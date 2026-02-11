Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Mittwoch, 11.02.2026 – Seitwärtsphase mit Abwärtsrisiko

- Technische Entscheidung an der SMA50/SMA200
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.241 Punkten. Der Index ist gestern übergeordnet seitwärts gelaufen. Die Range war überschaubar, Erholungen wurden abverkauft, Rücksetzer wurden zeitnah zurückgekauft. Am Abend bröckelten die Notierungen ab, der Index formatierte einen Tagesschluss unter der 25.150 Punkte-Marke, konnte die Verluste aber im Rahmen des Frühhandels wieder kompensieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Technische Entscheidung an der SMA50/SMA200
Der Nasdaq bleibt im Stunden- und 4h-Chart technisch angeschlagen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 (4h) bzw. SMA200 würde die kurzfristige Nasdaq Prognose deutlich aufhellen.
-
Leicht erhöhtes Abwärtsrisiko (60 %)
Laut aktueller Nasdaq Analyse überwiegt das bärische Szenario. Unterhalb von 25.198 Punkten steigt die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer in Richtung 25.078 bzw. 24.883 Punkte.
-
Seitwärtsmarkt mit enger Entscheidungszone
Der Index verkeilt sich zunehmend. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.488 Punkten auf der Oberseite und 24.883 Punkten auf der Unterseite – ein Ausbruch aus dieser Spanne dürfte die nächste Impulsbewegung definieren.
Nasdaq Analyse: Rückblick auf den Vortag
Der Nasdaq startete gestern bei 25.241 Punkten in den Handel. Im Tagesverlauf zeigte sich eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung mit vergleichsweise moderater Range. Zwischenhochs wurden konsequent abverkauft, Rücksetzer jedoch zeitnah gekauft.
Zum Abend hin setzte leichte Schwäche ein. Der Index schloss unterhalb der Marke von 25.150 Punkten, konnte die Verluste jedoch im Frühhandel teilweise kompensieren.
Kursdaten vom 10.02.2026 (08:00–22:00 Uhr):
-
Tageshoch: 25.373 Punkte
-
Tagestief: 25.125 Punkte
-
Tagesschluss: 25.145 Punkte
-
Tagesrange: 248 Punkte
Die reduzierte Schwankungsbreite im Vergleich zum Vortag unterstreicht die aktuell abwartende Marktstruktur – ein zentraler Aspekt für die kurzfristige Nasdaq Analyse.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 1h-Chart wird die aktuelle Einengung der Kursbewegung deutlich. Der Nasdaq notierte zunächst über der SMA20 (aktuell 24.243 Punkte), scheiterte jedoch mehrfach an der SMA200 (24.265 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Durchschnittslinie gelang nicht.
Am Abend wurde die SMA20 temporär aufgegeben. Stabilisierung erfolgte an der SMA50 (25.011 Punkte), von wo aus eine leichte Erholung einsetzte.
Technische Bewertung (1h-Chart)
-
Bullisches Szenario:
Ein Stundenschluss über der SMA200 mit anschließender dynamischer Fortsetzung könnte Potenzial in Richtung 25.425/40 Punkte eröffnen. Darüber lägen weitere Ziele bei 25.690/710 Punkten.
-
Bärisches Szenario:
Ein Rückfall unter die SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests des 38,2 %-Retracements sowie des Wochentiefs der Vorwoche.
Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild war der Nasdaq in der Vorwoche unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen. Erst zum Wochenschluss setzte eine belastbare Erholung ein, die den Index zurück über die SMA20 (25.099 Punkte) führte.
Im gestrigen Handel scheiterte der Nasdaq mehrfach an der SMA50 (25.216 Punkte). Eine nachhaltige Etablierung oberhalb dieser Marke blieb aus.
Entscheidende Marken im 4h-Chart
-
SMA50: 25.216 Punkte
-
SMA200: 25.494 Punkte
-
23,6 %-Retracement als zusätzlicher Widerstandsbereich
Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 wäre ein erstes positives Signal. Eine echte Aufhellung im mittelfristigen Chartbild ergäbe sich jedoch erst oberhalb der SMA200.
