CHART des Tages 🔴 Bitcoin (28.04.2025)

Die positive Stimmung auf dem Kryptow√§hrungsmarkt h√§lt auch nach dem Wochenende an. Bitcoin legt heute um 1,10 % auf 94.800 USD zu, und Ethereum notiert 0,80 % h√∂her bei rund 1.806 USD. Auch bei Projekten mit geringerer Marktkapitalisierung kehrt allm√§hlich wieder Liquidit√§t zur√ľck, wo wir die ersten st√§rkeren Gewinne seit Jahresbeginn sehen. Am vergangenen Montag, dem 21. April 2025, wurde Paul Atkins als neuer Vorsitzender der US-B√∂rsenaufsichtsbeh√∂rde SEC vereidigt. Atkins sorgt aufgrund seiner positiven Haltung gegen√ľber dem Kryptow√§hrungsmarkt bei vielen Anlegern f√ľr Aufregung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Am Freitag, dem 25. April, betonte Atkins bei seinem ersten √∂ffentlichen Auftritt bei der SEC Crypto Task Force Roundtable zum Thema Kryptow√§hrungen in Washington, D.C., die Notwendigkeit ‚Äěrationaler, zweckm√§√üiger regulatorischer Rahmenbedingungen‚Äú f√ľr Krypto-Assets. Er erkl√§rte, dass ‚ÄěMarktteilnehmer, die sich mit dieser Technologie besch√§ftigen, klare regulatorische Regeln verdienen‚Äú und dass ‚ÄěInnovationen in den letzten Jahren aufgrund von Markt- und Regulierungsunsicherheiten, die leider von der SEC verursacht wurden, behindert wurden‚Äú.

Atkins hob die Vorteile der Blockchain-Technologie hervor und erwartete erhebliche Verbesserungen in der Finanzbranche als Folge der Einf√ľhrung von Kryptow√§hrungen.

Er r√§umte ein, dass die zuvor unter der F√ľhrung von Gary Gensler ergriffenen Ma√ünahmen der SEC haupts√§chlich auf der Durchsetzung beruhten, was seiner Ansicht nach die Unsicherheit aufrechterhielt.

Paul Atkins ging auch auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwahrung von Kryptow√§hrungen ein und stellte die Frage, ob √Ąnderungen der Vorschriften des B√∂rsengesetzes, des Beratergesetzes oder des Investmentgesellschaftgesetzes erforderlich sind, um sie an Krypto-Assets und die Blockchain-Technologie anzupassen.

Abschlie√üend stellte der neue Vorsitzende fest, dass die SEC im Rahmen der bestehenden Vorschriften erheblichen Handlungsspielraum habe, um die Politik im Bereich Kryptow√§hrungen neu zu gestalten. Die positiven √Ąu√üerungen von Atkins zu Kryptow√§hrungen und die Abkehr der SEC von einer auf Durchsetzung ausgerichteten Politik haben dazu beigetragen, die optimistische Stimmung am Markt aufrechtzuerhalten. Bitcoin konsolidiert sich unter 95.000 USD, was angesichts der j√ľngsten Kursgewinne auf eine anhaltend starke Nachfrage und begrenzte Gewinnmitnahmen hindeutet. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *f√ľr monatliche Handelsums√§tze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.