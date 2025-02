Chart des Tages 🔴 Brent Rohöl (13.01.2025)

Die Preise fĂŒr Brent-Rohöl-Futures (OIL) sind um 0,5 % gesunken und versuchen, sich nach dem gestrigen Ausverkauf zu stabilisieren, was auf die wachsende Hoffnung auf ein Friedensabkommen in der Ukraine und die von der EIA gemeldeten, höher als erwarteten US-ÖlvorrĂ€te zurĂŒckzufĂŒhren ist. DarĂŒber hinaus signalisieren schwache chinesische makroökonomische Daten weiterhin eine wirtschaftliche AbkĂŒhlung und rĂŒcklĂ€ufige Konsumtrends, was die Unsicherheit ĂŒber mögliche Konjunkturmaßnahmen der PBoC erhöht. Die Aussichten fĂŒr die Ölnachfrage bleiben insgesamt ungewiss. â–șBrent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Höhere RohöllagerbestĂ€nde in den USA deuten auf wachsende Bedenken hinsichtlich eines Überangebots hin, die durch eine restriktivere Haltung der Federal Reserve in Bezug auf die ZinssĂ€tze noch verschĂ€rft werden, was die Aussichten fĂŒr die weltweite Ölnachfrage belastet. DarĂŒber hinaus hat die EIA ihre Prognose fĂŒr die US-Rohölproduktion auf 13,59 Millionen Barrel pro Tag (bpd) im Jahr 2025 angehoben, was auf potenzielle langfristige Versorgungsrisiken hinweist. Derzeit wird das Wachstum der Ölnachfrage der OECD im Jahr 2025 auf nur 0,1 mb/d geschĂ€tzt, wĂ€hrend in Nicht-OECD-LĂ€ndern ein Anstieg der Nachfrage um 1,3 mb/d erwartet wird, mit weiterem Wachstum bis 2026. Trotz einer Marktreaktion, die auf niedrigere Ölpreise im Zuge der GesprĂ€che zwischen den USA und Russland ĂŒber die Zukunft der Ukraine hindeutet, preisen die Trader eher die Wahrscheinlichkeit eines Friedensabkommens als das Abkommen selbst ein, da die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew nach wie vor höchst ungewiss sind. Sollte ein Friedensabkommen zustande kommen, könnten die Bedenken hinsichtlich einer angespannten russischen Ölversorgung nachlassen, wobei die asiatischen Schifffahrtsaktien bereits aufgrund der BefĂŒrchtung sinkender Ölfrachtraten eingebrochen sind. Brent-Rohöl im Stundenchart Die Marke von 73 $ pro Barrel bleibt eine wichtige technische UnterstĂŒtzung fĂŒr ÖL. Ein Durchbruch unterhalb dieser Zone könnte Brent Crude unter die kritische 70 $-Marke drĂŒcken. Derzeit bleibt die Nachfrage bei 73 $ verhalten. Angesichts steigender US-RohöllagerbestĂ€nde und -produktion, einer vorsichtigen Fed und nachlassender geopolitischer Spannungen ist ÖL mit mehreren AbwĂ€rtsrisiken konfrontiert. Ein Fallen unter 70 $ ist nicht ausgeschlossen, wenn es zu einem Friedensabkommen in der Ukraine kommt, wodurch die US-Sanktionen gegen russisches Öl möglicherweise gelockert werden. Die Trader werden den heutigen PPI-Bericht aus den USA um 13:30 Uhr GMT im Auge behalten. Quelle: xStation5 von XTB  XTB ist AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt, ntv und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.