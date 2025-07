In der zur√ľckliegenden Handelswoche wurde ein neues DAX Allzeithoch formatiert. Der Index hat sich bis zur Wochenmitte deutlich erholen k√∂nnen. Zu Wochenbeginn war die Dynamik zun√§chst √ľberschaubar, die Bullen haben dann aber Gas gegeben und den DAX an ein neues Allzeithoch gef√ľhrt. Die letzten beiden Handelstage waren zwar von Gewinnmitnahmen gepr√§gt, der Index notiert aber per Tagesschluss deutlich √ľber der SMA50 (aktuell bei 23.816 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 23.782 Punkten), womit das Tageschart uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden kann.

DAX Rahmenbedingungen

Die US-Zolleinnahmen sind in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Im Juni haben sie erstmals die 100 Mrd. EUR-Marke geknackt. Bis Ende 2025 k√∂nnten sich die Z√∂lle Einnahmen von 300 Mrd. US-Dollar belaufen. Hintergrund dieser Entwicklung sind die Zollerh√∂hungen der US-Regierung, die seit einigen Monaten diskontinuierlich in Kraft gesetzt wurden. Die US-Administration geht davon aus, dass die Z√∂lle zu einer bedeutenden Einnahmequelle f√ľr den US-Haushalt f√ľhren. Die Einnahmen aus Z√∂llen belaufen sich damit seit Jahresbeginn auf 113 Mrd. US-Dollar. Die US-Regierung versucht mit der Zollpolitik zum einen die heimische Wirtschaft anzukurbeln und die Handelsungleichgewichte auszugleichen, zum anderen werden Z√∂lle auch als politisch instrumentalisiert, wie das Beispiel Brasilien in den letzten Tagen gezeigt hat.

Die deutschen Exporte in den USA sind im Mai eingebrochen, diese sind um 7,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zur√ľckgegangen. Der Warenwert betrug 12,1 Mrd. EUR. Das war der niedrigste Wert seit M√§rz 2022. Im Vergleich zum Vorjahrmonat betrug der R√ľckgang sogar 13,8 Prozent. Sollten die angek√ľndigten US-Z√∂lle auf Waren aus der EU mit den angek√ľndigten Z√∂llen belegt werden, so m√ľsste mit einer weiteren Abnahme der deutschen Exporte in die USA zu rechnen sein.

DAX R√ľckblick: (07.07.2025 -11.07.2025)

Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 13.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.849 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 247 Punkte unter¬†der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 97 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Bereits zu Wochenbeginn konnte der DAX zulegen. Es ging bis zum Abend aufw√§rts. Nach einem moderaten R√ľcksetzer setzte sich die Aufw√§rtsbewegung bis Mittwoch weiter fort. Bis Mittwochabend konnte sich der Index √ľber die 21.600 Punkte schieben. Ein neues Allzeithoch wurde am Donnerstagmorgen formatiert, das aber direkt abverkauft wurde. Bis zum Wochenschluss stellte sich Schw√§che ein, die den DAX unter die 24.200 Punkte-Marke gef√ľhrt hat.¬†Der DAX ging bei 24.229¬†Punkten aus dem Wochenhandel.

In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief wurde √ľber der Marke der Vorwoche markiert. Der Wochenschluss wurde √ľber der 24.000 Punkte-Marke festgestellt. Es wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochengewinn ausgewiesen, der 18. in diesem Jahr. Die Range war gr√∂√üer als in der Woche zuvor und lag knapp unter dem Jahresdurchschnitt.¬†

Wir hatten mit dem √úberschreiten der¬†24.317/19 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel bei 24.331/33¬†Punkten anlaufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde¬†erreicht und deutlich √ľberschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer erreichten unsere Anlaufziele auf der Unterseite nicht.

DAX - Wie könnte es weitergehen, Prognose

DAX-Widerstände 24.261/87   24.306/51/89   24.405/49/68    24.515/33/93   24.678   24.892

 

DAX-Unterst√ľtzungen 24.175/35¬† ¬† 24.091/86/72/66/23/03 ¬† 23.959 ¬† 23.886/68/16 ¬† 23.782/35/11 ¬† 23.611

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups

Intraday-Marke                                24.566 und  23.959

Tagesschlussmarken                     25.068  und 23.294

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  25.639  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         26.505  bis  7.976

 

DAX Chartcheck, Prognose - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX hat sich bis zur Wochenmitte deutlich erholen k√∂nnen. Zu Wochenbeginn war die Dynamik zun√§chst √ľberschaubar, die Bullen haben dann aber Gas gegeben und den DAX an ein neues Allzeithoch gef√ľhrt. Die letzten beiden Handelstage waren von Gewinnmitnahmen gepr√§gt.¬†

Der Index notiert per Tagesschluss deutlich √ľber der SMA50 (aktuell bei 23.816 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 23.782 Punkten), womit das Tageschart uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden kann. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber diesen beiden Linien notiert, solange k√∂nnten sich jederzeit neue Aufw√§rtsimpulse einstellen, die an das Allzeithoch gehen k√∂nnten. Kann sich der DAX √ľber dieser Marke festsetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei 24.815/35 Punkten, bei 24.975/95 Punkte bzw. bei 25.025/35 Punkte gehen.

