Chart des Tages: Bitcoin Prognose bleibt bullisch über $117.000 Bitcoin legt heute über 1 % zu und durchbricht die Marke von $117.000. Auslöser sind die Erwartungen an eine dovishe Kehrtwende der Federal Reserve, die den Dollar schwächt und den Märkten Hoffnung auf weitere Zinssenkungen macht. Noch in diesem Jahr rechnen Anleger mit zusätzlichen 50 Basispunkten Zinssenkung, gefolgt von weiteren Lockerungen im kommenden Jahr. Auch Trumps Notenbankkandidat Miran deutete an, dass der Leitzins bis Ende 2025 auf 3 % sinken sollte – ein Signal, das den Kurs der Fed-Politik klar in Richtung Lockerung weist. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Auswirkungen auf Bitcoin und die Geldmenge Ein wachsendes globales M2-Geldangebot spricht für Vermögenswerte, die negativ mit dem US-Dollar korrelieren – allen voran Bitcoin. Viele Marktteilnehmer erwarten daher keine unmittelbare Gefahr für ein abruptes Ende des aktuellen Krypto-Bullenmarktes. Historisch gesehen könnte ein solcher Wendepunkt zwar im Spätherbst anstehen, doch die aktuellen geldpolitischen Signale stützen weiterhin die Aufwärtsbewegung. Bitcoin Prognose: ETF-Zuflüsse und Risiken Die dovishe Haltung der Fed zusammen mit einem sich nur langsam abschwächenden Arbeitsmarkt könnte zu weiteren Zuflüssen in Bitcoin-ETFs führen. Institutionelles Interesse hat zuletzt merklich zugenommen. Risiken bestehen jedoch weiterhin: Sollten die US-Arbeitsmarktdaten eine plötzliche Verlangsamung signalisieren, droht eine „Risk-Off“-Reaktion an den Finanzmärkten, die auch Bitcoin kurzfristig belasten könnte. Technische Analyse: Bitcoin im Tageschart Ein Blick auf den Chart zeigt, dass Bitcoin in den letzten Tagen stetig gestiegen ist und sich stabil über der 50-Tage-EMA (orange Linie) hält. Die Basis-Szenario-Prognose sieht derzeit einen Test der Widerstandszone um $120.000, wo bereits zuvor verstärktes Verkaufsinteresse aufkam. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

