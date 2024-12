Chart des Tages 🔴 AUDUSD Forexpaar (10.12.2024)

Die australische Zentralbank (RBA) beschloss, die Zinssätze unverändert bei 4,35 % zu belassen, was den Markterwartungen entspricht. In der Erklärung wurde jedoch die zuvor aggressive Haltung der Bank abgeschwächt. In dem Bericht heißt es, dass die Bank zuversichtlich ist, dass der Inflationsdruck gemäß den jüngsten Prognosen abnimmt, und in der Erklärung wurde die Aussage „ohne nichts“ gestrichen, was darauf hindeutet, dass viele der zuvor von der RBA wahrgenommenen Unsicherheitsfaktoren verschwunden sind.

Die Kommentare von RBA Bullock fielen jedoch etwas restriktiver aus. Die Bankerin merkte an, dass einige der Daten etwas schwächer ausfielen als erwartet, was dem Vorstand ein gewisses Vertrauen in den nachlassenden Inflationsdruck gab, aber vergeblich auf einen endgültigen Sieg über die Inflation hoffen ließ. Bullock ist der Meinung, dass die Kerninflation weiterhin zu hoch ist, aber als sie auf kurzfristige Zinssenkungen angesprochen wurde, lehnte sie die Idee nicht rundweg ab. Investoren preisen nun eine Wahrscheinlichkeit von ca. 56 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im kommenden Februar ein.

Es war die gestiegene Wahrscheinlichkeit schnellerer Zinssenkungen in Australien, die dazu führte, dass das Währungspaar AUDUSD heute erhebliche Rückgänge verzeichnete.

Das Währungspaar AUDUSD verzeichnet heute einen Rückgang von fast 0,75 %, wodurch die Aktie fast auf den niedrigsten Stand seit August und April dieses Jahres fällt. Es ist erwähnenswert, dass es in der Vergangenheit in diesen Bereichen eine Aktivierung der Nachfrageseite gab, was den AUD mittelfristig stützte. Jetzt sieht die Struktur der Rückgänge jedoch etwas anders aus, der Abwärtstrend dauert länger an, was bedeuten könnte, dass in diesem Fall das Angebot den Marktvorteil hat. Unabhängig von den Marktaussichten scheint es jedoch, dass die Reaktion auf die derzeit getesteten frühen Unterstützungszonen einen wichtigen Hinweis auf den Gesamttrend des Paares und mögliche weitere Bewegungen geben könnte.

Quelle: xStation5 von XTB

Â