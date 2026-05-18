Nasdaq 100 Prognose heute: Schwäche unter wichtigen SMAs - Nasdaq 100 Analyse zum 18.05.2026

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.210 Punkten. Am Vormittag gab der Index zunächst nach, konnte sich gegen Mittag stabilisieren, aber nicht erholen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde das Tagestief formatiert. Die Bullen konnten den Nasdaq drehen und wieder aufwärtsschieben, wobei die Impulse keinen ausgeprägten Charakter hatten. Dax Tageshoch, dass am Abend knapp unter der 29.400 Punkte-Marke formatiert wurde, ist abverkauft worden. Bis zum Handelsschluss hat sich der Nasdaq wieder unter der 29.200 Punkte-Marke festgesetzt.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt angeschlagen, da der Index erneut unter die SMA20 gefallen ist und aktuell die wichtige SMA200 im Stundenchart testet.

Kann die SMA200 bei rund 28.993 Punkten verteidigt werden, bestehen Chancen auf eine technische Erholung in Richtung SMA20 und SMA50.

Unterhalb der SMA200 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben - dann könnten die nächsten Unterstützungen im Bereich von 28.670 bis 28.460 Punkten in den Fokus rücken.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 29.210 Punkten. Im Handelsverlauf setzte der Index zunächst zurück, konnte sich im weiteren Vormittagshandel zwar stabilisieren, jedoch keine nachhaltige Erholung einleiten. Mit Eröffnung des offiziellen US-Handels wurde das Tagestief markiert, ehe die Käuferseite den Markt wieder nach oben schieben konnte. Die Aufwärtsbewegung blieb allerdings ohne größere Dynamik.

Das Tageshoch bei 29.397 Punkten wurde am Abend wieder vollständig abverkauft. Zum Handelsschluss setzte sich der Nasdaq erneut unter der Marke von 29.200 Punkten fest und beendete den Handel bei 29.161 Punkten.

Die Handelsspanne lag bei 378 Punkten und damit deutlich unter der Vortagesrange.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 15.05.2026 29.397 29.019 29.161 378 Punkte 14.05.2026 29.709 29.001 29.616 708 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der kurzfristigen Nasdaq 100 Analyse zeigt sich eine zunehmende Eintrübung des Chartbilds. Der Index startete bereits unterhalb der SMA50, die aktuell bei 29.348 Punkten verläuft. Zwar gelang es zwischenzeitlich, die SMA20 bei derzeit 29.117 Punkten zurückzuerobern, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.

Zum Wochenschluss fiel der Nasdaq erneut unter die SMA20 zurück. Im Frühhandel am Montag setzte sich die Schwäche weiter fort. Dabei wurde die SMA200 im Stundenchart bei aktuell 28.993 Punkten angelaufen.

SMA200 jetzt entscheidend für die Nasdaq 100 Prognose

Die SMA200 stellt kurzfristig die zentrale Unterstützungszone dar. Solange sich der Nasdaq per Stundenschluss über dieser Durchschnittslinie halten kann, bestehen Chancen auf eine technische Gegenbewegung zurück an die SMA20. Sollte anschließend auch die SMA20 überwunden werden, könnte eine Erholung bis an die SMA50 folgen.

Fällt der Index jedoch nachhaltig unter die SMA200 zurück, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Szenario könnten die nächsten Kursziele auf der Unterseite bei:

28.670/55 Punkten

28.460/45 Punkten

aktiviert werden.

Einschätzung Stundenchart:

Neutral bis bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Chartbild bleibt die Situation noch vergleichsweise stabil. Der Nasdaq konnte sich in den vergangenen Wochen nach dem Ausbruch über die SMA200 im 4h-Chart deutlich erholen und zeitweise oberhalb der SMA20 etablieren.

Zuletzt setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein. Der Index fiel zunächst unter die SMA20 bei aktuell 29.303 Punkten und im Frühhandel zusätzlich unter die SMA50 bei derzeit 29.057 Punkten.

Bullen müssen SMA50 verteidigen

Für eine Stabilisierung ist es entscheidend, dass die Käufer die SMA50 verteidigen können. Gelingt dies, könnte eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung SMA20 eingeleitet werden.

