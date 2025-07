Charles Schwab-Aktien steigen um 4 % und erreichen nach den Ergebnissen des zweiten Quartals ein neues Allzeithoch 📈

Die Aktien der Charles Schwab Corp. (SCHW.US) sind im vorb√∂rslichen Handel am Freitag um fast 4 % gestiegen und haben damit kurzzeitig ihren Rekordschlussstand von 96 USD aus dem Januar 2022 erreicht. Der Anstieg erfolgte, nachdem Schwab besser als erwartete Gewinne und Ums√§tze f√ľr das zweite Quartal bekannt gegeben hatte, die durch eine deutliche Belebung des Privatkundengesch√§fts und einen erheblichen Zufluss neuer Konten beg√ľnstigt wurden. F√ľr das am 30. Juni endende Quartal belief sich der Nettogewinn auf 1,98 Mrd. USD oder 1,08 USD pro Aktie. Obwohl dies einen R√ľckgang gegen√ľber dem Vorjahreswert von 4,69 Mrd. USD (oder 5,85 USD pro Aktie) darstellt, √ľbertraf das Ergebnis dennoch die Erwartungen der Analysten. Auf bereinigter Basis meldete Schwab einen Gewinn von 1,14 US-Dollar pro Aktie und √ľbertraf damit die FactSet-Konsensprognose von 1,10 US-Dollar . Auch der Gesamtumsatz stieg auf einen Rekordwert von 5,85 Milliarden US-Dollar , gegen√ľber 4,69 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, und √ľbertraf damit die Prognose der Wall Street von 5,73 Milliarden US-Dollar.

