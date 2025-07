📉NATGAS sinkt um über 5 %

US-Erdgaspreise reagieren auf Rekordproduktion und saisonale Verbrauchsgewohnheiten Die Erdgaspreise haben Anfang dieser Woche trotz Prognosen f√ľr √ľberdurchschnittlich hohe Temperaturen in weiten Teilen der Vereinigten Staaten einen deutlichen R√ľckgang verzeichnet. In den kommenden Tagen k√∂nnte es im Westen der USA, einer Region, die in den Sommermonaten normalerweise einen hohen Gasverbrauch aufweist, k√ľhler werden.

Short-term Temperaturprognosen deuten darauf hin, dass die Durchschnittstemperatur in den USA in den nächsten zwei bis drei Tagen leicht unter dem 30-jährigen Durchschnitt liegen wird. Quelle: Bloomberg Finance LP

Last week, U.S. Die Erdgasproduktion erreichte neue historische H√∂chstst√§nde. Dar√ľber hinaus ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der aktiven Bohranlagen in den USA zu verzeichnen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Der gesamte Gasverbrauch in den USA (oberes Diagramm) und der Gasverbrauch im Energiesektor (mittleres Diagramm) sind wieder auf ein Niveau nahe ihrem F√ľnfjahresdurchschnitt zur√ľckgegangen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Laut Bloomberg sind die n√§chsten zwei bis vier Wochen entscheidend f√ľr die Preisentwicklung im weiteren Jahresverlauf. Das Analyseteam f√ľr Energie-Rohstoffe geht davon aus, dass die Nachfrage steigen muss, um die optimistische saisonale Entwicklung auf dem Gasmarkt aufrechtzuerhalten. Die Preisunterschiede zwischen dem aktuellen Sommer und dem kommenden Winter lassen einen erheblichen Lagerabbau w√§hrend der Wintersaison erwarten. Sollten die aktuellen Wetterbedingungen jedoch nicht besonders hei√ü ausfallen, k√∂nnte dies zu einem √ľberm√§√üigen Lageraufbau f√ľhren, der die Gaspreise auf ein deutlich niedriges Niveau dr√ľcken w√ľrde, von dem aus selbst eine sp√§tere deutliche Erholung nur bescheiden ausfallen d√ľrfte. ¬† Die heutige Preisentwicklung zeigt einen deutlichen R√ľckgang. Es ist anzumerken, dass nach dem Handelstag am 22. Juli Rollover von Terminkontrakten stattfinden werden. Derzeit besteht ein geringf√ľgiger Contango zwischen den August- und September-Kontrakten. Der gr√∂√üte Unterschied ist zwischen den Oktober- und November-Kontrakten zu beobachten. Der Preis k√§mpft derzeit darum, wieder √ľber die Untergrenze des Aufw√§rtskanals und den gleitenden 14-Perioden-Durchschnitt zu steigen. Bleibt der Preis jedoch unter diesen Niveaus, k√∂nnte dies trotz des f√ľr diese Jahreszeit typischen saisonalen Anstiegs eine Ver√§nderung der Preisaussichten f√ľr Erdgas signalisieren.¬†¬†¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 21.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube!¬†21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

