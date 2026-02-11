DAX Prognose 11.02.2026: DAX Aktuell über 25.000 Punkten – Ausblick & Marken

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.994 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gab der Index zunächst nach, konnte sich aber rasch stabilisieren und nachfolgend erholen. Das Tageshoch, das knapp unter der 25.100 Punkte-Marke formatiert worden ist, wurde nachfolgend abverkauft. Die Rücksetzer hatten einen moderaten Charakter und konnten sich am Nachmittag im Bereich der 24.950 Punkte-Marke stabilisieren und erholen. Die folgende Erholung war von moderaten Aufwärtsimpulsen geprägt. Die Bullen haben es nicht mehr geschafft, den DAX per Xetra Schluss über die 25.000 Punkte-Marke zu schieben. Diese Bewegung hat sich erst nachbörslich eingestellt, wobei es die Bullen nicht geschafft haben, den Index per Tagesschluss über dieser Marke zu etablieren. Der Index ging bei 24.997 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell über 25.000 Punkten, aber Entscheidungszone aktiv

Der Index notiert vorbörslich bei 25.039 Punkten und damit knapp über der psychologisch wichtigen 25.000er-Marke. Nachhaltige Stärke zeigt sich jedoch erst bei einem klaren Ausbruch über 25.100 Punkte.

SMA20 im Stundenchart bleibt kurzfristiger Taktgeber

Solange der DAX sich nicht per Stundenschluss stabil über der SMA20 etablieren kann, bleibt das Risiko für Rücksetzer in Richtung 24.976 (SMA50) bzw. 24.800 Punkte bestehen.

Wahrscheinlichkeit leicht zugunsten der Bären

Laut Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Tagesszenario bei 60 %. Erwartet wird eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung innerhalb der prognostizierten Tagesrange.

DAX aktuell: Rückblick auf den 10.02.2026

Der DAX ist gestern bei 24.994 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels kam es zunächst zu Abgaben, bevor sich der Index stabilisieren und erholen konnte. Das Tageshoch wurde bei 25.093 Punkten markiert und lag damit knapp unterhalb der 25.100-Punkte-Marke.

Im weiteren Verlauf wurden die Gewinne jedoch wieder abverkauft. Die Rücksetzer blieben moderat und fanden im Bereich von 24.950 Punkten Unterstützung. Per Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.986 Punkten, der offizielle Tagesschluss lag bei 24.997 Punkten – damit knapp unter der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke.

Marktbreite im DAX (10.02.2026):

23 Aktien im Plus

17 Aktien im Minus

Top-Gewinner:

Symrise +6,68 %

Brenntag +5,65 %

Zalando +5,05 %

Top-Verlierer:

Siemens Energy -3,96 %

Allianz -2,72 %

Heidelberg Materials -1,74 %

Die Handelsspanne betrug 147 Punkte (08:00–22:00 Uhr) und lag damit deutlich unter der Range des Vortages.

DAX Prognose – Chartanalyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern im Bereich der SMA20 (aktuell 25.023 Punkte). Mehrere Versuche, sich per Stundenschluss nachhaltig über diese Durchschnittslinie zu etablieren, scheiterten. Gleichzeitig wirkte die SMA20 als kurzfristige Unterstützung.

Bullisches Szenario (1h)

Ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA20 wäre Voraussetzung für weitere Aufwärtsimpulse. Mögliche Anlaufziele:

25.110/125 Punkte

25.245/260 Punkte

Offenes GAP bei 25.299 Punkten

Bärisches Szenario (1h)

Ein Rückfall unter die SMA20 und insbesondere unter die SMA50 (24.976 Punkte) würde das Chartbild eintrüben. In diesem Fall könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

24.815/795 Punkte

SMA200 bei 24.714 Punkten

Kurzfristige 1h-Einschätzung: bullisch / neutral

YouTube Trading Videos

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX zu Wochenbeginn über die SMA200 (24.836 Punkte) schieben. Zuvor wurden bereits die SMA20 (24.889 Punkte) und SMA50 (24.733 Punkte) überwunden. Die Aufwärtsbewegung hatte Substanz, aktuell ist eine Konsolidierung zu erkennen.

Bullisches Szenario (4h)

Bestätigung des Wochenhochs und Etablierung darüber könnten weiteres Potenzial eröffnen – in Richtung der übergeordneten Ziele aus der Tagesanalyse.

Bärisches Szenario (4h)

Rückfall unter SMA200 und SMA20 würde die Struktur schwächen. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Kurzfristige 4h-Einschätzung: bullisch

DAX aktuell am Morgen des 11.02.2026

Der DAX ist heute bei 25.039 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet.

+45 Punkte gegenüber der ersten Notierung des Vortages

+42 Punkte gegenüber dem gestrigen Tagesschluss

Damit notiert der DAX aktuell wieder oberhalb der 25.000-Punkte-Marke.

DAX Prognose für heute – Handelsmarken & Szenarien

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 25.039 Punkten halten, ergeben sich folgende Anlaufziele:

25.057/59

25.081/83

25.101/03

25.118/20

25.137/39

25.160/62

25.184/86

25.210/12

Darüber hinaus:

25.237/39

25.259/61

25.288/90

25.313/15

25.340/42

25.363/65

25.384/86

25.405/07

25.421/23

25.444/46

25.461/63

Short-Szenario

Scheitert der DAX aktuell an der 25.039-Punkte-Marke, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

25.015/13

24.994/92

24.971/69

24.949/47

24.930/28

24.917/15

24.895/93

24.877/75

24.853/51

24.828/26

24.807/05

24.789/87

24.771/69

24.755/53

Unterhalb von 24.755/53 Punkten:

24.739/37

24.718/16

24.699/97

24.679/77

24.656/54

24.633/36

24.616/14

24.594/92

24.575/73

24.550/48

24.529/27

24.508/06

24.485/83

Zentrale Widerstände und Unterstützungen im Überblick

Widerstände

25.066/99

25.137/70

25.299

25.313

25.419

Unterstützungen

25.023

24.976

24.889/53/49/37

24.797/46/33/14

24.657/17

24.591/21

24.469

24.365/01

Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Erwartete Range (11.02.2026):

25.083 / 25.162 bis 24.893 / 24.737 Punkte

Markterwartung (auf Tagesschluss 22:00 Uhr bezogen):

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Grundtendenz laut Setup: seitwärts / abwärts.

Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 46 (Neutral).

Vor einer Woche: 44 (Fear)

Vor einem Monat: 53 (Neutral)

Vor einem Jahr: 44 (Fear)

Werte unter 50 signalisieren eine eher defensive Marktstimmung. Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten häufig auf mögliche kurzfristige Gegenbewegungen hin.

Fazit – DAX Prognose und DAX aktuell

Der DAX aktuell verteidigt die 25.000-Punkte-Marke, zeigt jedoch kurzfristig Konsolidierungstendenzen. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt die nachhaltige Etablierung über der SMA20 im Stundenchart.

Solange diese Bestätigung fehlt, bleibt das Risiko für Rücksetzer in Richtung 24.800 Punkte bestehen. Ein Ausbruch über die Widerstandszone um 25.100 Punkte könnte hingegen neue Aufwärtsdynamik freisetzen.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren