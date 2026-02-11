Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Mittwoch, 11.02.2026 – Seitwärtsphase mit Abwärtsrisiko

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.241 Punkten. Der Index ist gestern übergeordnet seitwärts gelaufen. Die Range war überschaubar, Erholungen wurden abverkauft, Rücksetzer wurden zeitnah zurückgekauft. Am Abend bröckelten die Notierungen ab, der Index formatierte einen Tagesschluss unter der 25.150 Punkte-Marke, konnte die Verluste aber im Rahmen des Frühhandels wieder kompensieren.

Seitwärtsmarkt mit enger Entscheidungszone Der Index verkeilt sich zunehmend. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.488 Punkten auf der Oberseite und 24.883 Punkten auf der Unterseite – ein Ausbruch aus dieser Spanne dürfte die nächste Impulsbewegung definieren.

Leicht erhöhtes Abwärtsrisiko (60 %) Laut aktueller Nasdaq Analyse überwiegt das bärische Szenario. Unterhalb von 25.198 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer in Richtung 25.078 bzw. 24.883 Punkte.

Technische Entscheidung an der SMA50/SMA200 Der Nasdaq bleibt im Stunden- und 4h-Chart technisch angeschlagen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (4h) bzw. SMA200 würde die kurzfristige Nasdaq Prognose deutlich aufhellen.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Vortag

Der Nasdaq startete gestern bei 25.241 Punkten in den Handel. Im Tagesverlauf zeigte sich eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung mit vergleichsweise moderater Range. Zwischenhochs wurden konsequent abverkauft, Rücksetzer jedoch zeitnah gekauft.

Zum Abend hin setzte leichte Schwäche ein. Der Index schloss unterhalb der Marke von 25.150 Punkten, konnte die Verluste jedoch im Frühhandel teilweise kompensieren.

Kursdaten vom 10.02.2026 (08:00–22:00 Uhr):

Tageshoch: 25.373 Punkte

Tagestief: 25.125 Punkte

Tagesschluss: 25.145 Punkte

Tagesrange: 248 Punkte

Die reduzierte Schwankungsbreite im Vergleich zum Vortag unterstreicht die aktuell abwartende Marktstruktur – ein zentraler Aspekt für die kurzfristige Nasdaq Analyse.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart wird die aktuelle Einengung der Kursbewegung deutlich. Der Nasdaq notierte zunächst über der SMA20 (aktuell 24.243 Punkte), scheiterte jedoch mehrfach an der SMA200 (24.265 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie gelang nicht.

Am Abend wurde die SMA20 temporär aufgegeben. Stabilisierung erfolgte an der SMA50 (25.011 Punkte), von wo aus eine leichte Erholung einsetzte.

Technische Bewertung (1h-Chart)

Bullisches Szenario:

Ein Stundenschluss über der SMA200 mit anschließender dynamischer Fortsetzung könnte Potenzial in Richtung 25.425/40 Punkte eröffnen. Darüber lägen weitere Ziele bei 25.690/710 Punkten.

Bärisches Szenario:

Ein Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests des 38,2 %-Retracements sowie des Wochentiefs der Vorwoche.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild war der Nasdaq in der Vorwoche unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen. Erst zum Wochenschluss setzte eine belastbare Erholung ein, die den Index zurück über die SMA20 (25.099 Punkte) führte.

Im gestrigen Handel scheiterte der Nasdaq mehrfach an der SMA50 (25.216 Punkte). Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marke blieb aus.

Entscheidende Marken im 4h-Chart

SMA50: 25.216 Punkte

SMA200: 25.494 Punkte

23,6 %-Retracement als zusätzlicher Widerstandsbereich

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 wäre ein erstes positives Signal. Eine echte Aufhellung im mittelfristigen Chartbild ergäbe sich jedoch erst oberhalb der SMA200.

Unterhalb der SMA50 droht hingegen ein Rücklauf zur SMA20 sowie zum 38,2 %-Retracement.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): neutral

Nasdaq Prognose für Mittwoch, 11.02.2026

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.198 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 25.198 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Zielbereiche:

25.219/21 → 25.242/44 → 25.264/66 → 25.285/87 → 25.305/07 → 25.322/24 → 25.345/47 → 25.366/68 → 25.381/83 → 25.404/06 → 25.425/27 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.488/90

Oberhalb von 25.488/90 Punkten:

25.510/12 → 25.531/33 → 25.555/57 → 25.574/76 → 25.593/95 → 25.614/16 → 25.633/35 → 25.659/61 → 25.678/80 → 25.701/03 → 25.716/18

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 25.198 Punkten, liegen die nächsten Abwärtsziele bei:

25.181/79 → 25.157/55 → 25.134/32 → 25.118/16 → 25.099/97 → 25.080/78 → 25.057/55 → 25.038/36 → 25.021/19 → 24.998/96

Unterhalb von 24.998/96 Punkten:

24.977/75 → 24.960/58 → 24.941/39 → 24.924/22 → 24.903/01 → 24.885/83 → 24.867/65 → 24.848/46 → 24.839/37 → 24.820/18 → 24.799/97

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände

25.211 / 25.216 / 25.243 / 25.265

25.362

25.425 / 25.474 / 25.494

25.502

25.911

Unterstützungen

25.118

25.099

24.931

24.881

24.622

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich für den heutigen Handelstag ein leicht seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

25.345 / 25.488 Punkte auf der Oberseite

25.078 / 24.883 Punkte auf der Unterseite

Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt neutral, mit einem leichten Vorteil auf der Unterseite, solange keine nachhaltige Etablierung über den zentralen Durchschnittslinien erfolgt.