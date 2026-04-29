Chart des Tages: Ölpreis steigt stark wegen Iran-Konflikt und geopolitischer Spannungen

Das Wichtigste in Kürze Ölpreis unter Aufwärtsdruck

Angebotsrisiken dominieren

Markt kippt ins Defizit

Der Ölpreis ist deutlich gestiegen, nachdem Donald Trump auf Truth Social angedeutet hat, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran länger anhalten könnten. Laut seiner Aussage sei Iran nicht in der Lage, ein Abkommen ohne nukleare Komponenten zu unterzeichnen, was vom Markt als Signal gewertet wurde, dass es keine kurzfristigen Kompromisse geben dürfte - insbesondere im Hinblick auf die strategisch wichtige Straße von Hormus. ►Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Der Ölpreis für Brent stieg in der Folge auf 107,84 USD pro Barrel. Rund 20 % der weltweiten Öl- und LNG-Lieferungen passieren diese Route. Eine anhaltende Blockade sorgt derzeit für einen beschleunigten Abbau der globalen Reserven von geschätzt 11-12 Millionen Barrel pro Tag. Goldman Sachs warnt, dass sich der Ölmarkt von einem Überschuss von 1,8 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2025 in ein Defizit von 9,6 Millionen Barrel pro Tag im zweiten Quartal 2026 drehen könnte. Politische Spannungen treiben den Ölpreis Die harte Rhetorik deckt sich mit Berichten des Wall Street Journal, wonach Trump seine Berater angewiesen hat, sich auf eine langfristige Blockade iranischer Häfen vorzubereiten. Optionen wie neue Luftangriffe oder ein Rückzug aus dem Konflikt wurden demnach ausgeschlossen. Die Forderungen Irans - darunter Kriegsreparationen, die Aufhebung von Sanktionen und Kontrolle über die Straße von Hormus - erschweren eine kurzfristige Einigung erheblich. Fundamentaldaten bestätigen den Preisanstieg Aktuelle Daten des American Petroleum Institute zeigen, dass die Einschränkungen reale Auswirkungen auf das Angebot haben: US-Rohöllagerbestände sind zum zweiten Mal in Folge um 1,79 Millionen Barrel gefallen

Benzinbestände sanken um mehr als 8,47 Millionen Barrel Dies deutet auf eine strukturelle Verknappung hin und nicht nur auf spekulative Preisbewegungen. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick: Ölpreis bleibt im Fokus Der Ölpreis hat sich zuletzt stark nach oben bewegt und nähert sich seinen lokalen Hochs. Sollte sich die Lage im Nahen Osten nicht entspannen, bleibt ein Anstieg über 110 USD pro Barrel ein realistisches Szenario. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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