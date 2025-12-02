Bitcoin Prognose: Chart des Tages zeigt Risiko weiterer Korrektur

Das Wichtigste in Kürze Erholung trotz Korrektur

Risiko weiterer Tiefs

Wichtige Marken im Fokus

Bitcoin verzeichnet nach dem gestrigen Rückgang von fast 6 % eine moderate Erholung und steigt wieder in Richtung 86.500 USD. Doch die aktuelle Marktstruktur deutet darauf hin, dass der Kurs trotz der kurzfristigen Stabilisierung weiterhin anfällig bleibt. Ein Blick auf die beiden vorangegangenen Korrekturen dieses Bullenmarktes zeigt klar: Die Tendenz, lokale Tiefs erneut zu testen, ist weiterhin intakt. Eine weitere Abwärtsbewegung wäre daher aus Sicht der aktuellen Bitcoin Prognose keineswegs überraschend. ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Ein möglicher Rückfall unter 81.000 USD könnte eine erneute starke Verkaufswelle auslösen. Dafür sprechen sowohl wichtige technische Unterstützungen als auch entscheidende On-Chain-Signale. Besonders relevant ist hier eine zentrale Glassnode-Kennzahl, der sogenannte „True Market Mean“, der den durchschnittlichen Bitcoin-Kaufpreis aller Marktteilnehmer darstellt. Historisch betrachtet fiel Bitcoin in jeder vergangenen Marktphase unter diesen Wert, bevor der Übergang in einen Bärenmarkt stattfand – ein Signal, das auch für die aktuelle Bitcoin Prognose nicht ignoriert werden sollte. Auf der Oberseite bleiben die entscheidenden Widerstände klar definiert: 92.000 USD als jüngstes lokales Hoch

100.000 USD als psychologisch bedeutsame Marke sowie als Bereich hoher Optionsaktivität Gegenwärtig notiert Bitcoin damit weiterhin rund 35 % unter seinem Oktober-Top bei 126.500 USD, was sowohl Abwärtspotenzial als auch Raum für Erholungsbewegungen im mittelfristigen Chart bietet. Bitcoin Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

