KEY TAKEAWAYS Der Umsatz im 1. Halbjahr 2025 liegt knapp unter dem Vorjahreszeitraum, der Konzern konnte aber den Gewinn je Aktie deutlich erhöhen. Der Konzern ist aber den aktuellen geopolitischen Unsicherheiten ausgesetzt, hat aber das Asset, dass es auch ein Standbein in den USA hat. ► Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktien News: Deutsche Post (DHL) Aktie im Fokus Die Deutsche Post (DHL) Aktie steht aktuell im Blickpunkt der Anleger. Im 1. Halbjahr 2025 lag der Umsatz leicht unter dem Vorjahreswert, während der Gewinn je Aktie deutlich gesteigert werden konnte. Trotz geopolitischer Unsicherheiten profitiert der Konzern von seiner starken Marktposition – insbesondere durch ein solides Standbein in den USA. Fundamentaldaten der Deutschen Post (DHL) Aktie Aktueller Kurs: 41,68 EUR

Marktkapitalisierung: 47,19 Mrd. EUR

Umsatz 2024: 84,19 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2024): 33,50 %

KGV 2025:* 25,96

4-Wochen-Performance: -4,57 %

Bewertung: stark unterbewertet

Dividendenrendite 2025:* 4,53 %

Branche: Logistik

* Prognose Quartals- und Halbjahreszahlen Die Aktien News zeigen: Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank der Umsatz um 3,94 % auf 19,83 Mrd. EUR. Trotz Umsatzrückgang konnte der operative Gewinn gesteigert werden. Halbjahr 2025: Umsatz 40,634 Mrd. EUR (−0,6 % im Jahresvergleich)

Umsatzrendite: 6,9 % (Vorjahr: 6,5 %)

Gewinn je Aktie: 1,40 EUR (Vorjahr: 1,27 EUR)

Mitarbeiterzahl: −3,1 % auf 573.100 Der US-Markt bleibt ein strategischer Vorteil, um Handelskonflikte und geopolitische Risiken teilweise abzufedern. Chartanalyse – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Deutsche Post Aktie erlebte seit Januar 2025 eine volatile Entwicklung. Nach einem Rückgang bis auf 32,23 EUR setzte eine Erholung ein, die das Papier über die SMA200 (37,59 EUR) und SMA50 (39,87 EUR) führte. Wichtige Widerstände: 41,84 EUR (GAP), 44,04 EUR, 46,98 EUR, 52,37 EUR, 61,29 EUR

Wichtige Unterstützungen: 41,26 EUR, 40,42 EUR, 39,91 EUR, 37,59 EUR, 34,64 EUR (GAP) Prognose Tageschart: bullisch – Wahrscheinlichkeit für ein Aufwärtsszenario: 60 %, für ein Abwärtsszenario: 40 %. Chartanalyse – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart gelang es der Aktie, wichtige Durchschnittslinien wie die SMA20 (40,42 EUR) und SMA200 (39,68 EUR) zurückzuerobern. Rücksetzer bis zur SMA200 wären unkritisch, solange ein schneller Richtungswechsel erfolgt. Prognose 4h-Chart: bullisch – Wahrscheinlichkeit für ein Aufwärtsszenario: 65 %, für ein Abwärtsszenario: 35 %. Ausblick für Anleger Solange die Deutsche Post (DHL) Aktie über der SMA20 notiert, bleiben die Chancen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hoch. Ein Ausbruch über 41,84 EUR könnte den Weg zum Jahreshoch und darüber hinaus bis 46,98 EUR oder 55,21 EUR ebnen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.