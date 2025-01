Chart des Tages 🔴 BITCOIN (23.01.2025)

Trotz positiver Signale der neuen Regierung in den Vereinigten Staaten verzeichnen wir Rückgänge bei BITCOIN und fast dem gesamten Markt für Kryptowährungen, wo SOLANA fast 5 % verliert. Der Grund dafür scheint die mangelnde Kommunikation über die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve zu sein. Der Mangel an Informationen darüber, ob die Vereinigten Staaten wirklich zustimmen werden, „eine zusätzliche Million BTC vom Markt zu nehmen“, führt dazu, dass der Markt sich nicht mit der Kommunikation über die Schaffung neuer, freundlicher Regelungen für den Sektor oder sogar mit der Investitionstätigkeit von World Liberty Financial, der Firma der Familie Trump, zufrieden gibt.

Auch die hohe Nachfrage von ETFs hält den BTC-Markt nicht davon ab, langsam wieder zur „Risikoaversion“ zurückzukehren. Am gestrigen Handelstag sammelten ETFs fast 250 Millionen US-Dollar in BTC an und verlangsamten damit die Nettozuflüsse nach einer starken Kaufphase, die die letzten 5 Handelstage andauerte.

Andererseits ist ein Stimmungswandel jederzeit möglich, sobald die neue Regierung den Märkten mehr über die strategische Reserve von BTC mitteilt. Wir wissen heute, dass die neue Führung der SEC eine neue Sondergruppe von Regulierungsbehörden ernannt hat, die mit der Schaffung eines transparenten Regulierungsrahmens für Kryptowährungsunternehmen beauftragt wird. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin BITCOIN im Tageschart Der Preis von Bitcoin ist heute um weitere 2 % gefallen und liegt damit fast 8 % unter den historischen Höchstständen von über 109.000 $. Ein Blick auf das Chart zeigt eine potenziell rückläufige Doppelspitzenformation. Der Preis berührte den EMA100 (schwarze Linie), danach stieg er dynamisch um fast 20 %. Derzeit liegt die wichtigste Unterstützungsstufe bei etwa 100.000 $ und 98.000 $, wo wir den durchschnittlichen EMA50 (orangefarbene Linie) und das 23,6-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses vom 5. November sehen. Der Durchschnitt der kurzfristigen Trader liegt jetzt bei 90.000 $ und bietet weiterhin eine starke mittelfristige Unterstützung. Andererseits ist die Gegend um 107.000 $ bis 109.000 $ eine wichtige Widerstandsmarke, nach deren Überschreitung sich der Weg zu 120.000 $ öffnen könnte. Quelle: xStation5 von XTB

