Silber aktuell: Kurs steigt über 83 USD je Unze

Silber aktuell legt um mehr als 3 % zu und notiert oberhalb von 83 USD je Unze. Die langfristigen Fundamentaldaten bleiben konstruktiv, während der US-Dollar vor einer potenziell schwierigeren Phase stehen könnte. Politische Aussagen aus den USA zu möglichen Zinssenkungen und einem strukturell schwächeren Dollar verstärken die Dynamik im Edelmetallsektor.

► Silber WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Ticker: Silber

Mehrere unterstützende Faktoren bleiben bestehen:

Niedrige Silberbestände in London

Geopolitische Spannungen

Spekulationen über aggressive Zinssenkungen in den USA

Steigende Nachfrage nach physischen Edelmetallen

Trotz erwarteter Abschwächung in der Industrie- und Schmucknachfrage bleibt das Investmentinteresse hoch.

Silber Prognose: Investmentnachfrage steigt deutlich

Laut Silver Institute soll die Nachfrage nach physischem Silber um 20 % steigen und mit rund 227 Millionen Unzen ein Drei-Jahres-Hoch erreichen. Dies folgt auf drei Jahre rückläufiger Investitionen.

Gleichzeitig wird die industrielle Nachfrage voraussichtlich um 2 % auf rund 650 Millionen Unzen sinken – das niedrigste Niveau seit vier Jahren. Belastend wirkt vor allem der Photovoltaik-Sektor, da Hersteller zunehmend kostengünstigere Alternativen zu silberbasierten Komponenten einsetzen.

Dennoch dürfte die fortschreitende Elektrifizierung der Weltwirtschaft die industrielle Nachfrage mittel- bis langfristig stabilisieren. Insbesondere:

Rechenzentren

Automobilindustrie

Infrastrukturprojekte

könnten einen Teil der Schwäche im Solarbereich kompensieren.

Schmucknachfrage schwächer – Indien belastet

Die Schmucknachfrage dürfte im Jahresvergleich um knapp 10 % sinken und das niedrigste Niveau seit sechs Jahren erreichen. Hauptursache ist eine rückläufige Nachfrage in Indien. In China hingegen steigt das Interesse an vergoldetem Silberschmuck, was den Rückgang teilweise abfedern könnte.

Silber Prognose 2026: Marktdefizit trotz Rekordangebot

Für 2026 wird weiterhin ein strukturelles Marktdefizit erwartet. Obwohl das Angebot um 1,5 % im Jahresvergleich auf ein Rekordniveau von 1,05 Milliarden Unzen steigen soll, dürfte die Gesamtnachfrage das Angebot übertreffen.

Das prognostizierte Defizit liegt bei rund 67 Millionen Unzen.

Zusätzlich bleibt die Volatilität hoch. Marktbeobachter betonen, dass ETFs zuletzt einen erheblichen Teil des Verkaufsdrucks absorbiert haben – ein Hinweis auf anhaltend solides Anlegerinteresse an Silber.

Silber Chartanalyse (D1): Entscheidende Marken bei 80 und 92 USD

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026.

Aus technischer Sicht testet Silber aktuell den 50-Tage-EMA, der häufig als kurzfristige Trendgrenze zwischen bullischem und bärischem Momentum fungiert.

Wichtige Kursmarken:

Über 92 USD je Unze: Potenzial in Richtung 100 USD, unterstützt durch eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation

Unter 80 USD je Unze: Verkäufer behalten die Kontrolle, Risiko weiterer Abwärtsbewegungen

Fazit: Silber aktuell mit Rückenwind – Silber Prognose bleibt konstruktiv

Silber aktuell profitiert von geopolitischen Unsicherheiten, Zinsspekulationen und robuster Investmentnachfrage. Trotz schwächerer Industrie- und Schmucknachfrage deutet das erwartete Marktdefizit 2026 auf ein weiterhin unterstützendes Umfeld hin.

Technisch bleibt der Bereich zwischen 80 und 92 USD kurzfristig richtungsentscheidend, während ein nachhaltiger Ausbruch über 92 USD die Tür zu dreistelligen Kursen öffnen könnte.

