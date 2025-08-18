KEY TAKEAWAYS Der DAX konnte sich in den letzten Handelstagen von der SMA20 (aktuell bei 24.333 Punkten) nach Norden abstoßen und sich im Bereich der 24.400 Punkte-Marke etablieren. Es haben sich zuletzt zwar Gewinnmitnahmen eingestellt, die Bullen haben den DAX aber über der SMA20 halten können. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Rückblick: DAX Entwicklung vom Freitag Der DAX startete am Freitagmorgen bei 24.500 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels erreichte der Index direkt das Tageshoch, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Bullen hielten jedoch dagegen, konnten das Hoch aber nicht zurückerobern. Ab dem späten Vormittag bröckelten die Notierungen leicht ab, stabilisierten sich am Nachmittag und schlossen mit einem minimalen Tagesgewinn. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Xetra-Schlusskurs lag bei 24.375 Punkten, der offizielle Tagesschluss bei 24.385 Punkten. Im nachbörslichen Handel bewegte sich der Index seitwärts. Die Gewinnerliste führte Bayer (+1,60 %) an, gefolgt von Airbus (+1,50 %) und RWE (+1,22 %). Am Ende lagen Siemens Energy (-2,57 %), Rheinmetall (-2,31 %) und Deutsche Bank (-1,03 %). Chartcheck – DAX Aktuell im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Am Freitag notierte der DAX zunächst über der SMA20 (24.405 Punkte), verlor diese Linie jedoch zur Mittagszeit. Rücksetzer stabilisierten sich an der SMA50 (24.382 Punkte), von wo aus eine moderate Erholung einsetzte. Bullisches Szenario: Bleibt der DAX über der SMA20 und durchbricht das Tageshoch von Freitag, erhöht sich die Chance auf einen Test des Allzeithochs und möglicher Ziele bei 24.835/45 sowie 24.990/25.010 Punkten .

Bärisches Szenario: Ein Rutsch unter die SMA50 könnte eine Ausweitung der Korrektur bis zur SMA200 (24.169 Punkte) bedeuten. Kurzfristige Prognose 1h-Chart: neutral bis bullisch. DAX Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte sich der DAX von der SMA20 (24.333 Punkte) nach oben abstoßen und sich stabil im Bereich von 24.400 Punkten halten. Gewinnmitnahmen blieben begrenzt, die Bullen hielten den Index über der SMA20. Bullische DAX Prognose: Über der SMA20 bleibt das Chartbild positiv. Ein Ausbruch über das Allzeithoch eröffnet Potenzial bis in die genannten Kursziele.

Bärisches Risiko: Unterhalb der SMA50 (24.199 Punkte) und SMA200 (24.148 Punkte) würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Kurzfristige Prognose 4h-Chart: bullisch. DAX Ausblick für den 18.08.2025 Der DAX startete am Montagmorgen bei 24.436 Punkten in den vorbörslichen Handel – leicht unter dem Freitagmorgen-Niveau, aber oberhalb des Freitagsschlusses. Long-Szenario: Hält der DAX die Marke von 24.436 Punkten, könnten Kursziele bei 24.451/53, 24.470/72, 24.525/27, bis hin zu 24.812/14 Punkten angelaufen werden. Short-Szenario: Fällt der Index unter 24.436 Punkte, droht Druck bis 24.225/23 Punkten und darunter bis in den Bereich 23.999 Punkte. DAX-Widerstände: 24.444/62/95 – 24.537/62/94 – 24.606 – 24.711/35 – 24.835 – 24.910/49

DAX-Unterstützungen: 24.433/11/05 – 24.382/33/25 – 24.259 – 24.199/97 – 24.090/46 – 23.979 – 23.883 Tagesprognose: Seitwärts/abwärts gerichteter Markt mit einer Tagesrange zwischen 24.491/24.563 und 24.318/24.223 Punkten. Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 % Internationale Marktstimmung – Fear & Greed Index Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 64 Punkten (Bereich „Greed“). Vor einer Woche lag der Wert bei 59, vor einem Monat bei 73, vor einem Jahr dagegen noch bei 32 („Fear“). Damit dominiert aktuell weiterhin eine bullische Anlegerstimmung. ✅ Fazit – DAX Prognose & DAX Aktuell: Die kurzfristige Charttechnik zeigt beim DAX aktuell eine neutrale bis bullische Tendenz. Solange die Unterstützungen halten, bleibt die Chance auf einen Test des Allzeithochs bestehen. Kurzfristig überwiegt jedoch die Wahrscheinlichkeit eines seitwärts bis leicht abwärts gerichteten Handels. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.