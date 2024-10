Chart des Tages 🔴 Bitcoin (16.10.2024)

Bitcoin ist auf 67.782 US-Dollar gestiegen und nähert sich seinem Dreimonatshoch, da das Interesse institutioneller Anleger an der Kryptowährung neue Höhen erreicht. Diese Rallye fällt mit rekordverdächtigen Aktivitäten bei Bitcoin-Futures und -ETFs zusammen, was auf eine zunehmende Akzeptanz in der breiten Masse hindeutet. Die wichtigsten Entwicklungen, die den Preis von Bitcoin beeinflussen: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die offenen Positionen bei Bitcoin-Futures an der CME haben mit 172.430 BTC (11,6 Milliarden US-Dollar) einen Rekordwert erreicht

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den letzten drei Handelstagen NettozuflĂĽsse von ĂĽber 1 Milliarde US-Dollar

BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) führte mit täglichen Zuflüssen von 288,84 Millionen US-Dollar

 Das Chart zeigt einen deutlichen Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises seit Anfang Oktober, der mit dem Anstieg der kumulierten ETF-Zuflüsse zusammenfällt. Diese Korrelation deutet darauf hin, dass der verbesserte Zugang für institutionelle Anleger über ETFs eine bedeutende Rolle bei der Preisentwicklung von Bitcoin spielt. Aktive und direkte Marktteilnehmer treiben das Wachstum der CME-Futures voran und halten 85.623 BTC. Dieses Ausmaß an institutioneller Beteiligung spiegelt den März 2024 wider, als Bitcoin sein zuvoriges Allzeithoch erreichte. Eine erhöhte Aktivität ist um den Verfall der November-Futures herum zu beobachten, der mit den US-Wahlen zusammenfällt. Einige Analysten sind der Meinung, dass sich durch die verbesserten Chancen auf eine Wiederwahl von Donald Trump ein günstiges Umfeld für Bitcoin ergeben könnte. Marktteilnehmer sollten jedoch auf mögliche Volatilität im Zusammenhang mit den US-Wahlen und auf regulatorische Entwicklungen achten, die sich auf das Engagement institutioneller Anleger auswirken könnten. Derzeit liegt Bitcoin nur noch 9 % unter seinem Allzeithoch von etwa 73.800 US-Dollar. Die Nachhaltigkeit dieser Rallye wird wahrscheinlich von anhaltenden Zuflüssen in Bitcoin-ETFs und Terminmärkte sowie von breiteren makroökonomischen Faktoren abhängen, die die Risikobereitschaft beeinflussen. Da sich Bitcoin seinem Allzeithoch nähert, sollten Trader und Investoren weiterhin auf mögliche Gewinnmitnahmen oder kurzfristige Korrekturen achten und gleichzeitig die langfristigen Auswirkungen der zunehmenden institutionellen Akzeptanz auf die Rolle von Bitcoin im globalen Finanzökosystem berücksichtigen.  Bitcoin im Tageschart Bitcoin testet derzeit die obere Bollinger-Band, und wenn es erfolgreich durchbricht, könnte der Preis das Allzeithoch von 69.900 US-Dollar erneut testen. Es ist ihm gelungen, über dem Fibonacci-Retracement-Level von 78,6 % zu bleiben, das zuvor als starker Widerstand diente. Der RSI zeigt eine starke bullische Divergenz mit höheren Hochs und Tiefs und nähert sich dem überverkauften Bereich. In der Vergangenheit hat sich der RSI, wenn er sich dem Wert 70 näherte, als wichtiger Widerstandspunkt erwiesen, der häufig zu Preiskorrekturen führte. Wenn der RSI jedoch in den überverkauften Bereich eintritt, könnte die Preisentwicklung sehr bullish werden, wie bei früheren Erholungen zu beobachten war. Der MACD signalisiert ebenfalls eine bullishe Divergenz, was die potenzielle Aufwärtsbewegung weiter verstärkt. Sollte es nicht gelingen, den Fibonacci-Wert von 78,6 % zu durchbrechen, könnte dies eine Gelegenheit für Bären darstellen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

