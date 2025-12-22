Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Montag, 22.12.2025 – Technischer Ausblick

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.097 Punkten. Der Index gab bis zum frühen Nachmittag zunächst nach. Das Tagestief wurde am Nachmittag formatiert. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Der Nasdaq lief über die 25.300 Punkte-Marke und konnte sich am frühen Abend dort festsetzen und ging über dieser Marke auch aus dem Wochenhandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Bullisches Grundszenario bestätigt

Die aktuelle Nasdaq Analyse zeigt ein aufgehelltes Chartbild im kurzfristigen wie übergeordneten Zeitfenster. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20, SMA50 und SMA200 notiert, bleibt die Nasdaq Prognose bullisch mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für weiter steigende Kurse im Tagesvergleich.

25.494 Punkte als zentrale Entscheidungsmarke

Die Marke bei 25.494 Punkten ist für den heutigen Handel richtungsentscheidend. Oberhalb dieser Zone überwiegen die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.585 bis 25.717 Punkte. Unterhalb dieser Marke steigt das Risiko von Rücksetzern in Richtung der nächsten Unterstützungsbereiche.

Seitwärts bis aufwärts gerichtete Tageserwartung

Auf Basis des aktuellen Setups wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % überwiegt das bullische Szenario im Jahresvergleich zum Vortag, während das bearische Szenario mit 40 % bewertet wird.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.097 Punkten. Im frühen Handelsverlauf zeigte sich zunächst Schwäche, wobei das Tagestief am Nachmittag ausgebildet wurde. Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels drehte der Index jedoch dynamisch nach oben. Unter steigender Dynamik und zunehmendem Momentum konnte der Nasdaq die Marke von 25.300 Punkten überwinden, sich darüber stabilisieren und oberhalb dieser Zone aus dem Wochenhandel gehen.

Diese Bewegung stellt die Grundlage für die heutige Nasdaq Prognose dar.

Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 19.12. 18.12. Tageshoch 25.397 25.206 Tagestief 25.073 24.779 Tagesschluss 25.378 25.048 Range (Punkte)* 324 427

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Farben zeigen die Veränderung im Tagesvergleich.

Charttechnische Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen oberhalb der SMA20 (aktuell bei 25.364 Punkten). Die zwischenzeitlichen Rücksetzer stabilisierten sich im Tagesverlauf im Umfeld dieser gleitenden Durchschnittslinie. Mit dem offiziellen Handelsstart am Nachmittag gelang dem Index der dynamische Ausbruch über die SMA200 (aktuell bei 25.306 Punkten), über der sich der Nasdaq auch per Wochenschluss etablieren konnte.

Das kurzfristige Chartbild hat sich dadurch deutlich aufgehellt. Solange der Nasdaq oberhalb der SMA20 und SMA200 notiert, bleibt die Nasdaq Prognose kurzfristig bullisch. Eine nachhaltige Bestätigung würde ein Stundenschluss über dem 23,6 %-Retracement liefern.

Mögliche Kursziele (Oberseite):

25.665/80 Punkte

25.840/60 Punkte

Diese Ziele bleiben erreichbar, solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 bleibt.

Übergeordnete Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigte sich zuvor Schwäche unterhalb der SMA200 (25.246 Punkte). Mehrere Versuche, diese Linie zu überwinden, scheiterten zunächst. Zum Wochenschluss gelang jedoch der dynamische Anstieg über die SMA20, SMA200 sowie die SMA50 (25.288 Punkte). Der Nasdaq konnte einen Wochenschluss oberhalb der SMA50 ausbilden.

Damit hat sich auch das mittelfristige Chartbild aufgehellt. Solange der Index oberhalb der SMA50 notiert, bleibt die Nasdaq Prognose übergeordnet bullisch. Erst ein nachhaltiges Unterschreiten der SMA200 würde dieses Szenario infrage stellen.

Nasdaq Prognose für heute – Tagesausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.494 Punkten und damit rund 397 Punkte höher im Tagesvergleich zum Freitagmorgen.

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der Nasdaq oberhalb der 25.494 Punkte stabilisieren, ergeben sich folgende Anlaufziele:

25.515/17 → 25.531/33 → 25.547/49 → 25.565/67 → 25.583/85 →

25.609/11 → 25.625/27 → 25.644/46 → 25.660/62 → 25.678/80 Punkte

Über 25.678/80 Punkten wären weitere Ziele erreichbar:

25.697/99 → 25.715/17 → 25.732/34 → 25.750/50 → 25.769/71 →

25.786/88 → 25.807/09 → 25.821/23 → 25.846/48 → 25.871/73 Punkte

Short-Szenario (bearisch)

Scheitert der Nasdaq an der 25.494 Punkte-Marke, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

25.483/81 → 25.464/62 → 25.448/46 → 25.429/27 → 25.415/13 →

25.399/97 → 25.381/79 → 25.359/57 → 25.345/43 → 25.329/27 →

25.312/10 → 25.292/90 → 25.276/74 Punkte

Unterhalb von 25.276/74 Punkten:

25.260/58 → 25.244/42 → 25.222/20 → 25.206/04 → 25.188/86 →

25.173/71 → 25.157/55 → 25.139/37 → 25.124/22 → 25.108/06 → 25.090/88 Punkte

Wichtige Marken für die Nasdaq Analyse

Widerstände:

25.589

25.691

25.841

26.025/49

Unterstützungen:

25.364/06

25.288/46

25.150/30

24.971

24.682

Zusammenfassung & Wahrscheinlichkeiten – Nasdaq Prognose

Auf Basis unseres aktuellen Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bearisches Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange für den 22.12.2025 liegt zwischen

25.413 / 25.274 Punkten auf der Unterseite und 25.585 / 25.717 Punkten auf der Oberseite.

Diese Nasdaq Prognose bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse (für Featured Snippets)

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 22.12.2025 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Solange der Index oberhalb der wichtigen gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200) notiert, überwiegt ein bullisches Szenario.

Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bearisch?

Die Nasdaq Analyse ist sowohl kurzfristig als auch übergeordnet bullisch. Das Chartbild hat sich durch den Wochenschluss oberhalb der SMA50 deutlich aufgehellt, wodurch die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Kurse zunimmt.

Welche Marken sind für die Nasdaq Prognose heute entscheidend?

Für die heutige Nasdaq Prognose ist die Marke bei 25.494 Punkten zentral. Oberhalb dieser Zone bestehen Chancen auf weiter steigende Kurse, unterhalb steigt die Wahrscheinlichkeit von Rücksetzern in Richtung der nächsten Unterstützungen.

Welche Widerstände sind laut Nasdaq Analyse relevant?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.589 Punkten, 25.691 Punkten sowie im Bereich 25.841 bis 26.025 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde das bullische Szenario weiter stützen.

Welche Unterstützungen sollte man bei der Nasdaq Prognose beachten?

Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 25.364/06 Punkten, 25.288/46 Punkten sowie im Bereich 25.150/30 Punkte. Darunter rücken 24.971 und 24.682 Punkte in den Fokus.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse im Jahresvergleich?

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario im Jahresvergleich zum Vortag bei rund 60 %, während das bearische Szenario mit etwa 40 % bewertet wird.

Wie groß ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Prognose?

Die erwartete Tagesrange für den 22.12.2025 liegt zwischen 25.274 und 25.717 Punkten, gemessen am Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Eignet sich die Nasdaq Analyse für kurzfristiges Trading?

Ja, die Nasdaq Analyse ist insbesondere für kurzfristiges Trading geeignet, da klare Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie konkrete Long- und Short-Szenarien definiert sind.