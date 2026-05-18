Wirtschaftskalender: Börse heute unter Druck - Nahost-Konflikt, Ölpreise und NVIDIA im Fokus

Die Börse heute startet mit moderaten Verlusten in die neue Handelswoche. Belastet werden die europäischen Aktienmärkte vor allem durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten sowie steigende Ölpreise. Im Fokus des heutigen Wirtschaftskalenders stehen zudem schwache Konjunkturdaten aus China und die bevorstehende Quartalsberichtssaison in den USA.

Zum Handelsstart verliert der DAX rund 0,39 %, während der Euro Stoxx 50 um 0,62 % nachgibt. Anleger beobachten aufmerksam die jüngsten Entwicklungen rund um den Konflikt zwischen den USA und Iran. US-Präsident Donald Trump warnte erneut, dass „die Zeit abläuft“, während für Dienstag ein Treffen im Situation Room mit führenden Sicherheitsberatern angekündigt wurde. Die Unsicherheit sorgt weiterhin für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten.

Aktuelle Kontraktpreise. Quelle: xStation

Börse heute: Ölpreise steigen wegen Nahost-Konflikt

Die geopolitischen Risiken bleiben das zentrale Thema an den Märkten. Vor dem geplanten Treffen im Weißen Haus wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Entsprechend reagieren die Rohstoffmärkte nervös: Der WTI-Ölpreis steigt um fast 1,9 % auf rund 107,50 US-Dollar je Barrel.

Zusätzlichen Druck erzeugte ein Drohnenangriff auf eine Nuklearanlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Gleichzeitig steigen die Renditen am US-Anleihemarkt deutlich an. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen kletterte auf 4,631 % - der höchste Stand seit Februar 2025. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen erreichte mit 5,159 % sogar ein neues Jahreshoch.

Schwache China-Daten belasten die Stimmung

Auch aus China kommen belastende Signale für die Börse heute. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April lediglich um 0,2 % im Jahresvergleich und verzeichneten damit das schwächste Wachstum seit Dezember 2022. Die Industrieproduktion verlangsamte sich auf 4,1 %, während die Investitionen in Anlagevermögen um 1,6 % zurückgingen.

Alle veröffentlichten Daten lagen unter den Markterwartungen. Anleger hatten auf neue Konjunkturmaßnahmen aus Peking gehofft, bislang blieben jedoch zusätzliche Stimulusprogramme aus.

Wirtschaftskalender: NVIDIA und US-Konsum im Fokus

Im weiteren Wochenverlauf richtet sich der Blick verstärkt auf den US-Technologiesektor und die Berichtssaison. Besonders wichtig für die Börse heute werden die Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch nach US-Börsenschluss sein. Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 1,78 US-Dollar sowie einen Umsatz von rund 79 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert bereits auf Rekordniveau und liegt seit Jahresbeginn mehr als 26 % im Plus.

Bereits vor US-Handelsstart am Mittwoch veröffentlichen zudem Target, TJX und Lowe’s ihre Ergebnisse. Am Donnerstag folgen Walmart sowie Take-Two Interactive. Die Zahlen gelten als wichtiger Gradmesser für die Stärke des US-Konsums sowie die Entwicklung der Gaming-Branche.

Unternehmen und Daten im heutigen Wirtschaftskalender

Vor Handelsbeginn präsentierten bereits Ryanair und Baidu ihre Quartalszahlen. Besonders Baidu steht nach den schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten im Fokus, da die Ergebnisse Hinweise auf die Entwicklung des digitalen Konsums und des Werbemarktes in China liefern könnten.

Am Nachmittag um 14:00 Uhr veröffentlicht Polen zudem die Kerninflationsdaten für April - ein weiterer wichtiger Termin im heutigen Wirtschaftskalender.

Die wichtigsten makroökonomischen Berichte, die für diese Woche anstehen, sind hier aufgeführt ⬇️

Montag, 18. Mai

04:00 Uhr - China: Industrieproduktion (im Jahresvergleich) für den Monat April

09:00 Uhr - Schweiz: BIP (im Quartalsvergleich) für das erste Quartal

14:00 Uhr - Polen: Kerninflation (im Jahresvergleich) für April

Dienstag, 19. Mai

01:50 Uhr - Japan: BIP für das 1. Quartal

03:30 Uhr - Australien: RBA Protokoll für den Monat Mai

11:00 Uhr - Eurozone: Handelsbilanz im März

14:30 Uhr - Kanada: VPI Inflation (im Jahresvergleich) für April

22:40 Uhr - USA: API Rohölinventar

Mittwoch, 20. Mai

03:00 Uhr - China: Zinsratenentscheidung für Mai

08:00 Uhr - UK: VPI-Inflation (im Jahresvergleich) für April

11:00 Uhr - Eurozone: HIVP Inflation (im Jahresvergleich) für April

16:30 Uhr - USA: Veränderungen im Rohölinventar (EIA)

20:00 Uhr - USA: FOMC-Konferenzprotokoll

Donnerstag, 21. Mai

03:30 Uhr - Australien: Veränderungen der Beschäftigtenzahlen im April

09:30 Uhr - Polen: Industrieproduktion (im Jahresvergleich) für April

10:30 Uhr - UK: Flash Produktions-PMI für Mai

14:30 Uhr - USA, Arbeitslosenanträge

15:45 Uhr - USA, vorläufiger Produktions-PMI für Mai

Freitag, 22. Mai

01:30 Uhr - Japan: VPI Inflation (im Jahresvergleich) für April

08:00 Uhr - Deutschland: BIP (im Quartalsvergleich) für das erste Quartal

08:00 Uhr - UK: Einzelhandelsverkäufe (im Jahresvergleich) für April

10:00 Uhr - Deutschland: Ifo Index für Mai

16:00 Uhr - USA, University of Michigan Index für Mai

Quelle: XTB

Kalender der Unternehmensergebnisse

Quelle: XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!