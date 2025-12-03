AUDUSD Prognose: Chart des Tages – AUD/USD Rally trotz schwachem BIP & Dollar-Schwäche

Das Wichtigste in Kürze AUDUSD verteidigt wichtige Fibonacci-Zone

Zinsspread auf höchstem Stand seit 2017 unterstützt AUD

Makrodaten befeuern RBA-Erwartungen

Der AUDUSD setzt seine Aufwärtsbewegung fort und steigt um weitere 0,3%. Breite US-Dollar-Schwäche sowie die neuesten BIP-Zahlen aus Australien treiben das Währungspaar an. Obwohl das Wachstum unter den Erwartungen lag, unterstreichen die Daten den anhaltenden Inflationsdruck – ein Faktor, der die Markterwartungen einer hawkishen RBA weiter stärkt. Damit bleibt der Australische Dollar gut unterstützt. ► AUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Technische AUDUSD Prognose: Wichtige Fibonacci-Zonen im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im heutigen Chart des Tages verteidigte der AUDUSD das 50,0-%-Fibonacci-Retracement im Bereich von 0,656. Der Kurs nähert sich nun dem nächsten Widerstand bei 0,658–0,659, der gleichzeitig dem 61,8-%-Fibonacci-Level entspricht.

Solange konjunkturelle Sorgen rund um China nicht die Zinsspread-Vorteile überlagern, sollte das Paar stabil über der EMA100 (dunkellila) bleiben.

Quelle: xStation5 Was bewegt den AUDUSD heute? 1. Australien: BIP unter den Erwartungen – Inflation treibt RBA-Erwartungen Australiens Wirtschaft wuchs im Quartal um 0,4% (im Jahresvergleich: 2,1% im Jahresvergleich), getragen von kräftigen privaten Investitionen und solider Konsumnachfrage. Auch staatliche Ausgaben unterstützten die Konjunktur. Belastend wirkten hingegen: Lagerabbau

Negative Impulse aus dem Außenhandel, da Importe stärker zulegten als Exporte Die Preisdynamik blieb hoch – getrieben von Energie, Mieten, Lebensmitteln und steigenden Arbeitskosten. Das Wachstum lag unter der Bloomberg-Prognose von 0,7%, dennoch verstärkt der Inflationsdruck die Aussicht auf eine straffere RBA-Geldpolitik. Gleichzeitig sorgt die US-Dollar-Schwäche für zusätzlichen Rückenwind. 2. Zinsdifferenzen: Spread auf höchstem Stand seit 2017 Der Spread zwischen australischen und US-amerikanischen 2-Jahres-Staatsanleihen ist auf den höchsten Stand seit Ende 2017 gestiegen. Hintergrund ist eine Kombination aus: US-Seite Lockerere kurzfristige Zinserwartungen

Eine zunehmend dovishe langfristige Perspektive , da ein US-Notenbankwechsel im Jahr 2026 erwartet wird

Präsident Trumps Hinweis, Kevin Hassett als möglichen Fed-Vorsitzenden zu erwägen – ein Kandidat, den Märkte als ausgesprochen zinsdovish einstufen Australien Anhaltender Inflationsdruck

Erwartete RBA-Straffung stützt den AUD 3. China-Daten: Services-PMI gibt AUD zusätzlichen Schub Chinas Dienstleistungs-PMI lag im November bei 52,1 und damit über den Erwartungen (52,0). Trotz des leichten Rückgangs gegenüber dem Vormonat zeigen die Details: Verbesserte Neuaufträge und Exportnachfrage

Unterstützung durch abnehmende Handelsunsicherheit zwischen China und den USA

Allerdings weiterhin rückläufige Beschäftigung

Druck auf Gewinnmargen hält an

Inputkosten steigen den neunten Monat in Folge

