Das Wichtigste in Kürze Goldpreis bricht über zentrale Widerstände

Dovishe Fed-Erwartungen für 2026

Geopolitische Risiken & Zentralbankkäufe

Gold Analyse aktuell: Goldpreis und Silber mit neuen Allzeithochs 🏆✨ Der Goldpreis und auch Silber starten mit kräftigen Gewinnen in die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche. Gold steigt um rund 1,8 % auf etwa 4.420 USD, während Silber um 2,5 % auf ca. 68,20 USD zulegt. Damit markieren beide Edelmetalle neue Allzeithochs. Die Nachfrage nach sicheren Häfen wird derzeit vor allem durch zwei Faktoren angetrieben:

1️⃣ die Positionierung des Marktes im Hinblick auf die US-Geldpolitik 2026

2️⃣ zunehmende geopolitische Spannungen, insbesondere zwischen den USA und Venezuela ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD Key Takeaways 🔑 Goldpreis bricht über zentrale Widerstände und bestätigt den Aufwärtstrend

Dovishe Fed-Erwartungen für 2026 treiben die Gold Prognose weiter nach oben

Geopolitische Risiken & Zentralbankkäufe stützen die Nachfrage nachhaltig Goldpreis: Technischer Ausbruch bestätigt Aufwärtstrend 📈 Der GOLD-Kontrakt hat den entscheidenden Widerstand am Oktoberhoch bei rund 4.375 USD je Unze überwunden und folgt damit weiterhin dem bestehenden Aufwärtskanal. 🔍 Technische Einordnung: Ein Halten oberhalb von 4.375 USD ist entscheidend für die Fortsetzung der Rally

Ein Rückfall darunter könnte eine technische Korrektur auslösen – insbesondere, falls geopolitische Risiken an Bedeutung verlieren

Der RSI befindet sich erneut im überkauften Bereich, was im laufenden Jahr jedoch kein verlässliches Umkehrsignal darstellte Gold Prognose: Fed-Erwartungen bleiben der Haupttreiber 🏦📉 Der jüngste Ausbruch beim Goldpreis wird vor allem durch zunehmend dovishe Erwartungen an die US-Notenbank (Fed) für 2026 getragen. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Januar zuletzt auf rund 20 % gesunken (CME FedWatch), doch der Markt preist weiterhin mehr als zwei Zinssenkungen bis Ende 2026 ein. Diese Erwartung wurde zusätzlich durch die deutlich unter den Prognosen liegende CPI-Inflation gestützt. 💡 Wichtig: Niedrigere Zinsen senken die Opportunitätskosten der Goldhaltung

Gold wird im Vergleich zu verzinslichen Anlagen wie Staatsanleihen attraktiver

Die Debatte um einen möglichen neuen Fed-Chef verliert an Einfluss, da strukturell eine dovishe Wende schwer durchsetzbar wäre Fundamentale Gold Analyse: Nachfrage bleibt außergewöhnlich stark 🌍 Gold kommt von einem Rekordjahr, mit einem Preisanstieg von bis zu 70 %. Nun ziehen auch andere Edelmetalle nach: Silber & Platin profitieren zusätzlich von industrieller Nachfrage

Zentralbanken , vor allem aus Schwellenländern, bauen ihre Goldreserven weiter aus

Privatanleger erhöhen ihr Engagement über physisches Gold und ETFs Gleichzeitig sorgen neue geopolitische Spannungen – etwa die Beschlagnahmung eines weiteren venezolanischen Tankers durch die USA – für steigende Risikoaversion und Kapitalzuflüsse in sichere Häfen. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen. Fazit: Gold Prognose bleibt klar bullish 🟡📊 Die aktuelle Gold Analyse zeigt ein äußerst konstruktives Gesamtbild. Der Goldpreis notiert auf neuen Rekordständen, technische Widerstände wurden überwunden, und sowohl geldpolitische als auch geopolitische Faktoren sprechen für anhaltend hohe Nachfrage. Kurz gesagt:

