsumzurückhaltung und Preisdruck. Wer Aktien kaufen möchte, sollte vorsichtig agieren und auf eine Stabilisierung der Geschäftszahlen achten. CarMax Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – CarMax Aktie 1. Warum ist die CarMax Aktie zuletzt stark gefallen?

Die CarMax Aktie verlor rund 20 %, nachdem die Quartalszahlen enttäuschten: Umsatz, Gewinn und Absatz gingen zurück. 2. Sollte man jetzt CarMax Aktien kaufen?

Kurzfristig überwiegen die Risiken, da Umsatz und Absatz schwächeln. Langfristig könnte der Kursrücksetzer aber eine Einstiegsgelegenheit bieten. 3. Welche Chancen bietet die CarMax Aktie?

CarMax ist der größte Gebrauchtwagenhändler in den USA und profitiert von Marktanteilen sowie einer breiten Kundenbasis. Eine Erholung könnte den Kurs stützen. 4. Welche Risiken bestehen für Anleger?

Sinkender Absatz, Preisdruck, Zölle und die schwache Konsumlaune belasten die Geschäftszahlen und das Vertrauen der Investoren. 5. Wie lautet die Prognose für die CarMax Aktie?

Kurzfristig könnte die Aktie weiter volatil bleiben. Langfristige Anleger sollten auf eine Stabilisierung achten, bevor sie Aktien kaufen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.