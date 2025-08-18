Obwohl der Freitag an der Wall Street mit einer leichten Korrektur endete (S&P 500: -0,3 %, Nasdaq: -0,4 %, Russell 2000: -0,55 %, Dow Jones: +0,1 %), beginnen die Index-Futures die neue Woche mit moderatem Optimismus (US500: +0,1 %, EU50: +0,1 %). Im Mittelpunkt des Marktbericht Börse steht heute das geplante Treffen zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj. Erwartet wird, dass auch europäische Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus anwesend sein werden, um eine Wiederholung der angespannten Begegnung im Februar zu vermeiden. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Geopolitik und Handelsbeziehungen Das Treffen zwischen Trump und Wladimir Putin am Freitag brachte keine Lösung im Ukraine-Krieg. Laut Berichten fordert Putin die vollständige Kontrolle über die Regionen Donezk und Luhansk im Austausch für NATO-ähnliche Sicherheitsgarantien. Trump betonte: „Selenskyj kann, wenn er will, den Krieg sofort beenden oder weiterkämpfen.“ US-Handelsberater Peter Navarro kritisierte zudem Indien wegen der Importe von russischem Öl und forderte mehr strategische Partnerschaft im Sinne der USA. Asien-Pazifik: Positive Signale zur Börseneröffnung In der Asien-Pazifik-Region überwiegt Optimismus. Haupttreiber ist Trumps Entscheidung, vorerst keine höheren Zölle auf chinesisches Öl zu erheben. Die stärksten Gewinne verzeichnet Indien (Nifty 50: +1,1 %), nachdem Premierminister Modi Senkungen bei Verbrauchssteuern angekündigt hat. Besonders Auto- und Elektronikhersteller führen die Rallye an. Auch andere Leitindizes steigen: China HSCEI (CHN.cash: +1 %)

Hongkong Hang Seng (HK.cash: +0,75 %)

Japan Nikkei 225 (JP225: +0,7 %)

Australien S&P ASX 200 (AU200.cash: +0,6 %) Devisenmarkt Am Devisenmarkt bleibt die Volatilität überschaubar. Die größten Bewegungen sind bei den Währungen Australiens und Neuseelands zu sehen (AUDUSD: +0,2 %, NZDUSD: +0,3 %). Der NZD wird zusätzlich durch Erwartungen einer moderaten Zinssenkung am Mittwoch (25 Basispunkte) gestützt. Der US-Dollar-Index (USDIDX) und EURUSD (1,17) verharren nahezu unverändert, während der japanische Yen schwächelt (USDJPY: +0,15 %). Rohstoffe & Edelmetalle Öl-Futures bleiben unter Druck (OIL: -0,3 %, OIL.WTI: -0,35 %), haben aber einen Teil der anfänglichen Verluste aufgeholt.

Gold steigt um +0,35 % auf 3.345 USD pro Unze, Silber legt um +0,15 % auf 38,06 USD zu. Kryptowährungen Der Druck auf Kryptowährungen hält an: Bitcoin fällt um -1,9 % auf 115.450 USD

Ethereum verliert -3,9 % auf 4.295 USD 👉 Dieser Marktbericht Börse zeigt: Trotz geopolitischer Unsicherheiten und der Korrektur an der Wall Street startet die Woche zur Börseneröffnung mit vorsichtigem Optimismus, besonders in Asien und im Devisenmarkt. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.