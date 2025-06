CHART des Tages 🔴 Bitcoin (24.06.2024)

Bitcoin erlebte eine starke Erholung und kletterte wieder über die Marke von 105.000 USD, nachdem ein Ausverkauf am Wochenende die psychologische Schwelle von 100.000 USD durchbrochen hatte. Trader führten die Trendwende auf ein spät in der Nacht geschlossenes Friedensabkommen zwischen Israel und dem Iran zurück, das die Märkte beruhigte und die Risikobereitschaft wiederbelebte. Heute steigen auch die US-Aktienindizes in Richtung historischer Höchststände. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin Die Risikostimmung wurde durch Äußerungen von zwei FOMC-Mitgliedern, den Fed-Vertretern Michelle Bowman und Christopher Waller, weiter gestützt, die sich für eine Zinssenkung bereits im Juli aussprachen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auf regulatorischer Ebene bestätigte die Federal Housing Finance Agency (FHFA), dass sie die Möglichkeit prüft, Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in die Bonitätsprüfungen bei der Genehmigung von Hypotheken einzubeziehen. Dies könnte ein erster Schritt hin zu einer breiteren Nutzung von Kryptowährungen auf dem US-Kreditmarkt sein. Trotz der jüngsten Panik an den Märkten verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs am Montag erneut Nettozuflüsse in Höhe von 350 Millionen US-Dollar – der zehnte Tag in Folge mit Gewinnen –, was dazu beitrug, den Ausverkauf vom Sonntag auszugleichen.

Unterdessen genehmigte Metaplanet Inc. eine neue Finanzierungsrunde zum Kauf von BTC im Wert von rund 5 Milliarden US-Dollar für seine Tochtergesellschaft Metaplanet Treasury Corp. mit Sitz in Florida. Texas wird der erste US-Bundesstaat sein, der Bitcoin in seine Bilanz aufnimmt, nachdem Gouverneur Greg Abbott das Gesetz SB21 unterzeichnet hat, das eine öffentlich finanzierte strategische Reserve vorsieht – ein Schritt, der laut Analysten ähnliche Maßnahmen im ganzen Land inspirieren könnte. All diese Entwicklungen tragen zur zunehmend aggressiven institutionellen Akzeptanz von Bitcoin bei und stützen dessen Preis, der weiterhin über der 100.000-Dollar-Marke liegt.   Quelle: xStation5 von XTB  GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

