US Dollar Index bricht ein: DXY fällt nach Anleihen-Intervention auf Tiefststand 📉

Das Wichtigste in Kürze Anleihen-Rückkauf schwächt den DXY: Die Verdopplung der Rückkaufschwellen durch das US-Finanzministerium wirkt wie eine mögliche geldpolitische Lockerung und belastet den US Dollar Index.

Zinserwartungen verschieben sich: Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten und verhaltene Inflationswerte verlagern eine mögliche nächste Zinsanpassung der Fed zunehmend in den Dezember.

Entscheidende Termine stehen an: Das FOMC-Protokoll, die anstehenden PCE-Inflationsdaten und das Notenbank-Symposium in Jackson Hole liefern das mögliche nächste Signal für den DXY.

Der US Dollar Index (DXY) verzeichnet einen spürbaren Kursrückgang von 0,8 % und fällt auf seinen tiefsten Stand seit Mai. Auslöser für den Abgabedruck auf den Greenback ist die Ankündigung des US-Finanzministeriums, das Rückkaufprogramm für langlaufende US-Staatsanleihen deutlich aufzustocken. Dieser Schritt schwächt den DXY, pumpt zusätzliche Liquidität in den Markt und drückt gleichzeitig die Renditen. ► US Dollar Index WKN: 998230 | ISIN: XD0009982303 | Ticker: USDIDX 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Anleihen-Rückkauf schwächt den DXY: Die Verdopplung der Rückkaufschwellen durch das US-Finanzministerium wirkt wie eine mögliche geldpolitische Lockerung und belastet den US Dollar Index .

Zinserwartungen verschieben sich: Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten und verhaltene Inflationswerte verlagern eine mögliche nächste Zinsanpassung der Fed zunehmend in den Dezember.

Entscheidende Termine stehen an: Das FOMC-Protokoll, die anstehenden PCE-Inflationsdaten und das Notenbank-Symposium in Jackson Hole liefern das mögliche nächste Signal für den DXY. 🏛️ Liquiditäts-Spritze belastet den US Dollar Index (DXY) 💵 Die Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender US-Staatsanleihen ab dem 9. September auf bis zu 4 Mrd. US-Dollar pro Tranche zu verdoppeln, zeigt direkte Wirkung am Devisenmarkt. Obwohl die Maßnahme formal im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums liegt und keine direkte Tauben-Geldpolitik der Federal Reserve darstellt, interpretiert der Markt den Schritt als Liquiditätsspritze. Mehr flüssige Dollar im System führen zu einer Abwertung beim US Dollar Index. Parallel sanken die Renditen über die gesamte Zinskurve hinweg, was dem Aktienmarkt eine mögliche Entlastung bietet, während der DXY unter Abgabedruck gerät. 📊 Makro-Daten & Zinspfad: Warum der DXY nachgibt 🔍 Der jüngste Rückgang beim DXY um über 3 % im Monatsvergleich ist nicht allein auf das Finanzministerium zurückzuführen. Eine Re-Evaluierung der Fed-Politik schwächt den Dollar zusätzlich: Konjunkturdaten: Ein unerwarteter Rückgang bei neuen Arbeitsplätzen und moderate Inflationswerte veranlassen Anleger dazu, Zinserhöhungswetten zurückzuziehen.

Zinsaussichten: Über 50 % der Marktteilnehmer preisen eine mögliche Notenbankentscheidung erst für Dezember ein.

Bevorstehende Auslöser: Das anstehende Protokoll der Juli-FOMC-Sitzung, die PCE-Inflationsdaten (26. August) sowie das Zentralbank-Symposium in Jackson Hole (27.–29. August) liefern mögliche richtungsweisende Weichenstellungen für den US Dollar Index.

🗣️ Expertenfazit von Jens Klatt Der Einbruch beim US Dollar Index zeigt anschaulich, wie stark der Devisenmarkt derzeit auf fiskalpolitische Liquiditätsmaßnahmen reagiert. Auch wenn Scott Bessents Intervention am Anleihemarkt formell keine quantitative Lockerung der Fed ist, wirkt sie auf den DXY wie ein klarer Dämpfer. Ein fallender Dollar in Kombination mit sinkenden Renditen am langen Ende ist der perfekte Nährboden für eine mögliche Fortsetzung der Aktienmarkterholung. Solange Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole keine überraschend hawkischen Töne anschlägt, bleibt der US Dollar Index anfällig für weitere Abgaben in Richtung der nächsten Unterstützungsebenen. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern ❓ FAQ zu US Dollar Index und DXY Warum ist der US Dollar Index (DXY) so stark gefallen? Hauptgrund ist die Ausweitung der Anleiherückkäufe durch das US-Finanzministerium, die dem Markt Liquidität zuführt, zusammen mit nachlassenden Zinserhöhungserwartungen an die Fed. Wie wirkt sich das Rückkaufprogramm auf den DXY aus? Indem das Finanzministerium Staatsanleihen aufkauft, sinken die Renditen und die Dollarmenge im Umlauf steigt, was den US Dollar Index unter möglichen Abwärtsdruck setzt. Welche Termine sind für den DXY demnächst wichtig? Wichtige Impulse für den DXY liefern das FOMC-Sitzungsprotokoll, die Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten am 26. August sowie das Notenbank-Symposium in Jackson Hole.

Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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