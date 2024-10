Chart des Tages 🔴 Bitcoin (23.10.2024)

Bitcoin verliert Mitte der Woche an Aufwärtsdynamik und rutscht unter die 67.000-Dollar-Marke. Trotz der hohen Nettozuflüsse in den letzten Tagen hat sich der Trend an einer wichtigen Widerstandszone, die in der Vergangenheit den allgemeinen Abwärtstrend der Kryptowährung unterstützt hat, allmählich umgekehrt. Die derzeit zu beobachtenden Rückgänge kehren den zuvor erwähnten, von ETFs diktierten Trend um, da es gestern zum ersten Nettoabfluss von Geldern seit Anfang Oktober dieses Jahres kam. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die verbesserte Stimmung auf dem Kryptomarkt hat zu einem Anstieg des Interesses am Optionsmarkt geführt. Optionshändler setzen verstärkt darauf, dass Bitcoin bis Ende November ein Rekordhoch von 80.000 US-Dollar erreichen wird, unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt. Auch der Ausübungspreis von 70.000 US-Dollar stößt auf großes Interesse. Quelle: Bloomberg Financial LP Andererseits kaufen Trader kurzfristig Call-Optionen nahe 68.000 und Puts nahe 66.000, mit anderen Worten, viele positionieren und repositionieren sich noch für einen Ausbruch aus beiden Enden dieser Preisspanne. Die Daten von gestern deuten auf den ersten Nettoabfluss von Geldern seit der ersten Oktoberhälfte dieses Jahres hin. Quelle: XTB Research Wie bereits zuvor erwähnt, hat Bitcoin die Zone der oberen Grenze des Abwärtstrendkanals, der den allgemeinen Abwärtstrend seit März dieses Jahres definiert hat, mit einem Tiefpunkt durchbrochen. Kurzfristig könnte diese Zone (der gelbe Bereich auf dem Chart) ein wichtiger Kontrollpunkt für das Angebot sein. Andererseits könnte die 50-Tage-EMA (blaue Kurve auf dem Chart) zu einer lokalen Unterstützung werden. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.