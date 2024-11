Chart des Tages 🔴 BITCOIN (26.11.2024)

Bitcoin ist heute um fast 8 % von ĂĽber 99.000 $ auf 92.000 $ gefallen; gestern verzeichneten ETFs einen Rekord-Nettoabfluss von 438 Millionen $ in Monaten

Neben Bitcoin verliert auch Ethereum an Boden und testet derzeit 3300 $; die meisten Altcoins verzeichnen jedoch nur begrenzte Abschläge

Die Aktien von Microstrategy (MSTR.US) haben seit ihrem Höchststand von ca. 30 % bereits einen Abschlag erlitten. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel 6,5 %. ►Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin  Die jüngste Nachricht über einen weiteren Kauf von mehr als 55.000 BTC durch Michael Saylor ging ohne Echo über den Markt, und dennoch verliert Bitcoin bereits etwa 8 % gegenüber seinem historischen Höchststand. Nach solch dynamischen Anstiegen gingen Korrekturen in der Vergangenheit jedoch in der Regel tiefer und beliefen sich in Bullenmärkten auf etwa 20 %. Der Wert von Optionen auf BTC an der CME-Börse ist in den letzten 24 Stunden um fast 11 % auf 19 Milliarden US-Dollar gefallen, was in Kombination mit der ETF-Aktivität darauf hindeutet, dass der Ausverkauf größtenteils auf Derivate und den Entschuldungsprozess eines in letzter Zeit äußerst optimistischen Marktes zurückzuführen ist. Cardano wird es schaffen; allerdings verliert das Projekt bereits fast 6 % und ist von seinem Höchststand von 1,12 $ auf 0,9 $ gefallen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bitcoin im Tageschart Ein Abwärtsszenario würde einen Test des Bereichs um 80.000 $ mit dem Druck, die durch den Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen ausgelöste Aufwärtsbewegung zunichte zu machen, nahelegen. Wir können sehen, dass das Niveau von 80.000 $ pro BTC nicht nur wegen des 38,2-Fibonacci-Retracements des jüngsten Aufwärtsimpulses wichtig ist, sondern auch wegen des exponentiellen Durchschnitts von 50 Sitzungen (orangefarbene Linie). Die erste wichtige Unterstützung wird der Bereich zwischen 90.000 und 91.000 US-Dollar sein, von wo aus die Nachfrage erneut versuchen kann, die Preise in die Nähe des psychologischen Widerstands bei 100.000 US-Dollar zu heben. Ein höheres Angebot von ETFs deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck von langfristigen Investoren, die die Spot-Verkaufsstatistiken dominieren (und immer noch mit hohen Renditen handeln), nicht auf eine angemessene Nachfrage gestoßen ist; die Verkäufe dieser Gruppe in den letzten Wochen wurden durch BTC-kaufende ETFs deutlich „abgefedert“.  Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