Unterhalb der SMA50 droht hingegen ein Rücklauf zur SMA20 sowie zum 38,2 %-Retracement.
Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): neutral
Nasdaq Prognose für Mittwoch, 11.02.2026
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.198 Punkten und damit leicht unter dem Vortagesniveau.
Long-Szenario
Kann sich der Index über 25.198 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Zielbereiche:
25.219/21 → 25.242/44 → 25.264/66 → 25.285/87 → 25.305/07 → 25.322/24 → 25.345/47 → 25.366/68 → 25.381/83 → 25.404/06 → 25.425/27 → 25.446/48 → 25.465/67 → 25.488/90
Oberhalb von 25.488/90 Punkten:
25.510/12 → 25.531/33 → 25.555/57 → 25.574/76 → 25.593/95 → 25.614/16 → 25.633/35 → 25.659/61 → 25.678/80 → 25.701/03 → 25.716/18
Short-Szenario
Scheitert der Nasdaq an der Marke von 25.198 Punkten, liegen die nächsten Abwärtsziele bei:
25.181/79 → 25.157/55 → 25.134/32 → 25.118/16 → 25.099/97 → 25.080/78 → 25.057/55 → 25.038/36 → 25.021/19 → 24.998/96
Unterhalb von 24.998/96 Punkten:
24.977/75 → 24.960/58 → 24.941/39 → 24.924/22 → 24.903/01 → 24.885/83 → 24.867/65 → 24.848/46 → 24.839/37 → 24.820/18 → 24.799/97
Wichtige Unterstützungen und Widerstände
Widerstände
-
25.211 / 25.216 / 25.243 / 25.265
-
25.362
-
25.425 / 25.474 / 25.494
-
25.502
-
25.911
Unterstützungen
-
25.118
-
25.099
-
24.931
-
24.881
-
24.622
Zusammenfassung der Nasdaq Prognose
Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ergibt sich für den heutigen Handelstag ein leicht seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup:
-
Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Erwartete Tagesrange:
25.345 / 25.488 Punkte auf der Oberseite
25.078 / 24.883 Punkte auf der Unterseite
Die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt neutral, mit einem leichten Vorteil auf der Unterseite, solange keine nachhaltige Etablierung über den zentralen Durchschnittslinien erfolgt.
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute (11.02.2026)?
Die Nasdaq Prognose für den 11.02.2026 ist neutral bis leicht bärisch. Das bearishe Szenario wird aktuell mit 60 % Wahrscheinlichkeit bewertet, das bullishe Szenario mit 40 %.
Welche Tagesrange wird beim Nasdaq heute erwartet?
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.488 Punkten auf der Oberseite und 24.883 Punkten auf der Unterseite.
Welche Widerstände sind heute im Nasdaq besonders wichtig?
Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.211/25.216 Punkten, anschließend bei 25.362 Punkten sowie im Bereich 25.425 bis 25.494 Punkte.
Welche Unterstützungen sind heute im Nasdaq entscheidend?
Zentrale Unterstützungen liegen bei 25.118 Punkten und 25.099 Punkten. Weitere wichtige Unterstützungsbereiche befinden sich bei 24.931 Punkten und 24.881 Punkten.
Wann wird die Nasdaq Prognose bullisch?
Die Nasdaq Prognose wird bullischer, wenn der Index sich nachhaltig über der SMA50 stabilisiert und anschließend auch die SMA200 zurückerobert. Dann wären Kursziele bei 25.425 Punkten und darüber möglich.
Wann droht eine stärkere Abwärtsbewegung im Nasdaq?
Eine stärkere Abwärtsbewegung droht, wenn der Nasdaq unter 25.198 Punkte fällt und sich darunter festsetzt. In diesem Fall könnten die nächsten Ziele bei 25.078 Punkten und darunter bei 24.883 Punkten liegen.
Ist die aktuelle Nasdaq Analyse eher positiv oder negativ?
Die Nasdaq Analyse ist derzeit eher vorsichtig bis negativ. Der Index befindet sich in einer Seitwärtsphase, scheitert jedoch wiederholt an wichtigen Durchschnittslinien, was kurzfristig auf Schwäche hindeutet.
