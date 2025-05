CHART des Tages 🔴 Bitcoin (28.09.2025)

Bitcoin konsolidiert sich weiterhin nahe seinem Rekordhoch von √ľber 109.000 US-Dollar. Die Begeisterung des Marktes wird durch die wachsende Beliebtheit von Bitcoin bei Institutionen und Unternehmen angetrieben. Das Engagement von Privatanlegern bleibt jedoch auf einem historisch niedrigen Niveau. Der Bitcoin- und der breitere Kryptow√§hrungsmarkt erleben eine neue Welle der institutionellen Akzeptanz und eine wachsende geopolitische Relevanz. MicroStrategy setzt seine aggressive Akkumulationsstrategie fort und h√§lt nach seinem j√ľngsten Kauf im Wert von 427 Millionen US-Dollar nun 580.250 BTC ‚Äď fast 2,8 % des Gesamtangebots. Durch diesen Schritt stieg der nicht realisierte Gewinn des Unternehmens auf √ľber 22,7 Milliarden US-Dollar. Unterdessen stocken auch andere Unternehmen wie The Blockchain Group und DDC Enterprise ihre Krypto-Best√§nde auf, wobei die w√∂chentlichen Kapitalzufl√ľsse in ETFs beeindruckende 2,9 Milliarden US-Dollar erreichten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch die Akzeptanz und regulatorische Entwicklungen pr√§gen den Markt. Thailand plant, Touristen die direkte Verwendung von Kryptow√§hrungen √ľber verkn√ľpfte Kreditkarten zu erm√∂glichen, w√§hrend Dubai Immobilien im Wert von 16 Milliarden US-Dollar auf der XRP-Blockchain tokenisieren will. Auf der anderen Seite besteht weiterhin regulatorische Unsicherheit in Bereichen wie dem Staking. US-Banken pr√ľfen Berichten zufolge die gemeinsame Ausgabe einer Stablecoin, die wahrscheinlich durch ein neues Gesetz erm√∂glicht w√ľrde, das derzeit diskutiert wird. Dies w√ľrde eine weitere Integration der traditionellen Finanzwelt mit DeFi-Technologien bedeuten. Gestern sorgten Berichte √ľber eine neue Strategie von Trumps Unternehmen Trump Media and Technology Group (DJT.US) f√ľr Schlagzeilen. Das Unternehmen k√ľndigte eine private Aktienemission im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar an 50 institutionelle Investoren an, mit dem Ziel, eine der gr√∂√üten Bitcoin-Kassen unter b√∂rsennotierten Unternehmen aufzubauen. Als Reaktion darauf stieg der Bitcoin-Preis kurzzeitig auf fast 111.000 US-Dollar, bevor er wieder unter 110.000 US-Dollar fiel. ¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† GEWUSST WIE! Auch an der B√∂rse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 B√∂rsen-Tutorials f√ľr alle Anf√§nger und Einsteiger.