*****

R√ľcksetzer, die sich einstellen k√∂nnten, haben das Potential bis an die SMA50 /¬†SMA20¬†zu laufen und w√§ren als unproblematisch zu interpretieren, solange es die Bullen schaffen, den Index sp√§testens im Dunstkreis dieser beiden Linien zu drehen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen; der DAX w√§re in diesem Bereich vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Werden diese Linien aber per Tagesschluss aufgegeben, so w√ľrde sich das Chartbild insbesondere dann eintr√ľben, wenn der Index den Kontakt zu diesen beiden Linien verliert. Dies w√ľrde dann auch mit einer erh√∂hten Wahrscheinlichkeit einhergehen, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des 23,6 % Retracements einstellen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart):¬†bullisch¬†¬†

Betrachtung im 4h Chart, Prognose:

Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 13.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte sich nach einigen M√ľhen √ľber alle drei Durchschnittslinien schieben und hat es dann auch vermocht zun√§chst weiter, teilweise dynamisch weiter aufw√§rtszulaufen. Es ging im Zuge der Bewegung an ein neues Allzeithoch. Dieses Hoch wurde in den letzten Handelstagen abverkauft. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass es in den letzten beiden Handelstagen zu keinen nennenswerten Erholungen im Handelsverlauf gekommen ist.

Der Index ist im Rahmen der Schw√§che unter die SMA20 (aktuell bei 24.405 Punkten) gerutscht und hat sich auch unter dieser Durchschnittslinie etabliert. Damit hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt und ist aktuell nur noch als neutral zu interpretieren. Solange der DAX unter der SMA20¬†notiert, solange k√∂nnte sich die Schw√§che weiter fortsetzen. Sollte die SMA50 (aktuell bei 24.086 Punkten) im Rahmen der R√ľcksetzer nicht halten, so k√∂nnte darunter die SMA200 (aktuell bei 23.886 Punkten)¬†noch einen weiteren Support bieten. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte der Index sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden.

Kann sich der DAX im Handelsverlauf erholen, so k√∂nnte diese Erholung zun√§chst bis in den Bereich der¬†SMA20 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig beobachtet werden. Gelingt es den Bullen den DAX √ľber dieser Linie zu etablieren, so w√ľrde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen k√∂nnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral  

FAZIT / Short Cut:¬†Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA50/ SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an neue Hochs gehen. Das Szenario neuer Hochs m√ľsste aber beiseite gelegt werden, sollte sich der DAX per Tagesschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien¬†etablieren.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 24.229 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte der DAX weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.241/43, bei 24.259/61, bei 24.277/79, bei 24.293/95, bei 24.315/17, bei 24.335/37, bei 24.352/54, bei 24.377/79, bei¬†24.395/97, bei 24.416/18, bei 24.435/37 und dann bei 24.451/53 Punkten gehen. √úber der 24.451/53 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.467/69, bei 24.485/87, bei 24.505/07, bei 24.522/24, bei 24.543/45, bei 24.561/63, bei 24.578/80, bei 24.597/99, bei¬†24.620/22, bei 24.638/40, bei 24.655/57, bei 24.671/73, bei 24.685/87, bei 24.703/05 bzw. bei 24.719/21 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 24.229 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.210/08, bei 24.190/88, bei 24.174/72, bei 24.157/55, bei 24.139/37, bei 24.120/18, bei 24.103/01, bei 24.088/86, bei 24.071/69, bei 24.054/52, bei 24.038/36 bzw. bei 24.022/20 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 24.022/20 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 24.008/06, bei 23.989/87, bei 23.969/67, bei 23.948/46, bei 23.931/29, bei 23.913/11, bei 23.889/87, bei 23.870/68, bei 23.853/51, bei 23.835/33, bei 23.819/17, bei 23.803/01, bei 23.786/84 bzw. bei 23.768/66 Punkten anlaufen.

√úbergeordnete erwartete DAX Tendenz gem√§√ü unserer Einsch√§tzung f√ľr die¬†KW 29 / 2025:¬†

seitwärts / aufwärts*

 

 

