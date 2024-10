Chart des Tages 🔴 Brent (11.10.2024)

Öl stand in den letzten Wochen im Rampenlicht der Märkte und scheint auf dem besten Weg zu sein, eine weitere zweite Aufwärtswoche nahe 79 $ pro Barrel Brent (OIL) zu schließen. Gestern debattierte das israelische Kriegskabinett unter der Leitung von Netanyahu über eine militärische Reaktion auf den Iran. Die Reaktion ist noch nicht erfolgt, aber es kommen ständig weitere Informationen aus dem Nahen Osten, die den Verlauf der Feindseligkeiten im Libanon zeigen, wobei Teheran erneut Stellung nimmt. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Es scheint, dass die US-Seite von Israels Haltung etwas überrascht sein könnte, und jüngste Presseberichte deuten darauf hin, dass Präsident Biden und seine Berater von einem vorgeschlagenen Plan für einen Eskalationsangriff überrascht waren, den Israel wahrscheinlich (wenn auch zu einem unbestimmten Zeitpunkt) durchführen will und der die kritische Infrastruktur des Iran treffen soll. Dies wurde auch vom Fernsehsender Al-Arabiya angedeutet

Der gestrige Raketenangriff auf Stellungen der UN-Truppen im Libanon sorgte für weitere Kontroversen, woraufhin das Weiße Haus öffentlich mitteilte, dass es eine Erklärung erwarte. Der Libanon kündigte außerdem an, dass er einen Teil seiner Armee in den Süden verlegen werde, um dort Angriffe des israelischen Militärs abzuwehren, und der Iran forderte Jerusalem auf, die Bombardierung libanesischer Wohngebäude einzustellen

Alles deutet darauf hin, dass Netanjahu einen Plan für einen „totalen Sieg“ über die Hisbollah umsetzen will und die Militäroperation im Libanon erst beenden will, wenn das Ziel erreicht ist. Ein solches Szenario führt natürlich zu einer Zunahme der Spannungen in der Region und möglicherweise zu einem weiteren militärischen Vorgehen des Iran, der unter dem Druck einer „arabischen Welt“ steht, die sich Sorgen um die Lage im Libanon macht.

Fitch stellte zu Recht fest, dass die geopolitischen Spannungen die Stimmung auf dem Ölmarkt effektiv verbessern und das weltweit immer noch eher „schwache“ Nachfrageumfeld entspannen Israel scheint entschlossen, seine Militäroperationen in der Region fortzusetzen, und meldete einen Angriff auf einen weiteren Hisbollah-Führer, Wafiq Safa, der schwer verwundet wurde.

Die Aufmerksamkeit des Ölmarktes richtet sich auch auf eine Pressekonferenz am Samstag, bei der Chinas Finanzminister voraussichtlich zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ankündigen wird. Investoren und Ökonomen erwarten, dass Peking bis zu 2 Billionen Yuan (283 Milliarden US-Dollar) für neue fiskalische Anreize aufwenden wird, um das BIP zu fördern und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Angesichts der bevorstehenden US-Wahl, bei der ein Sieg Trumps eine potenziell stärkere Unterstützung Israels durch Washington signalisieren könnte, droht die Situation im Nahen Osten wirklich zu eskalieren, und ein Anstieg der Spannungen über das derzeitige Niveau hinaus könnte dazu führen, dass der Ölpreis wieder auf über 80 $ pro Barrel steigt. Ein solches Szenario wird auch für den Zinssenkungszyklus der USA von entscheidender Bedeutung sein, da höhere Kraftstoffpreise, mit denen die Fed im September nicht gerechnet hat, den Umfang der geldpolitischen Lockerung in den USA effektiv auf maximal eine Senkung in diesem Jahr begrenzen könnten. Brent im Stundenchart Beim Öl sehen wir eine potenziell sich abzeichnende bullishe Flaggenformation, bei der die entscheidende Widerstandsmarke unverändert bei 80 $ pro Barrel liegt. Ein möglicher starker Aufwärtsimpuls könnte den Weg zu 90 $ pro Barrel ebnen. Die Bullen haben es geschafft, sich an den Unterstützungsmarken bei 38,2 Fibo und 23,6 Fibo abzustoßen, was vor allem auf die anhaltend hohen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist. Quelle: xStation5 von XTB

