Der Ölmarkt bleibt auch heute hochvolatil. Brent aktuell versuchte sich zunächst von dem scharfen Rückgang in der asiatischen Sitzung zu erholen, doch mit Beginn des europäischen Handels und den ersten Kommentaren von Donald Trump nach Zelenskyjs Eintreffen in Washington setzten Verkäufer erneut auf fallende Kurse. Damit bestätigt sich unser Chart des Tages, der die anhaltende Abwärtstendenz im Ölpreis klar aufzeigt. ►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Der jüngste Druck auf Brent hängt eng mit Trumps vergleichsweise warmer Haltung gegenüber Putin in Alaska zusammen. Noch vor dem Gipfel hatten Händler auf eine mögliche Eskalation spekuliert: Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil sowie neue Zölle auf Importe standen im Raum. Diese Aussicht hatte kurzzeitig für eine Erholung gesorgt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Realität fiel jedoch anders aus. Nach der Erklärung eines „produktiven“ Treffens blieben zusätzliche Strafmaßnahmen gegen Russland oder China aus. Für die Märkte bedeutet das eine Entspannung der Handelsrisiken – vor allem nach dem plötzlichen Zollanstieg gegenüber Indien. Insbesondere eine Belastung Chinas durch neue Ölzölle hätte die mühsam ausgehandelte 90-Tage-Handelsruhe gefährdet. Wie sich Brent aktuell weiter entwickelt, hängt maßgeblich von den Gesprächen zwischen Trump und Zelensky ab. Während Trump klarstellte, dass „Krim und NATO nicht auf dem Tisch liegen“, zeigte sich der ukrainische Präsident unbeugsam und lehnte territoriale Zugeständnisse ab. Ein Scheitern der Gespräche, gepaart mit dem Rückzug Trumps von Russland-Sanktionen, dürfte die Abwärtsbewegung verstärken – wie unser Chart des Tages bereits signalisiert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Brent verlängert seine Verluste um weitere 0,75 %, trotz einer Erholungsversuchs während der asiatischen Handelssitzung. Die Kaufdynamik blieb jedoch alles andere als überzeugend, da der Kontrakt 11 Tage in Folge unter dem kürzeren EMA30 (hellviolett) handelte. Ein wichtiger Faktor für weitere Rückgänge wird die Prüfung der Unterstützung bei 63,40 sein. GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