Ein nachhaltiger Anstieg in Richtung Allzeithoch bleibt jedoch erst dann wahrscheinlich, wenn sich der Nasdaq wieder klar oberhalb der SMA20 etablieren kann.

Sollte die SMA50 hingegen aufgegeben werden, dürfte sich die Schwäche weiter ausdehnen. In diesem Fall rücken die bereits im Stundenchart genannten Unterstützungsbereiche erneut in den Fokus.

Einschätzung 4h-Chart:

Bullisch bis neutral

Nasdaq 100 Prognose für Montag, den 18.05.2026

Der Nasdaq notiert am Montagmorgen bei 28.978 Punkten und damit rund 232 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq oberhalb von 28.978 Punkten stabilisieren, könnten folgende Widerstände angelaufen werden:

29.003/04 Punkte

29.041/43 Punkte

29.077/79 Punkte

29.114/16 Punkte

29.165/67 Punkte

29.205/07 Punkte

Darüber würden sich weitere Kursziele bei:

29.251/53 Punkten

29.291/93 Punkten

29.347/49 Punkten

29.395/97 Punkten

aktivieren.

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Stabilisierung über 28.978 Punkten, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten.

Wichtige Unterstützungen liegen dann bei:

28.949/47 Punkten

28.915/13 Punkten

28.865/63 Punkten

28.828/26 Punkten

28.775/73 Punkten

28.724/22 Punkten

Unterhalb von 28.708/06 Punkten könnten weitere Abgaben bis:

28.652/50 Punkten

28.604/02 Punkten

28.551/49 Punkten

28.489/87 Punkten

28.410/08 Punkten

folgen.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100

Widerstände

28.993 Punkte

29.057 Punkte

29.117 Punkte

29.211 Punkte

29.303/48 Punkte

29.411 Punkte

Unterstützungen

28.811 Punkte

28.667 Punkte

28.516 Punkte

28.446 Punkte

28.246 Punkte

28.059 Punkte

27.955 Punkte

Zusammenfassung der Nasdaq 100 Prognose

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt angeschlagen. Besonders die Rückkehr unter die SMA20 und der Test der SMA200 im Stundenchart belasten das technische Bild. Solange die SMA200 verteidigt werden kann, bestehen Chancen auf eine technische Gegenbewegung.

Ein nachhaltiger Stimmungswechsel zugunsten der Käufer dürfte sich allerdings erst oberhalb der SMA20 und später der SMA50 einstellen. Unterhalb der SMA200 könnte dagegen weiterer Verkaufsdruck entstehen.

Erwartete Tagesrange

Oberseite: 29.097 bis 29.237 Punkte

Unterseite: 28.738 bis 28.487 Punkte

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten aus der xStation5.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt leicht bärisch. Der Index handelt aktuell unter wichtigen Durchschnittslinien wie der SMA20 und testet die SMA200 im Stundenchart.

Welche Marken sind in der Nasdaq 100 Analyse aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 29.057, 29.117 und 29.303 Punkten. Entscheidende Unterstützungen befinden sich bei 28.811 sowie 28.667 Punkten.

Warum ist die SMA200 im Nasdaq derzeit so wichtig?

Die SMA200 gilt als bedeutende technische Unterstützungsmarke. Ein Halten über dieser Linie könnte eine technische Erholung auslösen. Ein Bruch der SMA200 würde dagegen das Chartbild deutlich eintrüben.

Ist die Nasdaq 100 Analyse kurzfristig bullisch oder bärisch?

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse ist derzeit neutral bis bärisch. Übergeordnet bleibt das Chartbild im 4h-Chart noch stabil, solange wichtige Unterstützungen verteidigt werden.

Welche Kursziele sind laut Nasdaq 100 Prognose möglich?

Auf der Oberseite könnten Ziele bis 29.395 Punkte aktiviert werden. Auf der Unterseite rücken bei anhaltender Schwäche Bereiche um 28.670 sowie 28.460 Punkte in den Fokus.

Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Prognose aktuell?

Neben der charttechnischen Situation beeinflussen insbesondere Zinserwartungen, US-Konjunkturdaten, KI-Aktien sowie die Entwicklung großer Tech-Unternehmen die Nasdaq 100 Prognose.