CHART des Tages 🔴 AUDUSD Forexpaar (20.05.2025)

Der australische Dollar schw√§chte sich gegen√ľber dem US-Dollar ab, wobei der AUD/USD um 0,5 % auf 0,6428 fiel, nachdem die Reserve Bank of Australia ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 % gesenkt hatte. Dies war die zweite Senkung in diesem Jahr und brachte die Zinsen auf ein Zweijahrestief. Zur√ľckhaltender Ausblick der RBA Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die RBA begr√ľndete ihre Entscheidung mit abnehmenden Inflationsrisiken und wachsenden Sorgen um die globalen Wirtschaftsaussichten. Gouverneurin Michele Bullock bezeichnete die Zinssenkung als ‚Äěproaktiven, vertrauensbildenden Schritt‚Äú und signalisierte gleichzeitig Offenheit f√ľr weitere Lockerungsma√ünahmen. Die M√§rkte preisen nun zus√§tzliche Senkungen um etwa 85 Basispunkte bis zum Jahresende ein, wodurch die Zinsen auf 3,10 % bis 3,35 % sinken k√∂nnten. Wirtschaftsprognosen und Handelssorgen In ihren aktualisierten Wirtschaftsprognosen senkte die RBA ihre Prognose f√ľr das BIP-Wachstum 2025 von zuvor 2,4 % auf 2,1 % und prognostizierte eine leicht h√∂here Arbeitslosenquote. Die Kerninflation hat sich auf ein Dreijahres-Tief von 2,9 % abgek√ľhlt und kehrte damit in den Zielkorridor der RBA von 2-3 % zur√ľck, nachdem sie Ende 2022 einen H√∂chststand von 6,8 % erreicht hatte. Die Zentralbank hob insbesondere die globalen Handelsspannungen als wichtigstes Abw√§rtsrisiko hervor und stellte fest, dass ‚Äějede Eskalation eines globalen Handelskonflikts ein wichtiges Abw√§rtsrisiko f√ľr die Wirtschaft darstellt‚Äú. Der R√ľckgang des australischen Dollars machte die Gewinne des zuvor Handelstages in H√∂he von 0,8 % teilweise wieder wett, die aufgrund der Abwertung des US-Dollars nach der Herabstufung der Bonit√§t der USA durch Moody's von Aaa auf Aa1 erzielt worden waren. ¬† ¬† AUDUSD Forexpaar im Tageschart AUDUSD wird √ľber einer wichtigen EMA gehandelt. Die Bullen d√ľrften das zuvor erreichte Hoch bei 0,65 erneut testen, w√§hrend die B√§ren versuchen werden, die 100-Tage-EMA zu durchbrechen. Der RSI zeigt eine b√§rische Divergenz mit niedrigeren Hochs, w√§hrend der MACD ebenfalls nach unten tendiert und eng bleibt. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

