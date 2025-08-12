Celsius Aktie mit starken Zahlen – Jetzt noch Aktien kaufen?🥤

Einleitung Die Celsius Aktie zählt aktuell zu den heißesten Titeln im US-Getränkesektor. Nach beeindruckenden Quartalszahlen legte der Kurs in der vergangenen Woche über 15 % zu und gehörte damit zu den Top-Performern. Doch angesichts des starken Jahresanstiegs stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Moment, um Celsius Aktien zu kaufen – oder folgt eine Konsolidierung? ► Celsius | WKN: A0YH6K | ISIN: US15118V2079 | Ticker: CELH ✅ Drei Key Takeaways 📈 Überragendes Umsatz- und Gewinnwachstum Gewinn je Aktie: 0,33 USD (+18 %), deutlich über den Analystenschätzungen von 0,21 USD

Umsatz: 740 Mio. USD (+84 %), Rekordwert und weit über den Erwartungen von 655,7 Mio. USD

Haupttreiber: Übernahme von Alani Nu & steigende Nachfrage nach dem Energy-Drink-Portfolio 💪 Starke Marktstellung in den USA Marktanteil: 17,3 % im US-Energy-Drink-Segment (+1,8 Prozentpunkte YoY)

Hohe Nachfrage nach zuckerfreien, funktionellen Getränken

CEO betont steigende Haushaltsdurchdringung, größere Regalflächen und übertroffene Erwartungen 🚀 Wachstumsausblick bleibt bullisch Einzelhandelsumsatz Celsius: +3 % YoY, +18 % QoQ

Einzelhandelsumsatz Alani Nu: +129 % YoY, +39 % QoQ

Die Celsius Aktie liefert beeindruckende Wachstumszahlen und besitzt weiterhin starkes Aufwärtspotenzial. Zwar ist der Kurs seit Jahresbeginn bereits um über 90 % gestiegen, dennoch liegt er noch unter dem Allzeithoch von März 2024. Langfristig orientierte Anleger könnten von der anhaltenden Nachfrage und der strategischen Expansion profitieren. Wer jetzt Aktien kaufen möchte, sollte jedoch einplanen, dass kurzfristige Rücksetzer jederzeit möglich sind. Celsius Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

