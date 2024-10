CH50cash steigt um 5 % 📈

đŸ›ïžPBoC kĂŒndigt neue Maßnahmen zur Stimulierung des Immobilienmarktes an Die neue Woche beginnt mit einer Fortsetzung der optimistischen Stimmung in China, die auf einen umfassenden Plan zur Senkung der ZinssĂ€tze und zur Umsetzung zusĂ€tzlicher Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft zurĂŒckzufĂŒhren ist. Die Indizes dort bauen ihre robusten Gewinne aus, wobei die Shanghai-Indizes unter anderem allein heute um 7 % höher gehandelt werden. Die People's Bank of China kĂŒndigte am Wochenende an, dass sie die Banken anweisen wird, die Hypothekenzinsen fĂŒr bestehende Wohnungsbaudarlehen vor dem 31. Oktober zu senken. DarĂŒber hinaus haben die drei Tier-StĂ€dte Guangzhou, Shanghai und Shenzhen Wohnungskaufprogramme angekĂŒndigt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Stimmung ist derzeit Ă€ußerst positiv, aber man sollte bedenken, dass all dies vor den Feiertagen zum Nationalfeiertag geschieht. Daher werden die chinesischen MĂ€rkte ab morgen eine Woche lang geschlossen sein. Der Handel an den InlandsmĂ€rkten wird erst am 8. Oktober wieder aufgenommen. Als Gegengewicht zur guten Stimmung in China wurden die Caixin-PMI-Daten mit 49,3 (zuvor 50,4) fĂŒr das verarbeitende Gewerbe und 50,3 (zuvor 51,6) fĂŒr den Dienstleistungssektor veröffentlicht. ErwĂ€hnenswert ist auch, dass in Japan heute eine völlig entgegengesetzte Stimmung herrscht. Dort wird befĂŒrchtet, dass der neu gewĂ€hlte Premierminister höhere Steuern fĂŒr Unternehmen und KapitalertrĂ€ge einfĂŒhren könnte, um die monetĂ€ren Bedingungen in Japan zu verschĂ€rfen.  Der Anstieg bei CH50cash ist der grĂ¶ĂŸte seit Juni 2020, basierend auf dem RSI. Quelle: xStation5 von XTB   2024 KENNT EINEN SIEGER!  AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplÀne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.