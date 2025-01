Chart des Tages 🔴 Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin setzt seine beeindruckende Rallye fort und notiert bei 104.966 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,7 % in den letzten 24 Stunden entspricht, obwohl die Federal Reserve an ihrer aggressiven Haltung festh√§lt. Die Widerstandsf√§higkeit der Kryptow√§hrung angesichts der straffen Geldpolitik unterstreicht die sich ver√§ndernde Dynamik auf den M√§rkten f√ľr digitale Verm√∂genswerte, insbesondere unter der kryptofreundlichen Politik der Trump-Regierung, trotz der negativen Zufl√ľsse in ETFs in dieser Woche. Institutionelle Integration Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Kryptow√§hrungsmarkt verzeichnet eine beispiellose institutionelle Akzeptanz. Mit der Integration digitaler Verm√∂genswerte in ihr Investmentportal ist die Old Glory Bank das j√ľngste etablierte Finanzinstitut, das Kryptow√§hrungen akzeptiert. Die Entscheidung der FDIC-versicherten Bank, Bitcoin f√ľr Aktienk√§ufe zu akzeptieren, signalisiert das wachsende Vertrauen in Kryptow√§hrungen als legitimes Finanzinstrument. M√∂gliche Einf√ľhrung durch die Zentralbank In einer bahnbrechenden Entwicklung ist die Tschechische Nationalbank (CNB) bereit, als erste Zentralbank Europas Bitcoin in ihre Reserven aufzunehmen. Die potenzielle Zuweisung von bis zu 5 % ihrer 140 Milliarden Euro schweren Reserven w√ľrde eine bedeutende Ver√§nderung in der Einstellung der Institutionen gegen√ľber Kryptow√§hrungen darstellen und k√∂nnte einen Pr√§zedenzfall f√ľr andere Zentralbanken schaffen. Firmenverm√∂gen Die fr√ľhzeitige √úbernahme der neuen FASB-Rechnungslegungsvorschriften durch Tesla hat zu mehr Transparenz bei den Bitcoin-Best√§nden des Unternehmens gef√ľhrt und seine 9.720 BTC-Position im Wert von 1,076 Milliarden US-Dollar offengelegt. Der 600 Millionen US-Dollar hohe GAAP-Gewinnanstieg aus seinen digitalen Best√§nden zeigt die potenziellen Auswirkungen von Kryptow√§hrungsinvestitionen auf die Unternehmensbilanzen. Politische Landschaft Die j√ľngste Entscheidung der Fed, die Zinss√§tze zwischen 4,25 % und 4,5 % zu halten, sorgte zun√§chst f√ľr eine gewisse Volatilit√§t, aber die schnelle Erholung von Bitcoin zeigt seine wachsende Unabh√§ngigkeit von den traditionellen Marktkr√§ften. Die ma√üvollen Kommentare des Fed-Vorsitzenden Powell zur Krypto-Regulierung, die darauf hindeuten, dass Banken Krypto-Kunden mit einem angemessenen Risikomanagement bedienen k√∂nnen, haben dem Markt zus√§tzliche Unterst√ľtzung gegeben. Bitcoin im Tageschart Bitcoin wird √ľber dem 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Der erste Widerstand liegt bei 105.884 $, dem Hoch der letzten Woche, wobei die Bullen eine Bewegung √ľber dieses Niveau anstreben. Bei Erfolg ist ein erneuter Test des Allzeithochs m√∂glich. B√§ren hingegen werden versuchen, unter das 78,6 % Fibonacci-Retracement-Level zu fallen, mit einem Ziel von 101.929 $. Der RSI zeigt Anzeichen einer bullischen Divergenz, w√§hrend sich der MACD mit einem potenziellen bullischen Crossover verengt. Auch der ADX ist auf dem besten Weg, wieder an Aufw√§rtsdynamik zu gewinnen. Quelle: xStation Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

