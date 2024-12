Chart des Tages 🔴Bitcoin (20.12.2024)

Bitcoin zieht sich von Rekordh√∂hen zur√ľck, da die k√§mpferische Haltung der Fed die Begeisterung f√ľr Kryptow√§hrungen d√§mpft, obwohl die strukturelle Nachfrage von ETFs weiterhin robust ist. Die f√ľhrende Kryptow√§hrung gab gegen√ľber ihrem Allzeithoch von √ľber 108.000 US-Dollar um √ľber 10 % nach, was zeigt, wie sehr die Erwartungen an die Geldpolitik weiterhin die Bewertungen digitaler Verm√∂genswerte beeinflussen, trotz der zunehmenden Akzeptanz durch Institutionen. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Wichtige Marktstatistiken: Aktueller Preis: 97.343 $

J√ľngstes Allzeithoch: 108.000 $+

Wöchentliche Veränderung: -10 %

Performance seit Jahresbeginn: +140 %

Gewinn nach US-Wahl: +45 %

T√§gliche ETF-Fl√ľsse: -491,4 Mio. $ Auswirkungen der Fed-Politik Die drastische Korrektur der Kryptow√§hrung spiegelt die Reaktion des breiteren Marktes auf den vorsichtigen Ausblick der Federal Reserve auf Zinssenkungen wider. W√§hrend die Fed die erwartete dritte Zinssenkung in Folge vornahm, erwies sich ihr projizierter Pfad f√ľr 2025 als weniger entgegenkommend als erwartet, was zu Gewinnmitnahmen bei Risikoanlagen f√ľhrte. ETF-Zufl√ľsse Trotz der Kursvolatilit√§t bleiben die kumulierten 20-Tage-ETF-Fl√ľsse mit 6,93 Milliarden US-Dollar stark positiv, was auf eine anhaltende Nachfrage seitens der Institutionen hindeutet. Die Produkte BlackRock iShares und Fidelity Wise Origin dominieren weiterhin die Zufl√ľsse, was darauf hindeutet, dass der Spot-ETF-Markt als wichtiger Faktor f√ľr die Bitcoin-Preisfindung reift. Institutionelle Entwicklungen Trumps Pro-Krypto-Haltung und seine Pl√§ne f√ľr eine strategische Bitcoin-Reserve haben seit den Wahlen im November f√ľr grundlegende Unterst√ľtzung gesorgt. Unterdessen hat El Salvador trotz eines IWF-Abkommens √ľber 1,4 Milliarden US-Dollar sein Bekenntnis zu Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel bekr√§ftigt. Stacy Herbert, Direktorin des Bitcoin Office, k√ľndigte an, dass die 5.968 BTC-Best√§nde des Landes (im Wert von 594 Millionen US-Dollar) weiter aufgestockt werden sollen. Dies geschieht, obwohl die IWF-Vereinbarung vorsieht, dass Steuerzahlungen auf US-Dollar beschr√§nkt sind. Auf institutioneller Ebene stellt die Genehmigung der SEC f√ľr duale Bitcoin- und Ethereum-ETFs von Hashdex und Franklin Templeton einen weiteren Meilenstein in der allgemeinen Akzeptanz von Kryptow√§hrungen dar. Der Antrag von Franklin Templeton wurde aufgrund der Einhaltung bestehender Standards f√ľr rohstoffbasierte Treuhandanteile beschleunigt genehmigt, wodurch der institutionelle Zugang zu digitalen Verm√∂genswerten weiter ausgebaut wird. 2025 Ausblick W√§hrend die kurzfristige Volatilit√§t anhalten k√∂nnte, w√§hrend die M√§rkte die geldpolitische Ausrichtung der Fed verdauen, k√∂nnten die strukturelle Nachfrage von ETFs und potenzielle Klarheit bei der Regulierung unter einer Trump-Regierung f√ľr Unterst√ľtzung sorgen. Das Zusammenspiel zwischen Geldpolitik, institutioneller Akzeptanz und politischen Entwicklungen deutet darauf hin, dass Bitcoin bis 2025 sowohl makro- als auch kryptospezifischen Katalysatoren gegen√ľber empfindlich bleiben wird. Bitcoin im Tageschart Bitcoin wird derzeit unter dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Es wurde zweimal versucht, die 30-Tage-EMA zu durchbrechen, die als starke Unterst√ľtzung dient und seit mehr als 45 Tagen nicht mehr getestet wurde, beginnend mit dem Anstieg von 67.000 USD. Zus√§tzliche Unterst√ľtzung bietet das November-Tief von 91.640 USD. Damit die Bullen die Kontrolle zur√ľckgewinnen k√∂nnen, muss der Preis schnell √ľber die 20-Tage- und 15-Tage-EMA steigen und die 100.000 $ √ľberschreiten. Dies k√∂nnte zu einem potenziellen erneuten Test des Widerstands bei 101.500 $ f√ľhren. B√§ren hingegen d√ľrften das Fibonacci-Retracement-Level von 38,2 % ins Visier nehmen, das mit dem 50-Tage-EMA und dem November-Tief zusammenf√§llt. Bei den zuvor durchgef√ľhrten erneuten Tests des 50-Tage-EMA kam es zu schnellen Erholungen. Der RSI stabilisiert sich in der neutralen Zone, w√§hrend der MACD die r√ľckl√§ufige Divergenz ausweitet. Der ADX bleibt derweil eng, was auf keine klare Richtungsdynamik hindeutet. Quelle: xStation Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

