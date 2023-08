Chainlink und Swift geben die erfolgreichen Ergebnisse des Tokenisierungsexperiments bekannt! 💎

Am 31. August 2023 ver√∂ffentlichte Swift die Ergebnisse seiner neuen Versuchsreihe, die zeigt, dass seine Infrastruktur die nahtlose √úbertragung von tokenisierten Verm√∂genswerten √ľber mehrere Blockchains hinweg erm√∂glichen kann. Die Forschung von Swift zielte darauf ab, die Interoperabilit√§tsprobleme zwischen verschiedenen Blockchains zu l√∂sen, die das Wachstum der M√§rkte f√ľr tokenisierte Verm√∂genswerte behindert haben. In Zusammenarbeit mit mehr als einem Dutzend Finanzinstituten und Chainlink, einer f√ľhrenden Web3-Dienstleistungsplattform, zeigte Swift, dass die Blockchain als zentrale Anlaufstelle f√ľr diese Institute dienen k√∂nnte. Dies w√ľrde es ihnen erm√∂glichen, die bestehende, sichere Infrastruktur zu nutzen und so die operativen Herausforderungen und die f√ľr die Entwicklung von tokenisierten Verm√∂genswerten erforderlichen Investitionen erheblich zu reduzieren. Chainlink wurde als Abstraktionsschicht f√ľr Unternehmen eingesetzt, um das Swift-Netzwerk sicher mit dem Ethereum-Sepolia-Netzwerk zu verbinden, w√§hrend das Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink eine vollst√§ndige Interoperabilit√§t zwischen den Quell- und Ziel-Blockchains erm√∂glichte. Die Tokenisierung steckt noch in den Kinderschuhen, doch 97% der institutionellen Anleger glauben, dass sie das Potenzial hat, die Verm√∂gensverwaltung zu revolutionieren. Die Experimente von Swift sind daher Teil einer umfassenderen Strategie zur Gew√§hrleistung einer sicheren, globalen Interoperabilit√§t bei der Entwicklung neuer Technologien. Sie bauen auch auf der Arbeit der letzten Jahre auf, die gezeigt hat, wie Swift die Finanzwelt dabei unterst√ľtzen kann, digitale Zentralbankw√§hrungen (CBDCs) und andere digitale Verm√∂genswerte mit neuen und bestehenden Zahlungssystemen zu verbinden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Kurzkommentar der Teilnehmer: Tom Zschach, Chief Innovation Officer bei Swift: Er betont, dass Interoperabilit√§t f√ľr die Strategie von Swift von zentraler Bedeutung ist, um den nahtlosen globalen Wertefluss zu erleichtern, insbesondere in Anbetracht der fragmentierten Natur des Finanz√∂kosystems.

Nigel Dobson, Banking Services Portfolio Lead bei ANZ: stellt fest, dass ANZ den Einsatz von dezentralen Netzwerken und Tokenisierung untersucht, insbesondere in unterversorgten Märkten wie dem Handel mit naturbasierten Vermögenswerten.

Alain Pochet, Head of Client Delivery, Securities Services bei BNP Paribas: weist darauf hin, dass die Verbindung traditioneller Plattformen und die Gewährleistung der Interoperabilität zwischen einer wachsenden Zahl von Blockchains eine große Herausforderung darstellt, die es zu bewältigen gilt.

Alexandre Kech, Head Digital Securities bei SIX Digital Exchange (SDX): Glaubt, dass diese √úbung entscheidend ist, um das Versprechen von Blockchain f√ľr das institutionelle Gesch√§ft auf globaler Ebene zu realisieren.

Sergey Nazarov, Mitbegründer von Chainlink: Er vertritt die Ansicht, dass Interoperabilität für die nächste Phase der Einführung digitaler Vermögenswerte im globalen Finanzsystem entscheidend ist.

