Chart des Tages 🔴 Bitcoin (08.01.2025)

Bitcoin baut seine Verluste heute weiter aus und f√§llt nach dem gestrigen starken Ausverkauf um weitere 1,00 %. Ausl√∂ser f√ľr den gestrigen R√ľckgang waren st√§rker als erwartete ISM-Daten aus den USA, insbesondere der rekordhohe Preis-Subindex. Dies l√∂ste ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines erneuten Anstiegs des Inflationsdrucks in den USA aus. Dar√ľber hinaus betonte Donald Trump in seinen j√ľngsten Interviews Wahlversprechen, die die Bef√ľrchtungen einer starken Hinwendung der US-Politik zum Protektionismus verst√§rken, was wiederum zu einer weiteren St√§rkung des US-Dollars gef√ľhrt hat. ‚ĖļBitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Infolgedessen kam es auf dem Kryptow√§hrungsmarkt zu einer Kaskade von Liquidationen von Long-Positionen, die 500 Millionen US-Dollar √ľberstiegen. Diese hohe Volatilit√§t wurde durch die erhebliche Hebelwirkung des Marktes angeheizt, der auf anhaltende Gewinne gesetzt hatte, nachdem Bitcoin am Montag die 100.000-Dollar-Marke √ľberschritten hatte. Infolgedessen kam es nach der Ver√∂ffentlichung der makro√∂konomischen Daten der USA zu erheblichen Liquidationen von Long-Positionen. Der Druck auf den Kryptow√§hrungsmarkt wird durch die schw√§chere Stimmung an den traditionellen Aktienm√§rkten und den starken US-Dollar noch verst√§rkt. Historisch gesehen ging ein st√§rkerer Dollar immer mit einem erh√∂hten Verkaufsdruck auf risikoreiche Anlagen wie Bitcoin einher. Angesichts der aktuellen St√§rke des Dollars, der ein Zweijahreshoch erreicht und eine zweij√§hrige Konsolidierungsphase durchbrochen hat, erscheint der aktuelle R√ľckgang von Bitcoin daher nicht √ľberm√§√üig dramatisch. Seit seinem Tiefststand Anfang Oktober ist der Dollar-Index um √ľber 9 % gestiegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bisher hat die Aufwertung des Dollars die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen gebremst. Es ist jedoch m√∂glich, dass der Markt derzeit √ľberreagiert und wir nach der Amtseinf√ľhrung von Donald Trump eine Umkehrung des R√ľckgangs erleben werden. In einem Interview gestern erkl√§rte Trump, dass der Dollar derzeit √ľberbewertet sei, was es f√ľr lokale Unternehmen schwierig mache, auf dem globalen Markt zu konkurrieren. Er √§u√üerte sich √§hnlich zu den Zinss√§tzen. Ein Blick auf den Bitcoin-Chart zeigt, dass die wichtigste Unterst√ľtzungsstufe jetzt die Zone √ľber 93.000 $ ist. F√ľr die Optimisten bleibt ein nachhaltiger Ausbruch √ľber die 100.000 $-Marke eine zentrale Herausforderung. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne:  AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.