Chart des Tages 🔴AUDUSD Forexpaar (20.03.2025)

Die Zahl der ArbeitsplĂ€tze in Australien ist zum ersten Mal seit einem Jahr gesunken, was die Markterwartungen fĂŒr weitere Zinssenkungen durch die zuvor aggressive Reserve Bank of Australia (RBA) erhöht. â–șAUDUSD: ISIN: XC000A0E4TC6 | WKN: A0E4TC | Ticker: AUD/USD Der australische Arbeitsmarktbericht lag deutlich unter den Erwartungen. Im Februar gingen fast 53.000 ArbeitsplĂ€tze verloren, wĂ€hrend die Prognosen einen Anstieg von etwa 31.000 vorausgesagt hatten. Die negativen Auswirkungen der Daten wurden durch eine stabile Arbeitslosenquote (4,1 %) und Kommentare des Australian Bureau of Statistics (ABS) abgemildert, das angab, dass der BeschĂ€ftigungsrĂŒckgang grĂ¶ĂŸtenteils auf eine geringere Erwerbsbeteiligung zurĂŒckzufĂŒhren sei, da einige Ă€ltere Arbeitnehmer im Februar aus dem Arbeitsmarkt ausschieden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen WĂ€hrend es keine Anzeichen fĂŒr eine echte Panik um den AUD gibt, haben die Bedenken hinsichtlich der Zölle von Donald Trump die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in die Höhe getrieben, was dazu beitragen könnte, die australische Wirtschaft vor einem Abschwung zu schĂŒtzen. Die kommenden Daten werden insbesondere von den Anfang MĂ€rz eingefĂŒhrten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA beeinflusst werden – zwei der wichtigsten ExportgĂŒter Australiens. Der Inflationsdruck hat spĂŒrbar nachgelassen, und die Inflation ist im Januar von 2,8 % auf 2,5 % gesunken. Der Markt rechnet jedoch nicht mit Zinssenkungen auf der nĂ€chsten RBA-Sitzung, die fĂŒr den 1. April angesetzt ist. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Mai bei 77 %, wobei die bevorstehende VPI-Lesung ein SchlĂŒsselfaktor fĂŒr diese Erwartungen ist. FĂŒr Juli wird eine Senkung um volle 25 Basispunkte eingepreist.  Der australische Arbeitsmarktbericht fĂŒhrte dazu, dass der AUD/USD-Wechselkurs vom wichtigen Widerstand um 0,64 auf das Niveau des exponentiellen gleitenden 30-Tage-Durchschnitts (0,63; hellviolett) zurĂŒckging. Quelle: xStation5

