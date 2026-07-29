Chart des Tages: AUDUSD unter Druck nach schwachen australischen VPI-Daten

Der AUDUSD zählt heute zu den größten Verlierern unter den G10-Währungen. Auslöser sind die überraschend schwachen Inflationsdaten aus Australien, die die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der Reserve Bank of Australia (RBA) deutlich gedämpft haben. Sowohl die Juni-Daten als auch der VPI-Bericht für das zweite Quartal fielen unter die Marke von 4% und erhöhten den Verkaufsdruck auf den australischen Dollar.

► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD

Chart des Tages: Technische Analyse des AUDUSD

Der AUDUSD testet derzeit wichtige Unterstützungszonen, während sich der Verkaufsdruck weiter verstärkt. Entscheidend ist die Verteidigung der Fibonacci-Retracements bei 50,0% und 61,8%, um einen stärkeren Rückgang in Richtung 0,6900 zu verhindern.

Ein Bruch der gelben Unterstützungszone zwischen 0,6880 und 0,6900 würde die Rückkehr des übergeordneten Abwärtstrends bestätigen. Zusätzlicher Druck könnte entstehen, wenn sich der rückläufige Inflationstrend in Australien fortsetzt. Der RSI bewegt sich weiterhin in der Nähe der neutralen 50-Punkte-Marke und signalisiert damit Spielraum für weitere Kursverluste.

Auf der Oberseite bleibt den Bullen nur die Hoffnung auf deutlich dovishe Signale der US-Notenbank sowie eine Rückkehr über den 100-Tage-EMA. Angesichts eines robusten US-Arbeitsmarktes mit stabiler Arbeitslosenquote, historisch niedrigen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, steigenden Einkaufsmanagerindizes und der weiterhin restriktiven Haltung der Fed gegenüber der Inflation erscheint dieses Szenario derzeit jedoch wenig wahrscheinlich.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Warum fällt der AUDUSD heute?

VPI fällt unter 4% im Jahresvergleich

Die australische Inflation verlangsamte sich stärker als erwartet. Der VPI stieg im Juni nur noch um 3,8% im Jahresvergleich nach 4,0% im Mai und sank um 0,1% im Monatsvergleich. Im zweiten Quartal legte der VPI um 0,6% im Quartalsvergleich beziehungsweise 4,0% im Jahresvergleich zu, nachdem im Vorquartal noch ein Plus von 1,4% im Quartalsvergleich verzeichnet worden war. Besonders wichtig für die RBA: Die getrimmte Kerninflation fiel auf 3,6% im Jahresvergleich beziehungsweise 0,8% im Quartalsvergleich und lag damit unter der Prognose der Notenbank von 3,8%.

Sinkende Kraftstoffpreise bremsen die Inflation

Haupttreiber der niedrigeren Inflationsrate war ein Rückgang der Kraftstoffpreise um knapp 11%. Dadurch verlangsamte sich insbesondere die Preisentwicklung im Transport- und Güterbereich. Demgegenüber blieb der Preisdruck im Immobiliensektor hoch. Die Wohnkosten stiegen um 6,8% im Jahresvergleich, während die Kosten für Neubauten aufgrund höherer Material- und Arbeitskosten um 5,8% im Jahresvergleich zulegten. Auch die Dienstleistungsinflation beschleunigte sich auf 4,0% im Jahresvergleich und signalisiert weiterhin hartnäckigen binnenwirtschaftlichen Preisdruck.

Markt streicht Zinserhöhungserwartungen

Nach Veröffentlichung der Inflationsdaten preist der Swap-Markt praktisch keine Zinserhöhung der RBA im August mehr ein. Auch über längere Zeithorizonte wurden die Zinserwartungen deutlich nach unten angepasst. Mit einem Leitzins von 4,35% verfügt Australien zwar weiterhin über das höchste Zinsniveau innerhalb der G10-Staaten. Die letzte Zinserhöhung erfolgte jedoch im Mai. Seitdem signalisiert die RBA zunehmend Zurückhaltung und betont, dass das aktuelle Zinsniveau ausreichend restriktiv sei.

Der Markt rechnet inzwischen erst wieder bis März 2027 vollständig mit einer weiteren Zinserhöhung. Noch in der vergangenen Woche war eine Zinserhöhung bereits für Februar nahezu vollständig eingepreist.

Quelle: XTB Research.

Experten Fazit

Die schwächer als erwarteten VPI-Daten haben die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der RBA deutlich reduziert und den AUDUSD unter Druck gesetzt. Aus technischer Sicht richtet sich der Fokus nun auf die Unterstützung im Bereich von 0,6880 bis 0,6900. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone könnte den Abwärtstrend beschleunigen.

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FAQ

Warum fällt der AUDUSD heute?

Schwächer als erwartete VPI-Daten aus Australien haben die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen der RBA deutlich reduziert.

Welche Marken sind beim AUDUSD jetzt wichtig?

Im Fokus stehen die Unterstützungszone zwischen 0,6880 und 0,6900 sowie die Fibonacci-Retracements bei 50,0% und 61,8%.

Warum sind die VPI-Daten für den AUDUSD so wichtig?

Niedrigere Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit einer lockeren Geldpolitik der RBA, was den australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar belastet.