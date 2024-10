Chart des Tages 🔴 Brent (04.10.2024)

Die Ölpreise erlebten gestern einen dramatischen Anstieg. Der Preis für Brent-Rohöl stieg um 5 % auf 77,62 $ pro Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit über einem Monat. Dieser starke Anstieg ist auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die wachsenden Spekulationen über mögliche israelische Angriffe auf die iranische Ölinfrastruktur zurückzuführen. Der Referenzwert für Rohöl, West Texas Intermediate (WTI), spiegelte diesen Aufwärtstrend wider und Heute setzt sich die Erholung des Ölpreises fort: Brent-Rohöl stieg um 0,83 % auf 78,16 $ und WTI-Rohöl um über 0,8 % auf 74,27 $. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Auslöser für diesen plötzlichen Anstieg war eine Bemerkung des US-Präsidenten Joe Biden. Auf die Frage, ob Israel die Ölanlagen des Iran angreifen könnte, antwortete Biden: „Wir diskutieren darüber.“ Diese Bemerkung löste Schockwellen auf den Ölmärkten aus und schürte die Angst vor einer möglichen Unterbrechung der weltweiten Rohölversorgung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zu den wichtigsten Faktoren, die den Ölpreisanstieg antreiben, gehören: Geopolitische Spannungen: Der anhaltende Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat sich verschärft, wobei der jüngste Raketenangriff des Iran auf Israel Befürchtungen über Vergeltungsmaßnahmen ausgelöst hat. Befürchtete Versorgungsunterbrechung: Jeder Angriff auf die iranische Ölinfrastruktur könnte erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Ölversorgung haben, da der Iran der siebtgrößte Ölproduzent der Welt ist. Sorge um die Straße von Hormus: Die Sorge um mögliche Blockaden dieser wichtigen Schifffahrtsroute, durch die ein Drittel des Öltankerverkehrs fließt, trägt zur Nervosität auf dem Markt bei. Erhöhte Risikoprämie: Die gestiegenen geopolitischen Risiken veranlassen die Trader dazu, eine höhere Risikoprämie für Öl einzupreisen. Die Ölpreise sind seit Anfang der Woche aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten volatil. An erster Stelle stehen dabei die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die nach dem jüngsten Raketenangriff des Iran auf Israel eskaliert sind. Dies hat zu Bedenken hinsichtlich Vergeltungsmaßnahmen und deren potenziellen Auswirkungen auf die Ölversorgungsketten geführt. Die Befürchtungen einer Versorgungsunterbrechung sind besonders akut, da der Iran der siebtgrößte Ölproduzent der Welt ist. Zu den Marktschwankungen kommen noch Sorgen über mögliche Blockaden in der Straße von Hormus hinzu, einer wichtigen Schifffahrtsroute, durch die ein Drittel des weltweiten Öltankerverkehrs fließt. Die erhöhten geopolitischen Risiken zwingen die Trader dazu, eine höhere Risikoprämie für Öl einzupreisen, was zum allgemeinen Preisanstieg beiträgt. Marktanalysten sind sich uneins über die möglichen langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklungen. Einige warnen davor, dass die Ölpreise noch weiter in die Höhe schnellen könnten, wenn Israel iranische Raffinerien angreift und Teheran daraufhin andere Ölfelder und Raffinerien in der Region angreift. Andere verweisen jedoch auf mildernde Faktoren wie die schwache Nachfrage aus China und die freie Kapazität der OPEC+-Produzenten von über 5 Millionen Barrel pro Tag, die dazu beitragen könnten, potenzielle Versorgungsunterbrechungen auszugleichen. Die globalen Auswirkungen dieses Preisanstiegs sind erheblich und vielschichtig. Es gibt wachsende Bedenken hinsichtlich der Inflation, da jeder anhaltende Anstieg der Energiepreise die Möglichkeit höherer Benzinpreise und höherer Gas- und Stromrechnungen mit sich bringt. Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, hob diese Bedenken am Donnerstag hervor und warnte vor den „sehr ernsten“ möglichen Auswirkungen und erklärte, dass er die Entwicklungen „äußerst genau“ beobachte. Saisonalitätstabelle, Quelle:: Bloomberg L.P. Für Trader und Investoren werden in den kommenden Tagen mehrere Schlüsselfaktoren von entscheidender Bedeutung sein. Dazu gehören Ankündigungen oder Maßnahmen Israels bezüglich möglicher Angriffe auf die iranische Ölinfrastruktur, die Reaktion des Iran auf mögliche Bedrohungen oder Aktionen gegen seine Ölanlagen sowie Bewegungen in der Straße von Hormus, die sich auf den Öltankerverkehr auswirken könnten. Darüber hinaus werden die Aussagen der OPEC+-Mitglieder zu möglichen Angebotserhöhungen zum Ausgleich von Versorgungsunterbrechungen genau beobachtet, ebenso wie die globalen Wirtschaftsdaten, insbesondere aus China, die sich auf die Prognosen zur Ölnachfrage auswirken könnten. Auch die Saisonalität wird eine große Rolle spielen, da Oktober und November historisch gesehen schwache Monate für Öl sind. Der aktuelle Anstieg der Ölpreise ist zwar signifikant, aber es ist erwähnenswert, dass die Reaktion weitaus verhaltener ausgefallen ist als die Reaktion auf die Invasion Russlands in der Ukraine im Jahr 2022. Die Situation bleibt jedoch unbeständig, und jede weitere Eskalation könnte in den kommenden Tagen und Wochen zu dramatischeren Preisbewegungen führen. Der größte Anstieg war historisch gesehen in der ersten Woche nach Beginn der geopolitischen Spannungen zu beobachten. Die Nachhaltigkeit dieser Preiserholung wird weitgehend davon abhängen, ob die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren und zu tatsächlichen Unterbrechungen der Ölversorgung führen. Während sich die Situation weiterentwickelt, müssen die Marktteilnehmer wachsam bleiben und sich auf Volatilität einstellen.  BRENT im Tageschart Der Brent-Rohöl-Kontrakt, dargestellt durch den OIL-Ticker, nähert sich dem 50 %-Fibonacci-Retracement-Level, das bei den zuvor verzeichneten Preisbewegungen keine große Rolle spielte. Zu den wichtigsten zu beobachtenden Niveaus gehören der 100-Tage-SMA, gefolgt vom 61,8 %-Fibonacci-Retracement, das zuvor als Widerstand fungierte. Für Bären, die die Kontrolle übernehmen wollen, ist das 38,2 % Fibonacci-Retracement-Level, das mit dem 50-Tage-SMA bei 76 $ übereinstimmt, der kritische Preispunkt, den es zu durchbrechen gilt. Derzeit zeigen alle Oszillatoren sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis eine deutliche bullische Divergenz, obwohl der MACD auf dem Wochenchart noch kein Kaufsignal ausgegeben hat. Quelle: xStation Quelle: xStation5 von XTB  2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.