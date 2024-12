Chart des Tages 🔴 Bitcoin (06.12.2024)

Gestern hat Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke durchbrochen. In den Abendstunden führte ein übermäßig verschuldeter Markt jedoch zu einer kaskadenartigen Auflösung von Positionen, was zu einem Rückgang auf etwa 92.000 Dollar führte.

Die Rallye wird durch die anhaltend hohe Nachfrage von ETF-Fonds und die mit dem Regierungswechsel im Januar 2025 erwarteten Änderungen zugunsten von Kryptowährungen angetrieben. Donald Trump hat Paul Atkins, einen Befürworter von Kryptowährungen, zum neuen Vorsitzenden der SEC ernannt, nachdem Gary Gensler zurückgetreten war.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, sprach am Mittwoch auf dem DealBook-Gipfel über Bitcoin. Powell verglich Bitcoin mit digitalem Gold und hob dessen Volatilität und spekulativen Charakter hervor. Er bestritt auch, dass Bitcoin die US-Notenbank oder den Status des US-Dollars untergrabe.

Am Mittwoch kĂĽndigte WisdomTree die Einreichung eines Antrags zur Schaffung eines XRP-ETF an. Marathon Digital plant, 805 Millionen US-Dollar fĂĽr den Kauf weiterer Bitcoins aufzubringen, nachdem das Unternehmen bereits 6.484 BTC zu einem Durchschnittspreis von 95.352 US-Dollar pro StĂĽck erworben hat. Das Unternehmen rechnet mit einem weiteren Wachstum von Bitcoins im Jahr 2025.

In der Zwischenzeit hat Michael Saylors MicroStrategy Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft und 15.400 BTC zu einem Durchschnittspreis von 95.976 US-Dollar pro Stück hinzugefügt, wodurch sich sein Bestand auf über 402.000 BTC im Wert von 23,4 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Bitcoin im Tageschart Bitcoin ist heute um 1,70 % gestiegen, wird bei 98.700 $ gehandelt und setzt seinen Aufwärtstrend fort. Gestern überschritt die größte Kryptowährung die 100.000-Dollar-Marke. Ein übermäßig verschuldeter Markt löste jedoch kaskadenartige Positionsauflösungen und starke Rückgänge aus. Infolgedessen fielen die Preise steil auf 92.000 US-Dollar, wobei die Gesamtliquidationen 1 Milliarde US-Dollar überstiegen. Heute erholt sich der Markt wieder und die Preise nähern sich erneut der Schwelle von 100.000 US-Dollar.

