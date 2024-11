Chart des Tages 🔴 Bitcoin (29.10.2024)

Wichtige Marktstatistiken: Die offenen Positionen bei Bitcoin-Futures an der CME haben mit 171.939 BTC (12,2 Milliarden US-Dollar) einen Rekordwert erreicht

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den letzten drei Handelstagen NettozuflĂĽsse von ĂĽber 1 Milliarde US-Dollar

Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock führte mit täglichen Zuflüssen von 315,2 Millionen US-Dollar Bitcoin zeigt weiterhin eine bemerkenswerte Stärke, da es die Marke von 71.000 US-Dollar erreicht und sich seinem Allzeithoch von 73.700 US-Dollar nähert, angetrieben durch ein beispielloses institutionelles Interesse und wachsenden Marktoptimismus. Der Preisanstieg kommt inmitten eines perfekten Sturms positiver Katalysatoren, darunter eine rekordverdächtige ETF-Aktivität und zunehmende politische Spekulationen im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Wahlen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Institutionelle Dynamik: BlackRock IBIT Täglicher Zufluss: 315,19 Mio. USD

Anhäufung durch Großinvestoren: 173.000 BTC im Jahr 2024

  Die institutionelle Landschaft hat sich dramatisch verändert, wobei in den USA ansässige Bitcoin-Spot-ETFs weiterhin beträchtliches Kapital anziehen. BlackRock's IBIT ist führend und zeigt das wachsende Interesse traditioneller Finanzinstitute. Dieser anhaltende Kaufdruck hat eine starke Grundlage für eine Preissteigerung geschaffen, während der Derivatemarkt durch steigende offene CME-Positionen zunehmendes Vertrauen zeigt. Die Stimmung am Markt wurde durch die bevorstehenden US-Wahlen erheblich beeinflusst, wobei die Prognosemärkte starke Quoten für ein kryptofreundliches Ergebnis aufweisen. Dieser politische Hintergrund hat in Kombination mit technischer Stärke und institutioneller Unterstützung zu einer starken Aufwärtsdynamik am Markt geführt.  Der breitere Markt für Kryptowährungen zeigt sich in robuster Verfassung, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung deutlich gestiegen ist. Das Handelsvolumen hat sich verdoppelt, was auf eine verstärkte Beteiligung sowohl im Einzelhandels- als auch im institutionellen Segment hindeutet. Der Meme-Coin-Sektor, angeführt von Dogecoin, hat sich als besonders stark erwiesen, was möglicherweise auf eine erhöhte Risikobereitschaft der Marktteilnehmer hindeutet. VanEcks langfristige Prognose bleibt ausgesprochen optimistisch, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass Bitcoin bis 2050 einen Wert von 2,9 Millionen US-Dollar erreichen könnte, basierend auf einer möglichen Übernahme durch die Zentralbank und der Integration in globale Handelsabwicklungssysteme. Anleger sollten jedoch die kurzfristigen Risiken im Auge behalten, darunter potenzielle Gewinnmitnahmen bei Widerstandsniveaus und Makrofaktoren wie die geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve. Das Besondere an dieser Rallye ist die klare institutionelle Triebkraft, die im Gegensatz zu den zuvor vom Einzelhandel angeführten Bewegungen steht. Die anhaltenden ETF-Zuflüsse bieten eine stabilere Grundlage für Kurssteigerungen und deuten möglicherweise auf eine ausgereifte Marktstruktur hin, die die längerfristige Kursstabilität und das Wachstum unterstützen könnte.  Bitcoin im Tageschart Gestern durchbrach Bitcoin die wichtigen Widerstandsmarken bei den Höchstständen vom Juli und Mai von 68.762 $ und 69.651,6 $ und nähert sich nun dem Juni-Hoch von 71.065 $. Derzeit liegt er innerhalb von 4 % seines Allzeithochs und hält sich in der Nähe des wöchentlichen Höchststands bei 69.651,6 $. Der RSI deutet auf Spielraum für weitere Gewinne hin, was durch die jüngste bullische Divergenz des MACD unterstützt wird. Darüber hinaus wurde am Sonntag ein goldenes Kreuz bestätigt, als die 50-Tage-SMA die 200-Tage-SMA überschritt. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

